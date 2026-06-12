Phổ điểm thi đánh giá năng lực chuyên biệt: 1.280 thí sinh đạt từ 8 điểm toán

Có tới 1.280 lượt thí sinh đạt điểm từ 8 trở lên môn toán

Trường ĐH Sư phạm TP.HCM vừa công bố phổ điểm thi đánh giá năng lực chuyên biệt năm 2026. Đáng chú ý, kỳ thi năm nay ghi nhận 3 thí sinh đạt điểm 10 môn toán, một thí sinh đạt điểm 10 môn hóa.

Cùng với đó, toán cũng là môn thi có tới 1.280 lượt thí sinh đạt điểm từ 8 trở lên và môn hóa cũng có 891 lượt thí sinh đạt từ mức này trở lên. Trong khi đó, môn tiếng Anh đạt mức điểm trung bình ấn tượng nhất kỳ thi 6,84 và điểm cao nhất đạt 9,1.

Đồng thời, môn ngữ văn có điểm bài thi cao nhất đạt 8,9 và điểm trung bình 6,30. Môn vật lý có điểm cao nhất 9,8 và điểm trung bình 5,82; môn sinh học điểm cao nhất 9,4 và điểm trung bình 5,9.

Phổ điểm thi các môn như sau:

Năm nay, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM công bố lịch thi đánh giá năng lực chuyên biệt theo 3 đợt. Kỳ thi có các bài thi độc lập gồm: toán, vật lý, hóa học, sinh học, ngữ văn và tiếng Anh. Thí sinh có thể lựa chọn đăng ký một hoặc nhiều môn thi trong số các môn thi ở trên để xét tuyển vào các ngành học có áp dụng phương thức tuyển sinh sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt dựa trên đề án tuyển sinh của trường năm 2026 và các trường có sử dụng kết quả kỳ thi. Thí sinh làm bài thi trên máy vi tính tại các điểm thi do trường tổ chức và được quyền lựa chọn ca thi và địa điểm thi phù hợp.

Điểm thi đánh giá năng lực chuyên biệt được sử dụng ra sao?

Năm 2026, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM có 5 phương thức xét tuyển bên cạnh việc xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh. Trong đó, có 2 phương thức sử dụng điểm kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt.

Phương thức xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT kết hợp thi đánh giá năng lực chuyên biệt. Phương thức này áp dụng cho tất cả các ngành (trừ ngành giáo dục thể chất, giáo dục mầm non và giáo dục quốc phòng - an ninh).

Ứng với từng tổ hợp xét tuyển vào các ngành học, trường sử dụng kết quả từ kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt do Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội hoặc Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 tổ chức cho môn chính và kết quả học tập ở THPT cho 2 môn còn lại trong tổ hợp xét tuyển để xét tuyển. Môn chính đối với mỗi ngành học được xác định theo từng tổ hợp xét tuyển do trường công bố.

Điểm xét tuyển gồm: điểm bài thi đánh giá năng lực chuyên biệt của môn chính, cộng với điểm 2 môn còn lại trong tổ hợp là điểm trung bình môn trong 6 học kỳ ở THPT. Tổng điểm này được quy đổi về thang điểm 30 và cộng điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy định theo công thức:

Đ XT = (0.5 × Đ MC + 0.35 × Đ HB1 + 0.15 × Đ HB2 )x3 + Đ UT

Trong đó:

Đ XT : điểm xét tuyển, được làm tròn đến hai chữ số thập phân;

Đ MC : điểm môn chính được lấy từ kết quả thi đánh giá năng lực chuyên biệt

Đ HB1 , Đ HB2 : điểm trung bình 6 học kỳ ở THPT của hai môn còn lại theo tổ hợp xét tuyển. Môn học bạ 1 được trường quy định cụ thể cho từng tổ hợp.

Đ UT : điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy định của Bộ GD-ĐT.

Phương thức xét tuyển sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực chuyên biệt kết hợp thi tuyển môn năng khiếu, chỉ áp dụng cho ngành: giáo dục thể chất, giáo dục mầm non và giáo dục quốc phòng - an ninh.

Với mỗi ngành học, trường sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực chuyên biệt môn toán hoặc ngữ văn (tùy theo tổ hợp xét tuyển) và 2 môn thi năng khiếu do Trường ĐH Sư phạm TP.HCM tổ chức để xét tuyển.

Trường ĐH Sư phạm TP.HCM quy định, điểm xét tuyển là tổng điểm bài thi đánh giá năng lực chuyên biệt môn toán hoặc ngữ văn (tùy theo tổ hợp xét tuyển) với điểm thi 2 môn thi năng khiếu do trường tổ chức cộng điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy định.

Ngoài ra, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM còn sử dụng 3 phương thức tuyển sinh khác trong năm nay.

Cụ thể gồm: Phương thức ưu tiên xét tuyển theo quy chế tuyển sinh, xét tuyển học sinh lớp chuyên, xét tuyển thí sinh là người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài, thí sinh hoàn thành chương trình dự bị ĐH; Phương thức xét tuyển sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026; Phương thức xét tuyển sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 kết hợp thi tuyển môn năng khiếu, chỉ áp dụng cho ngành: giáo dục thể chất, giáo dục mầm non và giáo dục quốc phòng - an ninh.

Năm 2026, tổng số thí sinh dự thi đánh giá năng lực chuyên biệt tăng 35% so với năm ngoái. Dự báo, mức độ cạnh tranh giữa các thí sinh sử dụng kết quả kỳ thi này để xét tuyển vào Trường ĐH Sư phạm TP.HCM tăng mạnh.