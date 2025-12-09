Phó bí thư Tỉnh đoàn làm Phó giám đốc Sở VH-TT-DL Vĩnh Long

Ngày 9.12, thông tin từ UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết, vừa tổ chức công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tiếp nhận, bổ nhiệm anh Trần Công Khánh, Phó bí thư Tỉnh đoàn Vĩnh Long giữ chức Phó giám đốc Sở VH-TT-DL Vĩnh Long.

Bà Nguyễn Thị Bé Mười, Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long trao quyết định và hoa chúc mừng tân Phó giám đốc Sở VH-TT-DL Vĩnh Long Trần Công Khánh ẢNH: NAM LONG

Anh Trần Công Khánh được điều động bổ nhiệm chức Phó giám đốc Sở VH-TT-DL thời hạn 5 năm kể từ ngày 1.12.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó giám đốc Sở VH-TT-DL Vĩnh Long cảm ơn lãnh đạo tỉnh tin tưởng giao chức trách, nhiệm vụ mới. Đồng thời cam kết thời gian tới, sẽ nỗ lực cố gắng, nghiên cứu, học tập, nâng cao năng lực công tác, rèn luyện tư tưởng, phẩm chất, đạo đức chính trị và không ngừng học hỏi, cùng tập thể, đơn vị mới thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Anh Trần Công Khánh (39 tuổi, quê Vĩnh Long), trình độ chuyên môn thạc sĩ luật, cao cấp lý luận chính trị. Tân Phó giám đốc Sở VH-TT-DL Vĩnh Long từng trải qua các vị trí công tác như: Bí thư Huyện đoàn Tam Bình (Vĩnh Long cũ), Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Lộc (H.Tam Bình cũ), Phó chủ tịch UBND H.Tam Bình (cũ); Phó bí thư; Bí thư Tỉnh đoàn Vĩnh Long nhiệm kỳ 2022 - 2027.

