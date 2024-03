‘Trạm cứu hộ trái tim’ vướng tranh cãi vì nam chính ‘gây sốc’

Ở 3 tập phim Trạm cứu hộ trái tim vừa lên sóng tuần này, có thể thấy cuộc sống và hôn nhân của Ngân Hà sắp rơi vào bi kịch, những nỗi đau và tổn thương khó có thể chấp nhận khi thủ phạm lại chính là người đàn ông "đầu ấp tay gối" với mình.

Với những diễn biến khá kịch tính có thể cho thấy Hữu Nghĩa vì có mối thù với bố của Ngân Hà là ông Tường mà kết hôn với cô, mục đích là để trả thù. Trong mắt bố vợ và nhiều người thân quen, Nghĩa có thể nói là người chồng hoàn hảo. Anh ta yêu chiều, chu đáo, ngọt ngào với vợ và là cánh tay đắc lực của ông Trường ở công ty dược.

Nhân vật nam chính trong Trạm cứu hộ trái tim đang bị khán giả "ném đá" Chụp màn hình

Nhưng đằng sau vỏ bọc ấy là một kế hoạch trả thù do Nghĩa và An Nhiên tính toán, sắp xếp trong suốt 5 năm. Mỗi ngày, mỗi đêm Nghĩa vẫn đóng vai "anh chồng quốc dân" nhưng gia đình thực sự của Nghĩa chính là An Nhiên và cậu con trai 5 tuổi. Ngày sinh bé Gôn cũng là ngày Nghĩa kết hôn với Ngân Hà.

An Nhiên thuận tình để người đàn ông của mình cưới, chung sống với người đàn bà khác chỉ vì thỏa mãn sự thù hận của Nghĩa. An Nhiên cũng len lỏi vào gia đình Ngân Hà, tỏ ra thân thiết với cô trong vai bác sĩ điều trị tâm lý cho bà Hạ Lan.

Chưa hết, sự thật còn phũ phàng, tàn nhẫn hơn khi Ngân Hà ngày đêm mong ngóng có thể sinh con cho chồng và Nghĩa vẫn đều đặn nghe lời vợ đi thăm khám hiếm muộn. Nhưng tối nào, anh ta cũng cho một chất bột trắng vào ly sữa để dỗ dành vợ uống với lý do bổ sung canxi. Mẹ của Hữu Nghĩa đã nhờ người xét nghiệm xem chất bột đó là gì và có lẽ đó chính là nguyên nhân Ngân Hà không thể làm mẹ.

Bộ phim đầy drama "hack não" ngay từ những tập đầu Chụp màn hình

Trên nhiều diễn đàn phim, khán giả tranh cãi về nội dung phim quá "hack não" và cho rằng kịch bản thiếu tính nhân văn: "Kịch bản ác quá, vô nhân đạo thế, xem xong khán gải mất hết niềm tin vào cuộc sống"; "Tự dưng không muốn xem phim nữa vì kịch bản quá tiêu cực"; "Tôi không dám xem phim, xem trailer đã sang chấn tâm lý luôn rồi, ám ảnh với tay Nghĩa thật chứ. Thù hận đến đâu mà tay này trả thù một cách khủng khiếp thế"; "Lý do trả thù là gì không biết nhưng Nghĩa đã tước đi quyền làm mẹ của một phụ nữ là vô đạo đức. Tôi không đồng tình với kịch bản dù với bất cứ lý do gì. Phim gì mà làm khán giả mất niềm tin vào cuộc sống"; "Tôi không thích những kịch bản có nhân vật quá nhiều mưu mô, nham hiểm, sống hai mặt, xem nặng nề lắm"...

Tuy nhiên cũng có nhiều người cho rằng trong xã hội, cũng có những người như Nghĩa và đó cũng chỉ là phim mà thôi: "Tôi thấy đây là phim mà các bạn dùng lời lẽ bình luận quá tệ, hãy văn hóa chút đi"; "Tôi thấy nhiều comment vô duyên thật, lẫn lộn giữa đời thật của diễn viên với các vai diễn của họ trên phim"; "Phim nó nói đúng thực trạng xã hội, phải cảm ơn bộ phim vì nó cho ta thấy cuộc sống này, phải cảnh giác đừng quá tin vào một ai đó, để rồi lúc họ phản bội, người đau khổ chỉ có mình"...

Hai người phụ nữ này đều là "công cụ" báo thù của nam chính Chụp màn hình

Trên trang cá nhân của diễn viên Quang Sự, nhiều khán giả bức xúc để lại những bình luận "ném đá" anh khiến Quang Sự phải "xuống nước" đùa vui với mọi người: "Xin đại diện Nghĩa mình xin lỗi mọi người vì Nghĩa đã gây ra nhiều ức chế, cảm xúc tiêu cực cho cả nhà. Để xem lý do gì mà đến mức Nghĩa đã làm cái việc tày trời như thế. Thật lòng mình cũng đau đầu với tên Nghĩa này lắm nhưng hiện tại Nghĩa đang ở trên tivi nên mình cũng không biết gặp bằng cách nào".

Theo dự đoán của người xem, ở những tập tới của Trạm cứu hộ trái tim sẽ có nhiều "drama" sốc hơn và chắc chắn cơn thịnh nộ của người xem sẽ không dừng lại: "Một bộ phim có kịch bản gây ám ảnh cho người xem, đàn ông gì mà ác dã man, đợt này anh Sự nhận đủ gạch để xây biệt phủ". Trước những bình luận quá khích, nhiều người cũng đã khuyên người xem hãy tỉnh táo, đừng "ném đá" nam chính: "Công nhận nhiều người buồn cười thật ấy. Diễn phim cho xem, đạo diễn mời vào vai đấy, đó là đang đóng vai phản diện. Ấy vậy mà nhiều người cay cú nhân vật trong phim ra ngoài đời, mắng diễn viên như té nước. Mắng yêu thôi các bà ạ, không thì chẳng ai dám đóng vai phản diện cho các bà xem nữa đâu".

Ngân Hà sẽ phải đối mặt với những nỗi đau không tưởng từ người chồng của mình Chụp màn hình

Sau vai Công cũng nhận không ít "gạch đá" dù nhân vật này ở Gia đình mình vui bất thình lình không phải vai phản diện, thì trong Trạm cứu hộ trái tim, diễn viên Quang Sự lần đầu vào vai bị ghét và bản thân anh cũng cho biết đã chuẩn bị tâm lý cho sự phản ứng của khán giả: "Nhân vật này chắc chắn sẽ nhận "gạch đá" rất cao nhưng tôi diễn vai người xấu mà khán giả ghét thì cũng cho thấy mình ít nhiều đã thành công. Tôi tin khán giả đủ thông minh để phân biệt giữa phim và đời thật, có ghét thì ghét nhân vật của tôi trên phim thôi", nam chính chia sẻ.