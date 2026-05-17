Phó chỉ huy IS toàn cầu bị Mỹ, Nigeria hợp sức tiêu diệt
Thế giới

Trúc Huỳnh
17/05/2026 17:30 GMT+7

Theo Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nigeria Bola Ahmed Tinubu, phó chỉ huy ISIS toàn cầu Abu-Bilal al-Minuki đã bị tiêu diệt trong một chiến dịch do lực lượng Mỹ và Nigeria tiến hành ở phía đông bắc của quốc gia châu Phi này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 16.5 thông báo một chỉ huy cấp cao của ISIS đã bị lực lượng Mỹ và Nigeria tiêu diệt. Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump nói rằng Abu-Bilal al-Minuki, phó chỉ huy ISIS toàn cầu, đã bị “tiêu diệt”.

Trong một tuyên bố trên X, Tổng thống Nigeria Bola Ahmed Tinubu cho biết các đánh giá ban đầu xác nhận chỉ huy ISIS đã bị tiêu diệt, cùng với một số thuộc hạ của người này, trong một cuộc tấn công vào khu nhà của y.

Video này, được Bộ Tư lệnh châu Phi của Mỹ công bố hôm 16.5, được cho là cho thấy một cuộc tấn công vào các tay súng ISIS ở Nigeria, bao gồm cả al-Minuki.

Ông Tinubu cho biết lực lượng Nigeria đã phối hợp chặt chẽ với quân đội Mỹ trong một chiến dịch chung táo bạo, giáng một đòn nặng nề vào hàng ngũ của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS).

Một lá cờ của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) treo giữa một con phố ở trại tị nạn Palestine Ain al-Hilweh, gần thành phố cảng Sidon (Lebanon), ngày 19.1.2016

Ông Trump, người trước đây từng cáo buộc Nigeria không bảo vệ được người Kitô giáo trước các phần tử Hồi giáo cực đoan, đã cảm ơn chính phủ Nigeria về sự hợp tác trong chiến dịch này.

Bang Borno của Nigeria, nơi cuộc tấn công diễn ra, đã phải chịu đựng cuộc nổi dậy do Boko Haram và nhóm ly khai Nhà nước Hồi giáo tỉnh Tây Phi (ISWAP) tiến hành suốt 17 năm qua. Hàng ngàn người đã thiệt mạng và khoảng 2 triệu người phải di dời.

Nigeria phủ nhận việc phân biệt đối xử với bất kỳ tôn giáo nào và cho biết lực lượng an ninh của nước này tấn công các nhóm vũ trang tấn công gồm cả người theo đạo Cơ đốc và đạo Hồi.

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng, cụ thể là chi nhánh Nhà nước Hồi giáo ở Afghanistan ISIS-K cho biết họ đứng sau vụ xả súng hàng loạt chết người tại một phòng hòa nhạc gần Moscow vào ngày 22.3. Vậy ISIS-K là gì và động cơ nào đã khiến nhóm này tấn công Nga?

