Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tái đắc cử

Chiều 7.4, tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đã thông qua Nghị quyết về việc bầu bà Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021 - 2026; Phó chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia, làm Phó chủ tịch nước nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Bà Võ Thị Ánh Xuân, quê quán An Giang, 56 tuổi, trình độ thạc sĩ quản lý công. Bà là Bí thư Trung ương Đảng, Phó chủ tịch nước; Phó chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Từ tháng 9.1992 đến tháng 7.1996, bà là giáo viên Trường THPT Mỹ Thới, thị xã Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Từ tháng 8.1996 đến tháng 7.2001, bà là chuyên viên nghiên cứu tổng hợp, Văn phòng Tỉnh ủy An Giang.

Từ tháng 8.2001 đến tháng 8.2010, bà là Ủy viên Ban Thường vụ, Phó chủ tịch, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh An Giang; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang (12.2005 - 10.2010).

Từ tháng 8.2010 đến tháng 10.2010, bà giữ chức Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Tân Châu, tỉnh An Giang.

Trong thời gian từ tháng 2.2011 đến tháng 1.2013, bà là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Tân Châu, tỉnh An Giang.

Từ tháng 2.2013 đến tháng 11.2013, bà là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang.

Từ tháng 12.2013 đến tháng 1.2016, bà là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI; Phó bí thư Tỉnh ủy An Giang (12.2013 - 10.2015), Bí thư Tỉnh ủy An Giang (từ tháng 10.2015).

Từ tháng 1.2016 đến tháng 7.2016, bà là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII; Bí thư Tỉnh ủy An Giang.

Từ tháng 7.2016 đến tháng 4.2021, bà giữ chức Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII; Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh An Giang.

Tháng 1.2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bà được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Tháng 4.2021 đến tháng 6.2021, bà là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; Phó chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016 - 2021, Phó chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Ngày 26.7.2021, tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV, bà được bầu giữ chức Phó chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026; đại biểu Quốc hội khóa XV (từ tháng 7.2021).

Từ ngày 18.1.2023 đến ngày 1.3.2023, bà là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; quyền Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026; đại biểu Quốc hội khóa XV.

Ngày 21.3.2024 đến ngày 21.5.2024, bà là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; quyền Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026; đại biểu Quốc hội khóa XV.

Ngày 7.11.2024, bà được trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Tháng 6.2025, bà được bầu giữ chức Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; Phó chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026; Phó chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia; đại biểu Quốc hội khóa XV.

Ngày 22.1.2026, tại Đại hội XIV của Đảng, bà được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV.

Ngày 23.1.2026, tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, bà được bầu vào Ban Bí thư khóa XIV.