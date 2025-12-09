Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Chính trị

Phó bí thư Tỉnh đoàn làm Phó giám đốc Sở VH-TT-DL Vĩnh Long

Nam Long
Nam Long
09/12/2025 13:32 GMT+7

Anh Trần Công Khánh, Phó bí thư Tỉnh đoàn Vĩnh Long được bổ nhiệm giữ chức Phó giám đốc Sở VH-TT-DL Vĩnh Long thời hạn 5 năm.

Ngày 9.12, thông tin từ UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết, vừa tổ chức công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tiếp nhận, bổ nhiệm anh Trần Công Khánh, Phó bí thư Tỉnh đoàn Vĩnh Long giữ chức Phó giám đốc Sở VH-TT-DL Vĩnh Long.

Phó Bí thư Tỉnh đoàn làm Phó giám đốc Sở VH-TT-DL Vĩnh Long - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Bé Mười, Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long trao quyết định và hoa chúc mừng tân Phó giám đốc Sở VH-TT-DL Vĩnh Long Trần Công Khánh

ẢNH: NAM LONG

Anh Trần Công Khánh được điều động bổ nhiệm chức Phó giám đốc Sở VH-TT-DL thời hạn 5 năm kể từ ngày 1.12. 

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó giám đốc Sở VH-TT-DL Vĩnh Long cảm ơn lãnh đạo tỉnh tin tưởng giao chức trách, nhiệm vụ mới. Đồng thời cam kết thời gian tới, sẽ nỗ lực cố gắng, nghiên cứu, học tập, nâng cao năng lực công tác, rèn luyện tư tưởng, phẩm chất, đạo đức chính trị và không ngừng học hỏi, cùng tập thể, đơn vị mới thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Anh Trần Công Khánh (39 tuổi, quê Vĩnh Long), trình độ chuyên môn thạc sĩ luật, cao cấp lý luận chính trị. Tân Phó giám đốc Sở VH-TT-DL Vĩnh Long từng trải qua các vị trí công tác như: Bí thư Huyện đoàn Tam Bình (Vĩnh Long cũ), Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Lộc (H.Tam Bình cũ), Phó chủ tịch UBND H.Tam Bình (cũ); Phó bí thư; Bí thư Tỉnh đoàn Vĩnh Long nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Tin liên quan

Ông Hoàng Phương Thảo làm Chánh thanh tra tỉnh Cà Mau

Ông Hoàng Phương Thảo làm Chánh thanh tra tỉnh Cà Mau

Ông Hoàng Phương Thảo, cán bộ công an biệt phái giữ chức Phó trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Cà Mau, vừa được bổ nhiệm làm Chánh thanh tra tỉnh Cà Mau.

Khám phá thêm chủ đề

Vĩnh Long Sở VH-TT-DL bổ nhiệm Tỉnh Đoàn Vĩnh Long
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận