Phim tài liệu ca nhạc của Taylor Swift ra rạp ở Bắc Mỹ

Taylor Swift: The Eras Tour sẽ ra rạp ở Bắc Mỹ bắt đầu từ ngày 13.10, giọng ca Anti-Hero thông báo trên mạng xã hội vào ngày 31.8, theo Reuters.

Ngôi sao Taylor Swift VARIETY

Taylor Swift cho biết: "Cho đến nay, Eras Tour là trải nghiệm có ý nghĩa nhất trong cuộc đời tôi và tôi vui mừng khi thông báo với các bạn rằng nó sẽ sớm xuất hiện trên màn ảnh rộng. Trang phục hợp thời đại, vòng tay tình bạn, ca hát và khiêu vũ sẽ xuất hiện trên phim".

Động thái này của Taylor Swift mang lại cho các chuỗi rạp chiếu phim như AMC Entertainment, Cineplex và Cinemark một tín hiệu vui, giúp lấp đầy khoảng trống do các cuộc đình công của diễn viên và biên kịch ở Hollywood đang diễn ra khiến nhiều phim hoãn ra rạp.

Đơn cử như Warner Bros. đã hoãn việc phát hành Dune: Part Two rất được mong đợi vào tháng 11 tới cho đến mùa xuân năm sau vì các diễn viên nổi tiếng sẽ không quảng bá cho phần tiếp theo của bộ phim khoa học viễn tưởng do tham gia đình công.

Poster phim Taylor Swift: The Eras Tour VARIETY

Đạo diễn phim Taylor Swift: The Eras Tour là Sam Wrench, người từng làm việc với các ca/nhạc sĩ hàng đầu bao gồm Brandi Carlile (In the Canyon Haze Live), Billie Eillish (Billie Eilish Live at the O2), Lizzo (Lizzo: Live in Concert), BTS (BTS: Permission to Dance on Stage)...

Eras Tour có tổng doanh thu dự kiến là 2,2 tỉ USD chỉ tính riêng tiền bán vé ở Bắc Mỹ, hàng trăm triệu lượt phát trực tuyến và số lượng người nghe nhạc của Taylor Swift tăng đột biến gần 80% chỉ vài tuần sau khi chuyến lưu diễn bắt đầu.

Vé xem phim tài liệu của Taylor Swift có giá 19,89 USD/vé dành cho người lớn, vé trẻ em giá 13,13 USD/vé.