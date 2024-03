Phim 'Trạm cứu hộ trái tim' tập 7: An Nhiên là chủ mưu kế hoạch trả thù?

Phim Trạm cứu hộ trái tim tập 6 có những diễn biến rất hấp dẫn khi Ngân Hà phát hiện trong chiếc cặp của chồng có bao cao su, thuốc tránh thai và tất nhiên lời giải thích của Nghĩa rất hợp lý là sản phẩm mới sắp tới bên công ty dược phân phối. Và ngay trong đêm, Nghĩa đã nhắn tin cho cấp dưới làm ngay một chiến dịch truyền thông như đã nói với vợ để làm bằng chứng.

An Nhiên và Nghĩa tranh cãi nhau Chụp màn hình

Trong một vài diễn biến khác trước đó thì Nam hẹn Vũ đến quán bar trong khi Mỹ Định lại hẹn vợ chồng Ngân Hà tới. Vậy là nhóm 5 người gặp nhau. Thật ra họ cũng từng là một nhóm chơi chung lúc trước nhưng Ngân Hà và Vũ cũng rất gượng gạo khi gặp nhau. Sau khi về nhà, Ngân Hà uống khá say và Nghĩa tỏ thái độ ghen tuông vì thấy Vũ cứ nhìn vợ mình. Ngân Hà đã cho chồng "ăn tát" vì sự ghen tuông đó.

Phim Trạm cứu hộ trái tim tập 6 còn có diễn biến cho thấy Ngân Hà tình cờ gặp mẹ con An Nhiên. Và hai người đàn bà thể hiện sự ngưỡng mộ lẫn nhau. Ngân Hà thì ngưỡng mộ An Nhiên có một đứa con ngoan còn An Nhiên thì ngưỡng mộ sự ngọt ngào của vợ chồng Ngân Hà dù đã cưới 5 năm. Sau đó An Nhiên đã phát hiện ra vết bầm trên cổ của Ngân Hà như một sự đánh dấu cho hôn nhân mặn nồng của vợ chồng Hà nên cô ta hơi khó chịu. Còn Ngân Hà thì cho rằng bé Gôn rất giống ai đó nhưng tạm thời cô chưa nghĩ ra đó là ai.

An Nhiên mất kiểm soát vì ghen với Ngân Hà Chụp màn hình

Phim Trạm cứu hộ trái tim tập 7 tối nay 25.3 lúc 21 giờ 40 trên VTV3 hé lộ tiếp những nội dung mới hơn khi An Nhiên mất kiểm soát vì ghen. Và có lẽ những vật chứng nhạy cảm mà Ngân Hà phát hiện trong cặp của chồng là do An Nhiên cố ý bỏ vào khiến Nghĩa nổi điên: "Chẳng phải mọi thứ đang đúng kế hoạch hay sao. Chính em là người đẩy anh vào kế hoạch này. Chúng ta đồng hành cùng nhau và đích đến đang rất gần nhưng tại sao, tại sao lại như thế". An Nhiên phản ứng rằng: "Nhưng mà anh vào vai nhập tâm quá, em sợ đấy".

Bà Hạ Lan gọi con gái về ăn cơm Chụp màn hình

Một tình tiết cũng khá thú vị trong tập phim tối nay là Ngân Hà mừng rỡ khi bà Hạ Lan gọi cô về ăn cơm cùng.

