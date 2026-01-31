Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân chúc tết tại An Giang

An Giang quyết liệt triển khai công trình phục vụ Hội nghị APEC 2027

Ngày 31.1, Bí thư Trung ương Đảng, Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đến thăm, chúc tết các lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn tỉnh An Giang; thăm, tặng quà gia đình chính sách, người nghèo, công nhân lao động, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh An Giang, nhân dịp xuân Bính Ngọ 2026.

Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng quà cho các lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh An Giang Ảnh: C.T.V

Cùng dự với Phó chủ tịch nước có thiếu tướng Chiêm Thống Nhất, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 9 và lãnh đạo tỉnh An Giang.

Báo cáo với đoàn công tác, ông Nguyễn Thanh Phong, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh An Giang cho biết, năm 2025, tỉnh tăng trưởng kinh tế đạt 8,39%, đứng đầu khu vực ĐBSCL và xếp thứ 14/34 tỉnh, thành phố cả nước; hoàn thành và vượt 24/26 chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh đề ra, trong đó có 11 chỉ tiêu vượt kế hoạch.

Đặc biệt, An Giang đã quyết liệt triển khai các công trình, dự án phục vụ Hội nghị APEC 2027, gồm 21 dự án trọng điểm với tổng vốn đầu tư khoảng 119.000 tỉ đồng; các dự án đầu tư công cơ bản được đẩy nhanh và bảo đảm tiến độ.

Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng quà tết cho gia đình chính sách tỉnh An Giang ẢNH: C.T.V

An Giang cũng đã triển khai chính sách hỗ trợ trên 97.400 người có công với cách mạng và thân nhân, với tổng kinh phí hơn 97,6 tỉ đồng. Đối với các đối tượng ngoài người có công, tỉnh tổ chức thăm, chúc Tết cho khoảng 204.000 người và hơn 1.000 tổ chức, với tổng kinh phí gần 145,6 tỉ đồng. Đến nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tiếp nhận trên 10.000 phần quà dành cho người nghèo với tổng giá trị khoảng 5 tỉ đồng.

Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ghi nhận, biểu dương những thành tựu, khởi sắc, toàn diện của tỉnh An Giang, nhất là trong việc chăm lo, nâng cao toàn diện đời sống nhân dân.

Khơi thông để An Giang thành trung tâm kinh tế biển quốc gia

Phó chủ tịch nước đề nghị tỉnh An Giang khẩn trương cụ thể hóa và triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; khơi thông, tận dụng nguồn lực để phát triển An Giang thành trung tâm kinh tế biển quốc gia; đầu tư mạnh mẽ cho phát triển văn hóa, y tế, giáo dục; tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, lãnh thổ đất liền và biển đảo; tổ chức thành công APEC năm 2027.

Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng quà cho gia đình chính sách tỉnh An Giang ẢNH: C.T.V

Nhân dịp năm mới, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân chúc người dân tỉnh An Giang nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công; đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm chăm lo các đối tượng chính sách, người nghèo, người khó khăn; bảo đảm an ninh, an toàn để người dân đón tết vui tươi, đầm ấm, an toàn, tiết kiệm…Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và đoàn công tác đã trao tặng 800 phần quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Chúc tết lực lượng vũ trang tỉnh An Giang, Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị các lực lượng vũ trang trong tỉnh tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm túc Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu; tăng cường phối hợp giữa các lực lượng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tỉnh An Giang ẢNH: C.T.V

Đồng thời, chú trọng xây dựng "thế trận lòng dân", thực hiện tốt công tác dân vận, chính sách hậu phương quân đội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ, nhất là trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc.

Nhân dịp năm mới Xuân Bính Ngọ 2026, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất đến cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang tỉnh An Giang; mong các đơn vị tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, chủ động, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển tỉnh An Giang ngày càng giàu đẹp.