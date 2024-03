Phim ‘Trạm cứu hộ trái tim’ tập 6: Ngân Hà nhận ra bé Gôn giống chồng mình?

Phim Trạm cứu hộ trái tim tập 5 tối qua có những tình tiết cho thấy có lẽ sóng gió sắp đến với Ngân Hà. Trong lúc cô áy náy với chồng vì phải đi công tác ngay lúc kỷ niệm ngày cưới thì Nghĩa dù một mặt nói lời ngon ngọt, tỏ ra hơi dỗi vợ nhưng thực chất những ngày vợ đi công tác, anh ta đến ở với hai mẹ con An Nhiên. Và họ chính là một gia đình. Giữa Nghĩa và An Nhiên đã có một cậu con trai tên Gôn 5 tuổi và ngày sinh nhật của Gôn cũng chính là ngày cưới của Ngân Hà và Nghĩa. An Nhiên đã cùng Nghĩa thực hiện kế hoạch trả thù gia đình ông Tường và hiện tại kế hoạch đó sắp cán đích.

Ngân Hà sẽ ra sao khi biết sự thật về chồng và An Nhiên? Chụp màn hình

Trong một vài diễn biến khác trước đó, Nghĩa giả vờ xuất hiện trước mặt mẹ và vợ trong trung tâm mua sắm như một sự "bám đuôi" để quan tâm vợ. Nhưng thực ra anh ta đang đưa mẹ con An Nhiên đi chơi, chẳng may gặp Ngân Hà đang đưa bà Xinh đi ăn nên chạm mặt nhau. An Nhiên nhanh trí cùng con trai rút lui còn Nghĩa tiếp tục diễn vai người chồng tốt của Hà.

Phim Trạm cứu hộ trái tim tập 5 còn có những diễn biến cho thấy người yêu cũ của Hà đang đi cùng đoàn công tác với cô. Vũ vẫn lặng lẽ dõi theo Hà mọi lúc nhưng cô khá dửng dưng bởi Hà không muốn những chuyện trong quá khứ ảnh hưởng đến hạnh phúc hiện tại của mình. Còn bà Xinh sau khi phát hiện sự bất thường từ chất bột mà Nghĩa bỏ vào ly sữa của vợ mỗi tối vẫn chưa hỏi rõ con trai. Có lẽ bà không dám đối diện với sự thật ấy. Trong khi đó, bà Hạ Lan đang cho người điều tra về mẹ con An Nhiên nhưng vẫn chưa thể biết rõ bố của bé Gôn là ai.

Nghĩa vẫn tiếp tục diễn vai người chồng hoàn hảo Chụp màn hình

Phim Trạm cứu hộ trái tim tập 6 tối nay 20.3 lúc 21 giờ 40 trên VTV3 hé lộ tiếp những tình tiết hấp dẫn hơn khi Nghĩa tiếp tục chiêu bài ngọt ngào với vợ. Hắn than phiền chiếc áo bị dính bánh kem do đi sinh nhật con trai của bạn. Ngân Hà không nghi ngờ gì còn muốn đem áo ra tiệm giặt cho sạch.

Một tình tiết cũng khá thú vị trong tập phim tối nay là An Nhiên cùng bé Gôn gặp Ngân Hà. Ngân Hà vô tư xem "tiểu tam" là bạn còn thể hiện sự ngưỡng mộ khi An Nhiên có cậu con trai ngoan, còn cô ta thì "đá đểu" kiểu ngưỡng mộ tình cảm ngọt ngào của vợ chồng Ngân Hà. Sau đó Ngân Hà cho rằng nhìn bé Gôn rất quen, trông giống ai đó mà cô chưa nghĩ ra.

