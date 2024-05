Phim ‘Trạm cứu hộ trái tim’ tập 27: An Nhiên đưa con trai đến gặp tình cũ

Phim Trạm cứu hộ trái tim tập 26 tối qua có những diễn biến cho thấy An Nhiên đi ăn với Việt, người đàn ông có mối quan hệ rất thân thiết với cô ta. Việt muốn An Nhiên đầu tư vào spa hắn sắp mở nhưng cô từ chối vì quá hiểu Việt. Còn Việt cho rằng An Nhiên đang ẵm trọn số tiền từng cầm cố căn biệt thự của vợ chồng Nghĩa để đầu tư vào đầm tôm. Xem ra Việt dường như biết rất rõ nhiều kế hoạch của An Nhiên.

An Nhiên đưa bé Gôn đến gặp Việt Chụp màn hình

Trong một vài diễn biến khác, Vũ đã tìm được chuyên gia tài chính Trần vì anh ta là bạn học của Vũ. Vũ thuyết phục Trần đứng ra làm chứng trước tòa về việc Nghĩa đã lừa Ngân Hà để cầm cố nhà đầu tư vào đầm tôm nhưng thực chất là không có sự đầu tư nào. Đổi lại Vũ sẽ trả cho Trần gấp đôi số tiền mà Nghĩa đã trả. Trước đây, Nghĩa thuê Trần làm tư vấn tài chính cho dự án đầm tôm. Nhưng Trần từ chối vì không muốn dính đến tòa án.

Một cảnh khác cho thấy dù Mỹ Đình cố tình "đẩy thuyền" cho Vũ và Hà nhưng Hà lại muốn vạch rõ khoảng cách với Vũ. Vũ không muốn làm phiền nên đồng ý giữ khoảng cách nhưng anh vẫn âm thầm dõi theo Hà.

Ngân Hà xúc động khi gặp lại bố Chụp màn hình

Phim Trạm cứu hộ trái tim tập 26 còn có những diễn biến cho thấy phiên tòa xử ông Trường sắp diễn ra. Bà Hạ Lan không muốn đi gặp chồng nên chỉ có Ngân Hà và Mỹ Đình, Nam đến tòa cùng. Nghĩa cũng đến nhưng chỉ để hả hê. Hắn vừa đến thì nhìn thấy Vũ lái xe đến nhưng Vũ đứng từ xa chứ không vào tòa án, chắc vì không muốn Hà nhìn thấy.

Ở một số tình tiết khác có thể thấy An Nhiên rất nóng lòng muốn Nghĩa đăng ký kết hôn với mình nhưng Nghĩa viện lý do đang lu bu vận hành Lan Hà để bán lại cho được giá. Còn bà Xinh đã chuyển đến ở cùng Nghĩa và mẹ con An Nhiên khi căn biệt thự bị ngân hàng siết nợ vì khoản vay.

Phim Trạm cứu hộ trái tim tập 27 tối nay 8.5 lúc 21 giờ 40 trên VTV3 hé lộ tiếp những diễn biến cho thấy An Nhiên đưa con trai đến khám răng ở phòng khám nha khoa của Việt. Anh ta cố tình đá đểu An Nhiên khi nhắc bé Gôn về chuyện nên hối thúc bố Nghĩa cưới mẹ. An Nhiên rất cay cú khi nghe những lời của Việt. Việt còn bày cách cho An Nhiên mau chóng đạt được mục đích.

Bà Lan tiết lộ sự thật cái thai của Hà là con của Nghĩa Chụp màn hình

Trong tập này có cảnh rất xúc động là Ngân Hà đã gặp lại bố tại tòa. Ông mừng rỡ khi biết mình sắp làm ông ngoại và biết cả chuyện vợ và con gái sẽ làm mọi cách để mua lại công ty. Nhưng ông vẫn dặn Ngân Hà rằng vợ, con gái và cháu ngoại của ông quan trọng hơn tất cả.

Phim Trạm cứu hộ trái tim tập 27 còn có diễn biến cho thấy bà Hạ Lan đã hẹn gặp bà Xinh để tiết lộ Ngân Hà mang thai con của Nghĩa chứ không phải cô ngoại tình.

Phim Trạm cứu hộ trái tim tập 27: An Nhiên đưa con trai đến gặp tình cũ vì lý do gì?