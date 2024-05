Phim tiếp sóng 'Nữ hoàng nước mắt' gây thất vọng

Chuyện tình lãng mạn ở Hagwon nối sóng Nữ hoàng nước mắt nhưng đạt thành tích rating thất thường POSTER PHIM

Sau khi Nữ hoàng nước mắt kết thúc, Chuyện tình lãng mạn ở Hagwon (The Midnight Romance in Hagwon) tiếp sóng khung giờ tối thứ bảy - chủ nhật hằng tuần trên kênh cáp tvN (Hàn Quốc). Tuy nhiên, Chuyện tình lãng mạn ở Hagwon lại nhận nhiều phản hồi tiêu cực ngay từ những tập đầu tiên, trái ngược hoàn toàn với Nữ hoàng nước mắt.

Trước khi chiếu, Chuyện tình lãng mạn ở Hagwon đã nhận được nhiều sự quan tâm với cốt truyện xoay quanh quan hệ giữa cô - trò trở thành người yêu thường gây tranh cãi trên màn ảnh nhỏ Hàn Quốc.

Phim có nhiều tình tiết lê thê, kém hấp dẫn POSTER PHIM

Hai nhân vật chính của phim là nữ giáo viên kỳ cựu dạy thêm môn văn học Seo Hye Jin (Jung Ryeo Won đóng) và Lee Jun Ho (Wi Ha Joon), chàng sinh viên từng là học trò Seo Hye Jin nay đã trưởng thành. Lee Jun Ho thầm yêu Seo Hye Jin từ lâu. Anh quyết định từ bỏ công việc tại một công ty lớn, trở thành giáo viên dạy thêm để gần gũi hơn với người con gái mình thích.

Qua bốn tập đầu tiên, Chuyện tình lãng mạn ở Hagwon mất điểm vì cách diễn giải dài dòng. Nhịp phim chậm chạp khi quanh quẩn những cuộc xung đột trực tiếp hay màn cạnh tranh ngầm giữa các trung tâm dạy thêm với những nhà trường bảo thủ, một chủ đề muôn thuở ở xứ kim chi.

"Phản ứng hóa học" kém giữa Wi Ha Joon và Jung Ryeo Won cũng khiến phim khó thu hút khán giả POSTER PHIM

Trên các diễn đàn công cộng Hàn Quốc, nhiều khán giả nhận xét tác phẩm không có điểm gì mới mẻ và dễ tạo cảm giác nhàm chán bởi lối triển khai tình tiết lê thê. Quan hệ giữa loạt nhân vật trong phim cũng chồng chéo, thiếu điểm nhấn.

Đặc biệt, người xem đánh giá hai diễn viên chính Wi Ha Joon và Jung Ryeo Won không có sự ăn ý khi diễn chung. Phong cách thể hiện nhân vật quá khác biệt khiến cả hai không tạo được "phản ứng hóa học" nào trên phim. Thậm chí, một số dân mạng còn chỉ trích Jung Ryeo Won đọc thoại tệ.

Diễn xuất của Jung Ryeo Won cũng gây tranh cãi POSTER PHIM

Bên cạnh đó, đạo diễn Chuyện tình lãng mạn ở Hagwon là An Pan Seok cũng bị chê "làm phim theo khuôn mẫu". Anh thực hiện tác phẩm lần này giống với các đứa con tinh thần trước đây của mình, từ cách quay, góc máy cho đến việc tuyển dàn diễn viên phụ. Trước Chuyện tình lãng mạn ở Hagwon, An Pan Seok từng "cầm trịch" loạt phim truyền hình quen thuộc như Thế giới tin đồn, Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi, Đêm xuân…

Tuy nhiên, vẫn có một bộ phận dân mạng khen ngợi Chuyện tình lãng mạn ở Hagwon có nội dung nhẹ nhàng, dễ hiểu. Một số khán giả cho rằng nên theo dõi các tập tiếp theo trước khi đưa ra quan điểm cuối cùng.

Nhiều khán giả hy vọng Chuyện tình lãng mạn ở Hagwon có chuyển biến hấp dẫn hơn ở các tập tiếp theo POSTER PHIM

Chuyện tình lãng mạn ở Hagwon do An Pan Seok làm đạo diễn và Park Kyung Hwa viết kịch bản. Hai tập đầu của phim mở màn với mức rating 5,2% - 5,15% trên toàn Hàn Quốc. Sau đó, tình hình rating của tác phẩm trở nên thất thường, tập 3 giảm chỉ còn 3% và tập 4 lên được 4,8%.

Với tỷ suất người xem như trên, The Midnight Romance in Hagwon khó lặp lại được thành tích "khủng" của Nữ hoàng nước mắt trước đó. Được biết, tập 1 bộ phim do Kim Soo Hyun và Kim Ji Won đóng chính đạt 5,9% và cán mốc 24,9% ở tập cuối, giúp tác phẩm trở thành sê ri ăn khách nhất lịch sử kênh cáp tvN. Ngoài ra, độ thảo luận về Chuyện tình lãng mạn ở Hagwon trên các phương tiện truyền thông cũng ở mức thấp khi so với Nữ hoàng nước mắt.