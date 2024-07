Phó chủ tịch Quốc hội: Khu thương mại tự do thể hiện tinh thần dám nghĩ dám làm của TP.Đà Nẵng

Ngày 29.7, dự và phát biểu tại phiên khai mạc kỳ họp 19 HĐND TP.Đà Nẵng khóa X (nhiệm kỳ 2021 - 2026), Phó chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đã có một số lưu ý đối với TP.Đà Nẵng khi thực hiện thí điểm thành lập Khu thương mại tự do.



Theo ông Trần Quang Phương, Nghị quyết số 136 (ngày 26.6.2024) về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.Đà Nẵng (hiệu lực thi hành từ ngày 1.1.2025 thay thế Nghị quyết số 119 ngày 19.6.2020 của Quốc hội) là văn bản có ý nghĩa rất quan trọng. Cụ thể, tạo khuôn khổ pháp lý hữu hiệu để TP.Đà Nẵng phát huy tiềm năng, lợi thế, đột phá về kinh tế - xã hội, hiện thực hóa những quan điểm, mục tiêu tại Nghị quyết số 43.

Để triển khai thành công nghị quyết này, Phó chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương lưu ý nhiều vấn đề, trong đó đáng chú ý là chính sách về thí điểm thành lập Khu thương mại tự do.

Phó chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương phát biểu chỉ đạo và đề nghị TP.Đà Nẵng lưu ý một số vấn đề khi lập khu thương mại tự do HOÀNG SƠN

Phó chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, đây là thành công lớn trong xây dựng chính sách phát triển TP.Đà Nẵng, là điểm nhấn trong Nghị quyết số 136; là chính sách mang tính đột phá, thể hiện tinh thần đổi mới, dám nghĩ dám làm của TP.Đà Nẵng. Song, đây cũng là nhiệm vụ rất khó khăn, thử thách lớn, là bước thử nghiệm, cần vừa làm vừa rút kinh nghiệm để tiếp tục hoàn thiện.

Theo Phó chủ tịch Quốc hội, về nguồn lực thực hiện, TP.Đà Nẵng cần tập trung ưu tiên nguồn lực, bao gồm ngân sách địa phương, ngân sách T.Ư, có chính sách huy động nguồn vốn từ các thành phần kinh tế khác để đầu tư cơ sở hạ tầng, đặt nền móng cho thu hút đầu tư vào Khu thương mại tự do.

Về cơ chế ưu đãi, cần áp dụng tối đa những cơ chế đặc thù quy định trong nghị quyết, như: hình thành khu phi thuế quan, thực hiện ưu đãi thuế; miễn, giảm tiền thuê đất đối với dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng các khu chức năng thuộc Khu thương mại tự do, ưu đãi hải quan... kết hợp nghiên cứu, vận dụng kinh nghiệm quốc tế trong phát triển mô hình này.

Về thí điểm cơ chế "một cửa" tại Ban quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp TP.Đà Nẵng trong Khu thương mại tự do, Phó chủ tịch Quốc hội lưu ý, các văn bản hướng dẫn của HĐND thành phố cần chú trọng yêu cầu đơn giản hóa các thủ tục hành chính, hợp lý về thẩm quyền, năng lực tổ chức thực hiện...

Về chế độ trách nhiệm, việc triển khai Khu thương mại tự do là vấn đề lớn, không chỉ mang tính chất kinh tế mà còn liên quan đến quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, nhất là liên quan đến yếu tố nước ngoài (như cấp, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, giấy phép lao động và xác nhận người lao động nước ngoài; thẩm định và chấp thuận nhu cầu sử dụng người nước ngoài; đưa người lao động đi thực tập ở nước ngoài…).

Vì vậy, Phó chủ tịch Quốc hội yêu cầu trong tổ chức thực hiện cần xác định rõ quyền hạn, trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức có liên quan và có cơ chế, hệ thống giám sát định kỳ, thường xuyên.

Về vấn đề hoàn thiện chính sách pháp luật đối với Khu thương mại tự do, Phó chủ tịch Quốc hội cho rằng đây là bước thí điểm, vừa làm vừa rút kinh nghiệm nên chưa có nhiều chính sách nổi trội, bứt phá; nhiều chính sách còn tương tự như đối với khu kinh tế.

"Vì vậy, trong quá trình triển khai, đề nghị TP.Đà Nẵng cần theo dõi sát sao, có đánh giá kịp thời, chủ động đề xuất giải pháp để tháo gỡ vướng mắc và những chính sách cần thiết khác, trình các cấp có thẩm quyền xem xét quyết định, góp phần hoàn thiện chính sách, pháp luật đối với Khu thương mại tự do để triển khai trên phạm vi cả nước", Phó chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương nhấn mạnh.