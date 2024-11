Phố độc lạ ở TP.HCM: 'Kinh đô' áo cưới đường Hồ Văn Huê

Dạo bước trên đường Hồ Văn Huê (Q.Phú Nhuận), chúng tôi không thể rời mắt khỏi những ánh đèn lấp lánh, những bộ váy cưới bồng bềnh lộng lẫy. Con phố dài chưa tới 1 km nhưng có gần 50 tiệm áo cưới kiêm studio chụp ảnh và các dịch vụ liên quan nằm san sát nhau… đẹp như một dải lụa trắng giữa lòng phố thị.

Những năm cuối thập niên 90 của thế kỷ trước, đường 3 Tháng 2 (Q.10, TP.HCM) được gọi là “phố áo cưới” của Sài Gòn; còn đường Hồ Văn Huê “sinh sau đẻ muộn”.

Đến khoảng năm 2010, phố Hồ Văn Huê đã bứt phá lên vị trí “quán quân”, trở thành điểm đến hàng đầu cho các cặp đôi, khi nhiều trung tâm hội nghị tiệc cưới lớn ra đời như: White Palace, Diamond Palace... và hàng loạt dịch vụ cưới mọc lên như nấm.

Nhiều tiệm dịch vụ cưới ở đường 3 Tháng 2 cũng về đường này mở chi nhánh hoặc dọn hẳn cửa hàng về đây.

Lúc đó, con phố này có gần 80 studio áo cưới, hoạt động rất nhộn nhịp. Có thời điểm vào mùa cưới, khách hàng phải xếp hàng để chờ đến lượt thử trang phục. Nhưng từ khi dịch Covid-19 bùng phát, con phố trở nên đìu hiu, các cửa hàng rơi vào tình trạng ế ẩm kéo dài; nhiều chủ tiệm phải ngậm ngùi đóng cửa và trả lại mặt bằng.

Đường Hồ Văn Huế có gần 50 cửa hàng chuyên áo cưới ẢNH: DU YÊN

Phố song hỷ

Liên hệ với một tiệm chuyên cung cấp váy cưới cho các studio trên đường Hồ Văn Huê, với hơn 12 năm kinh nghiệm trong nghề, chị H. (nhân viên tư vấn) cho hay, giá váy cưới sẽ thay đổi tùy thuộc vào nhiều yếu tố như: chất vải, kiểu dáng thiết kế và các phụ kiện trang trí (đá, ren, cườm…).

Với các đôi uyên ương, việc lựa chọn lễ phục là một trong những quyết định quan trọng trong đời. Họ thường dành nhiều thời gian để tìm kiếm phong cách phù hợp, ưng ý nhất. Cũng có nhiều khách hàng đã đặt may những chiếc váy cưới “độc nhất” để tạo nên dấu ấn riêng biệt.

Phố áo cưới Hồ Văn Huê hình thành hơn 1 thập kỷ ẢNH: UYỂN NHI

Chia sẻ với chúng tôi, chị H. cho biết, xu hướng áo cưới trước đây là các kiểu trơn, có màu sặc sỡ như: xanh, tím, vàng… Còn hiện nay, khách hàng thích kiểu váy cưới có màu sắc đơn giản, tông màu nhẹ nhàng.

Những kiểu dáng ôm sát tôn lên đường cong cơ thể như: đuôi cá, váy kim tuyến, váy xòe, váy lụa satin..., là lựa chọn phổ biến.

“Mỗi người đều có số đo khác nhau, vì vậy để may nên một chiếc áo cưới vừa vặn với khách hàng, chúng tôi cần đo đạc chính xác. Đối với các mẫu may sẵn, xưởng sẽ may thêm dây rút để khách hàng tự tùy chỉnh váy vừa với mình nhất”, chị H. nói.

