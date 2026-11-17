Chiều 17.11, tại phường Rạch Giá (tỉnh An Giang), Bí thư Trung ương Đảng, Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc liên khu dân cư cụm 3, phường Rạch Giá năm 2026.

Cùng dự còn có đại diện lãnh đạo Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương; Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch; Văn phòng Chủ tịch nước... và hơn 400 đại biểu đại diện cho nhân dân các khu phố.

Phát biểu tại ngày hội, Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cho biết Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm nay lần đầu tiên được tổ chức gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam càng làm nổi bật mối quan hệ gắn bó giữa giá trị văn hóa và tinh thần đoàn kết. Văn hóa bồi đắp lòng yêu nước, tinh thần nhân ái, nghĩa tình, gắn kết cộng đồng; đồng thời, chính sự đoàn kết, đồng lòng của nhân dân là môi trường để những giá trị văn hóa tốt đẹp được gìn giữ, phát huy và lan tỏa.

Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng quà cho người dân phường Rạch Giá ẢNH: CTV

Những giá trị ấy được thể hiện sinh động từ mỗi gia đình, mỗi khu dân cư, qua tình làng nghĩa xóm, sự sẻ chia, giúp đỡ nhau trong cuộc sống và tinh thần chung sức xây dựng cộng đồng ngày càng văn minh, giàu đẹp, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của quê hương, đất nước.

Nhân ngày hội ý nghĩa này, Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã gợi mở cho địa phương một số nội dung thực hiện trong thời gian tới. Cụ thể là tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh và các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc; không ngừng củng cố, phát huy sức mạnh đoàn kết, sự đồng thuận và niềm tin của nhân dân.

Phát huy giá trị và sức mạnh của văn hóa, con người An Giang thực sự trở thành nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh và động lực phát triển bền vững. Phát huy ý nghĩa của Ngày Văn hóa Việt Nam bằng những việc làm thiết thực, thường xuyên, nhằm xây dựng hình ảnh An Giang xanh, sạch, đẹp, con người văn minh, thân thiện, mến khách; trước hết, góp phần chuẩn bị tốt cho APEC 2027 tại Phú Quốc.



Đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Tập trung khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của tỉnh, nhất là về kinh tế biển, du lịch, nông nghiệp, thương mại và dịch vụ. Khơi dậy tinh thần năng động, sáng tạo của người dân và doanh nghiệp.

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, nâng cao thu nhập; gắn phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, giữ vững quốc phòng, an ninh và chủ quyền biên giới, biển, đảo. Xây dựng liên khu dân cư đoàn kết, văn minh, an toàn, nghĩa tình; góp phần xây dựng phường Rạch Giá trở thành đô thị biển xanh, sạch, đẹp, hiện đại và giàu bản sắc.

Dịp này, Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã trao tặng những phần quà ý nghĩa nhằm động viên tinh thần cán bộ và nhân dân liên khu phố; trao quà cho đại diện hộ gia đình chính sách, cá nhân tiêu biểu, gia đình hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.