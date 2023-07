Phổ điểm khối D01: Hứa hẹn điểm chuẩn tăng

Theo bảng thống kê và so sánh điểm thi tốt nghiệp THPT năm nay và năm ngoái của TS Phạm Thanh Hà, Trưởng phòng Đào tạo (Trường ĐH Giao thông vận tải), phổ điểm khối D01 (toán, văn, tiếng Anh) năm nay "dâng" lên nhiều so với năm ngoái. Vì vậy, nhiều khả năng năm nay điểm chuẩn các ngành xét tuyển khối D01 sẽ nhích lên do nguồn tuyển dồi dào hơn.



So sánh phổ điểm khối D01 từ mốc 15 điểm trở lên của các năm 2021, 2022, 2023 THANH HÀ

Nếu xét từ mốc 15 điểm trở lên, nguồn tuyển khối D01 năm nay tương đương các năm trước, với khoảng trên dưới 700.000 thí sinh đạt được từ mức điểm này.

Tuy nhiên, các mốc sau 20 điểm mới có ý nghĩa do điểm chuẩn của các ngành và các trường có tính cạnh tranh thường ít nhất phải từ trên 20 điểm.

Ở mốc từ 20 điểm trở lên, năm nay khối D01 có 357.177 thí sinh đạt, nhiều hơn năm ngoái 14%. Ở mốc từ 21 điểm, năm nay có 276.221 thí sinh đạt, nhiều hơn năm ngoái 17%; mốc từ 22 điểm có 201.902 thí sinh đạt, nhiều hơn 19%; mốc từ 23 điểm có 136.723 thí sinh đạt, nhiều hơn 21%; mốc từ 24 điểm có 82.084 thí sinh đạt, nhiều hơn 23%...

So sánh phổ điểm khối D01 từ mốc 20 - 27,75 điểm năm 2023 và 2022 THANH HÀ

Ở các mốc điểm cao hơn, từ khoảng điểm 25 - 27, nguồn tuyển (nghĩa là số thí sinh đạt được các mốc điểm trong khoảng đó) đều cao hơn năm ngoái từ 19 - 23%.

Tuy nhiên, từ 28 điểm trở lên, cũng giống như mọi năm, càng lên cao càng ít thí sinh đạt được (ít hơn hẳn so với các khối thi khác). Mốc 28 điểm trở lên chỉ có 97 thí sinh; 28,25 điểm trở lên còn 22 thí sinh; 28,5 điểm trở lên còn 7 thí sinh; 28,75 điểm trở lên chỉ có 1 thí sinh.

Được biết, các khối A01 (toán, lý, tiếng Anh), D07 (toán, hóa, tiếng Anh), phổ điểm tương đương năm ngoái. Điều này cho thấy, điểm môn văn là thành phần điểm tác động mạnh mẽ nhất tới sự thay đổi phổ điểm khối D01 năm nay.