Hiện, các xưởng không chỉ tập trung sáng tạo ra những mẫu áo cưới thiết kế độc nhất mà còn khéo léo biến tấu lại các mẫu váy từ những bộ sưu tập nổi tiếng quốc tế. Những thiết kế này được điều chỉnh tinh tế để phù hợp với văn hoá, xu hướng thời trang và sở thích của các cô dâu Việt Nam.

Các mẫu váy cưới được trưng bày trước các cửa hàng ẢNH: UYỂN NHI

Áo cưới đi kèm nhiều dịch vụ

Theo các nhân viên trên phố áo cưới Hồ Văn Huê, từ tháng 10 đến tháng 12 là cao điểm của mùa cưới nên rất hút khách. Các cặp đôi thường có nhu cầu đi lựa váy vào những ngày cuối tuần.

Bên cạnh các gói dịch vụ mới lạ như: chụp album tại phim trường, ngoại cảnh Sài Gòn, biển Hồ Cốc (Vũng Tàu), Đà Lạt…, các tiệm áo cưới cũng tung nhiều chiêu khuyến mãi để thu hút khách hàng. Đi ngang qua các cửa hàng trên con phố này, chúng ta dễ dàng thấy các “sale sốc” dán trước cửa tiệm.

Trong các gói dịch vụ, cô dâu được chọn 2 váy cưới và chú rể 2 bộ vest. Hoa tươi, phụ kiện, trang điểm, làm tóc, xe di chuyển..., cũng được tiệm bao.

Ngoài ra, khách hàng còn được nhận 1 album ảnh cao cấp 20 trang, video trình chiếu theo mẫu studio, hình ép lụa, ảnh ép gỗ… Giá sẽ tùy thuộc vào khách lựa chọn dịch vụ nào, loại váy đắt hay rẻ; thường dao động từ 6 triệu - 20 triệu đồng.

Các tiệm áo cưới tung nhiều "sale sốc" để thu hút khách hàng ẢNH: UYỂN NHI

Chúng tôi ghé vào một cửa hàng trên đường Hồ Văn Huê để trải nghiệm, nhân viên xởi lởi tư vấn cho chúng tôi những ưu đãi mùa cưới cuối năm như: tặng quay phim truyền thống tiệc; tặng bộ ảnh chụp với view sân thượng tầng 7 độc quyền, quay phim trường truyền thống…

Chia sẻ với PV, chị Lê Quỳnh (chuyên viên tư vấn của cửa hàng váy A.S) nói: “Nếu chỉ thuê riêng váy đã có giá từ 2,5 triệu rồi. Khi chọn dịch vụ trọn gói khách hàng sẽ tiết kiệm được rất nhiều chi phí. Không những thế, cửa hàng còn tặng thêm 1 bộ vest may theo số đo của khách hoặc giảm nóng 2 triệu đồng”.

Chị Quỳnh nói thêm, 5 năm trở lại đây phóng sự ảnh và phim phóng sự quay ở phim trường đang là trào lưu.

Các cửa hàng đủ kiểu áo cưới, từ hiện đại đến truyền thống ẢNH: UYỂN NHI

Tương tự, chị Hạnh (chuyên viên tư vấn cửa hàng áo cưới S.W) cho biết, ở cửa hàng chị có rất nhiều dịch vụ cho khách lựa chọn. Để tiết kiệm chi phí, các cặp đôi có thể lựa chọn gói chụp ngoại cảnh kết hợp chụp studio, giá khoảng 6,5 triệu đồng.

Ngoài ra, các gói chụp ảnh ngoại cảnh chi phí sẽ đắt hơn. Ví dụ như chụp ở Đà Lạt hoặc Nha Trang, giá dao động từ 14 triệu đồng.

Phố áo cưới Hồ Văn Huê là một biểu tượng cho khởi nguồn hạnh phúc giữa lòng Sài Gòn. Nếu có dịp ghé đến, hãy để bản thân hòa vào không khí lung linh của "thiên đường" áo cưới và cảm nhận sự lãng mạn đặc biệt nơi đây.