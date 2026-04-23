Phở 2 tô và loạt món ngon hút khách ở phố ẩm thực Diên Hồng

Phố ẩm thực Diên Hồng chính thức đưa vào hoạt động vào tối 22.4 sau gần một tháng thử nghiệm ở khu vực đường Nguyễn Thiện Thuật – Trần Phú, thuộc phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai. Đây cũng là sự tiếp nối bởi mấy chục năm nay, khu vực này cùng với trục đường Hoàng Văn Thụ gần đó đã là nơi diễn ra phiên chợ đêm mỗi tối.

Khu vực chợ đêm này ngày trước là bến xe lam cũ, diễn ra nhiều hoạt động thương mại sầm uất của TP.Pleiku (cũ), là nơi tập trung xe đón trả khách từ các huyện thị của tỉnh Gia Lai và cũng như trung chuyển khách đến bến xe khách của tỉnh Gia Lai cũ.

Phố ẩm thực Diên Hồng như là một món quà của phố mang đến cho cư dân cao nguyên lẫn du khách sự khám phá, trải nghiệm thú vị ẢNH: TRẦN HIẾU

Phố ẩm thực Diên Hồng được UBND TP.Pleiku trước đây quyết định đầu tư khởi công vào đầu năm 2025 với mục tiêu hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu vực bãi đậu xe đường Nguyễn Thiện Thuật – Trần Phú, khu nhà điều hành, mái che di động, cổng trang trí, hệ thống điện nước sinh hoạt… nhằm phục vụ du lịch ẩm thực, tăng vẻ mỹ quan đô thị, tạo điều kiện phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội khu vực.

Khách đến với phố ẩm thực được giữ xe miễn phí ẢNH: TRẦN HIẾU

Nơi đây được quy hoạch với hệ thống gian hàng ẩm thực đa dạng, không gian đi bộ thông thoáng, khu vực check-in, biểu diễn nghệ thuật và nhiều hoạt động giải trí hấp dẫn. Theo thiết kế, phố ẩm thực Diên Hồng có 73 lô gồm 19 ki ốt bán hàng lưu niệm, sản phẩm OCOP và 54 gian hàng bán hàng ăn uống phục vụ người dân và thực khách như phở 2 tô, bún, các món nướng, các món ăn vặt đặc trưng, đặc sản địa phương...

Bánh mì cũng góp phần làm nên sức hút của phố ẩm thực Diên Hồng ẢNH: TRẦN HIẾU

Đặc biệt, khách đi xe mô tô đến đây được gửi xe miễn phí cũng như có chỗ đỗ ô tô rất tiện lợi. Sau gần một tháng "chạy" thử nghiệm, nơi đây đã trở thành điểm đến hấp dẫn khi lượng khách ghé tới mỗi đêm đông đảo.

Những giai điệu cồng chiêng mang đến cho người dân sự trải nghiệm thú vị ẢNH: TRẦN HIẾU

Ông Nguyễn Tuấn Quang, Chủ tịch UBND phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai cho biết: "Phố ẩm thực Diên Hồng mở ra với mong muốn kiến tạo kinh tế đêm, tạo điểm nhấn và cũng là giới thiệu về ẩm thực, văn hóa đặc sắc của cao nguyên đến với du khách trong cũng như ngoài nước khi đến đây.

Đây cũng là dịp gom lại những người buôn bán vỉa hè để họ có chỗ, có cơ hội kinh doanh buôn bán bài bản, tập trung và tăng hiệu quả về thu nhập. Chúng tôi muốn đảm bảo khu phố ẩm thực an toàn thực phẩm, là điểm hẹn ẩm thực - văn hóa, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế dịch vụ, du lịch và văn hóa của địa phương. Khu phố còn được định hướng trở thành không gian sinh hoạt cộng đồng, giao lưu văn hóa và trải nghiệm du lịch về đêm dành cho người dân và du khách…".

Các gian hàng được bố trí sạch sẽ, bài bản ẢNH; TRẦN HIẾU

Việc đưa phố ẩm Thực Diên Hồng vào hoạt động góp phần tạo nên một không gian ẩm thực sôi động và hấp dẫn, hướng tới xây dựng hình ảnh một địa phương năng động, thân thiện và giàu bản sắc văn hóa cao nguyên.

Ở đây đa dạng các món ăn, từ ăn nhanh và tiện lợi như bánh mì cho đến các món ngon khác như phở 2 tô, chè hay món ăn vặt ẢNH: TRẦN HIẾU

Những gian hàng ẩm thực đông đảo thực khách ẢNH: TRẦN HIẾU

Phở 2 tô - đặc sản ẩm thực cao nguyên ẢNH: TRẦN HIẾU

Gần một tháng mở ra, khu phố ẩm thực luôn đông khách ẢNH: TRẦN HIẾU