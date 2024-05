Phim 'Trạm cứu hộ trái tim' tập 28: An Nhiên mang thai với Nghĩa chỉ là giả?

Phim Trạm cứu hộ trái tim tập 27 có những diễn biến cho thấy trong khi Ngân Hà không muốn đẩy bà Xinh vào thế khó xử, đứng ra tố cáo Nghĩa lừa Hà vụ cầm cố căn nhà đầu tư đầm tôm thì bà Hạ Lan quyết đi gặp mẹ của Nghĩa để nói ra sự thật về cái thai Hà đang mang để bà Xinh lựa chọn.

Nghĩa ngay lập tức muốn An Nhiên làm vợ, làm mẹ của các con mình khi biết cô mang thai Chụp màn hình

Trong một vài diễn biến khác, An Nhiên đưa bé Gôn đến khám răng tại nha khoa của Việt. Sau khi khám xong cho bé, Việt đá đểu bằng cách bảo với bé Gôn rằng con nên về nhà nhắc ba Nghĩa mau cưới mẹ. An Nhiên rất khó chịu khi nghe những lời này nhưng sau đó Việt đã nhắc nhở An Nhiên và bày cách cho cô phải vừa nắm vừa buông với Nghĩa thì mới có tác dụng.

Phim Trạm cứu hộ trái tim tập 28 tối nay 13.5 lúc 21 giờ 40 trên VTV3 hé lộ tiếp những nội dung cho thấy Nam bị mẹ bắt đi xem mắt một cô gái. Trong khi cả hai đang ngồi trò chuyện thì Mỹ Đình xông tới đánh ghen, cho rằng Nam bắt cá hai tay, chung sống với cô nhiều năm mà giờ định giở trò… Có vẻ như Nam đã nhờ Mỹ Đình giải vây cho mình.

An Nhiên đang dùng chiêu trò để Nghĩa mau chóng kết hôn với mình? Chụp màn hình

Một cảnh trong tập phim này cho thấy bà Hạ Lan tò mò hỏi Hà về Vũ sau khi nghe bà Xinh kể lại rằng đã từng nhìn thấy một người đàn ông nắm tay Hà dẫn qua đường rất tình tứ. Tuy nhiên, Hà nói rằng người đó là bạn cũ, cô chỉ vừa mới gặp lại.

Mỹ Đình giải vây cho Nam Chụp màn hình

Phim Trạm cứu hộ trái tim tập 28 còn có tình tiết mới là Nghĩa biết tin An Nhiên mang thai lần hai với mình qua một người tên Thắng nên đã ngay lập tức nói rằng anh muốn An Nhiên làm vợ, làm mẹ của các con mình. Còn An Nhiên cho rằng em bé đến bất ngờ nên cô hơi bối rối, chưa kịp báo tin cho Nghĩa và cũng đang bất an.

Bà Hạ Lan hỏi con gái về Vũ Chụp màn hình

Phim Trạm cứu hộ trái tim tập 28: An Nhiên có thai thật hay chỉ là chiêu trò giục cưới?