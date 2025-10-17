Phó bí thư Hà Nội: Chất lượng nhân sự đại hội không có sự chênh lệch lớn

Chiều 17.10, Thành ủy Hà Nội tổ chức họp báo sau phiên bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Một trong những vấn đề được báo chí đặc biệt quan tâm là công tác nhân sự tại đại hội.

Phó bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong thông tin tại buổi họp báo ẢNH: KHẮC HIẾU

Tại cuộc họp báo, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Hà Minh Hải cho biết, công tác đánh giá, lựa chọn và sử dụng cán bộ được Hà Nội xác định là một trong những khâu đột phá trong đổi mới phương thức lãnh đạo.

Theo ông Hải, việc lựa chọn cán bộ được thực hiện trên tinh thần "có lên, có xuống", đánh giá khách quan dựa trên sản phẩm và kết quả công việc thực tế. Việc điều động, luân chuyển hay thay đổi vị trí công tác được coi là bình thường, nhằm tạo môi trường cho người phù hợp phát huy năng lực, đồng thời giúp bộ máy hoạt động hiệu quả hơn.

"Quan điểm xuyên suốt của Thành ủy Hà Nội là đánh giá cán bộ phải dựa trên minh chứng, dữ liệu số và hiệu quả công việc thực tế. Trong đó, người đứng đầu là nhân tố then chốt, được theo dõi và đánh giá hoàn toàn bằng dữ liệu, kết quả thực hiện nhiệm vụ và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp", ông Hải khẳng định.

Chia sẻ thêm về nội dung trên, Phó bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Văn Phong cho biết, công tác nhân sự của Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.Hà Nội khóa XVIII được chuẩn bị kỹ lưỡng, khoa học, dân chủ, khách quan, đúng quy trình, quy định. Nhờ vậy, đại hội đã bầu đủ 75 người vào Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Theo ông Phong, từ những vấn đề trên cho thấy, chất lượng chuẩn bị nhân sự của đại hội là rất đồng đều, không có sự bố trí quá chênh lệch.

Cạnh đó, Ban Chấp hành khóa Đảng bộ TP.Hà Nội khóa XVIII đã bầu Ban Thường vụ Ban Thường vụ Thành ủy khóa XVIII gồm 17 ủy viên, trong đó có 6 nhân sự mới, bảo đảm cơ cấu 3 độ tuổi hợp lý, tạo sự kế thừa và phát triển trong đội ngũ lãnh đạo Thành ủy Hà Nội.

Đặc biệt, 4 cán bộ trong Thường trực Thành ủy Hà Nội đều đạt 100% phiếu tán thành, thể hiện sự tín nhiệm và đồng thuận rất cao. "Kết quả bầu cử cho thấy tinh thần đoàn kết, thống nhất, sự đồng lòng trong toàn Đảng bộ", ông Phong khẳng định.