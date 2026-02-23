Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Video Giải trí

Phim Trấn Thành 'càn quét' rạp Việt

Diệu Tú - Minh Hy
23/02/2026 08:30 GMT+7

Trên đường đua phim Tết Bính Ngọ, 'Thỏ ơi!' của Trấn Thành là cái tên nổi bật khi nhanh chóng đạt doanh thu hơn 200 tỉ đồng sau 6 ngày công chiếu. Doanh số này cũng bỏ xa các đối thủ khác như 'Nhà ba tôi một phòng', 'Mùi phở' hay 'Báu vật trời cho'.

Mùa phim Tết Bính Ngọ chứng kiến cuộc đua phòng vé sôi động khi nhiều tác phẩm phim Việt thu về hàng chục, hàng trăm tỉ đồng chỉ sau một tuần công chiếu. Theo Box Office Vietnam, Thỏ ơi! của Trấn Thành dẫn đầu doanh thu phòng vé với hơn 230 tỉ đồng và có khoảng 4.387 suất chiếu (tính đến 16 giờ ngày 22.2).

Thỏ ơi! của Trấn Thành dẫn đầu doanh thu phòng vé với hơn 230 tỉ đồng (tính đến 16 giờ ngày 22.2)

Thỏ ơi! của Trấn Thành dẫn đầu doanh thu phòng vé với hơn 230 tỉ đồng (tính đến 16 giờ ngày 22.2)

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Xếp vị trí thứ hai là Nhà ba tôi một phòng của Trường Giang. Trở lại màn ảnh rộng sau 6 năm, Trường Giang lựa chọn đề tài tình cảm gia đình, đây là chủ đề dễ tiếp cận với khán giả trong dịp đầu xuân. Tính đến chiều 22.2, doanh thu của Nhà ba tôi một phòng là hơn 75 tỉ đồng, đây cũng là con số đáng chú ý trong mùa phim tết năm nay.

Với Báu vật trời cho, Tuấn TrầnPhương Anh Đào tiếp tục khiến khán giả thích thú với câu chuyện dễ thương, hài hước của mẹ đơn thân và chàng trai làng chài. Những tình huống hi hữu đã đẩy hai con người xa lạ lại gần bên nhau. Sự xuất hiện của chàng ngư dân tên Hồng (Tuấn Trần đảm nhận) khiến cho người mẹ đơn thân là Ngọc (Phương Anh Đào) tin vào tình yêu và mơ ước có một gia đình trọn vẹn. Sau 5 ngày phát hành, tác phẩm điện ảnh của đạo diễn Lê Thanh Sơn thu về gần 50 tỉ đồng.

So với Trấn Thành, Trường Giang và Lê Thanh Sơn thì Minh Beta là "tân binh" của điện ảnh Việt. Vì vậy, việc anh chọn Mùi phở ra mắt vào mùng 1 Tết Bính Ngọ và "đối đầu" trực diện với các tên tuổi lớn cũng là một bài toán khó. Hiện tại, doanh thu của Mùi phở đạt khoảng gần 30 tỉ đồng.

