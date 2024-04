Phó chủ tịch UBND tỉnh điều hành Trường CĐ Y tế Quảng Nam

Ngày 19.4, UBND tỉnh Quảng Nam cho hay đã ban hành thông báo về việc phân công điều hành hoạt động của Trường CĐ Y tế Quảng Nam.

Thực hiện kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ và kết luận của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, UBND tỉnh phân công ông Trần Anh Tuấn, Phó chủ tịch UBND tỉnh, điều hành hoạt động của Trường CĐ Y tế Quảng Nam cho đến khi cấp có thẩm quyền quyết định về nhân sự đảm nhiệm công tác chỉ đạo, điều hành trường này.

Ông Trần Anh Tuấn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam X.P

Trước đó, UBND tỉnh Quảng Nam đã có quyết định tạm đình chỉ chức vụ đối với ông Huỳnh Tấn Tuấn, Hiệu trưởng Trường CĐ Y tế Quảng Nam, để phục vụ công tác điều tra.

Thời gian tạm đình chỉ chức vụ kể từ ngày 10.4 cho đến khi có quyết định của cơ quan thẩm quyền.

Như Báo Thanh Niên đã thông tin, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ xảy ra tại Trường CĐ Y tế Quảng Nam.

Cụ thể, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Huỳnh Tấn Tuấn, Hiệu trưởng và ông Nguyễn Ba, cựu Hiệu trưởng Trường CĐ Y tế Quảng Nam.

Trường CĐ Y tế Quảng Nam MẠNH CƯỜNG

Ngoài ra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam cũng khởi tố với cùng tội danh đối với ông Nguyễn Đức Đón (Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Kế toán trưởng nhà trường) và một giám đốc doanh nghiệp có liên quan trực tiếp đến vụ việc.

Sau khi khởi tố các bị can, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã cho tại ngoại và cấm ra khỏi nơi cư trú đối với 4 bị can vì họ khai báo thành khẩn, có nơi cư trú rõ ràng.