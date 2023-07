Phó giám đốc Công an Hà Nội: 'Phạm tội ở thủ đô thì không thoát được đâu'

Ngày 19.7, Công an TP.Hà Nội đã tổ chức họp báo cung cấp thông tin về vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra trên địa bàn xã Kim Chung. Nạn nhân là anh Đặng Đông D. (25 tuổi, trú H.Nho Quan, Ninh Bình), là tài xế xe ôm công nghệ cho hãng Be.

Nghi phạm là Lê Văn Công (33 tuổi; trú tại thôn Nhuế, xã Kim Chung, H.Đông Anh, Hà Nội).

Tại buổi họp báo, thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó giám đốc Công an TP.Hà Nội, chúc mừng các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP.Hà Nội đã khám phá nhanh, trong vòng 30 tiếng đã bắt được đối tượng giết người cướp tài sản, trong một vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc trong nhân dân.

"Đây là một vụ án khó, do đối tượng gây án và nạn nhân không quen biết nhau. Hơn nữa, thời điểm xảy ra vụ việc là ban đêm, hạn chế công tác truy vết. Xuất phát từ những việc đó, tôi đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo. Ngay trong buổi sáng phát hiện ra thi thể nạn nhân, từ việc thu thập các bằng chứng ở hiện trường, khám nghiệm tử thi, Công an TP.Hà Nội đã nhận định đúng hướng, khám phá nhanh ra vụ án", thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng nói.



Phó giám đốc Công an TP.Hà Nội đánh giá, việc nhanh chóng tìm ra đối tượng gây án thể hiện tính chuyên nghiệp và tinh thần trách nhiệm của các chiến sĩ công an, nhất là trong những vụ án nghiêm trọng.

Ông Tùng cho rằng, mặc dù công an đã liên tục phát đi những cảnh báo phòng ngừa, trong đó có cảnh báo những tài xế xe ôm công nghệ và lái xe taxi đề phòng bị cướp, hoặc khi gặp cướp thì làm gì, thế nhưng vẫn có sự chủ quan.

"Qua vụ việc này, tôi muốn gửi đi thông điệp rằng, các đối tượng đang có ý định phạm tội trên địa bàn thủ đô thì không thoát được đâu, vậy nên đừng phạm tội. Chúng tôi không bao giờ chịu thua với những tội phạm như này", ông Tùng nhấn mạnh và cho rằng, từ trước đến nay, những vụ án nghiêm trọng được Công an Hà Nội tìm ra rất nhanh chóng, gần nhất là vụ án cướp tiệm vàng ở Q.Bắc Từ Liêm, đối tượng phạm tội bị bắt chỉ sau hơn 10 tiếng.

Tài xế xe ôm công nghệ "đừng bao giờ tắt app"

Cũng liên quan đến vụ án trên, đại úy Nguyễn Quang Đỉnh, cán bộ cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an H.Đông Anh, cảnh báo tài xế xe ôm công nghệ nên lưu ý không tắt app (ứng dụng bắt khách của mỗi hãng xe ôm công nghệ) khi chở khách.

"Chúng tôi biết nhiều tài xế xe ôm công nghệ khi nhận khách ngoài đã tắt app để tránh sự quản lý của công ty. Vì vậy, khi xảy ra vụ án, công an rất khó phát hiện ra vị trí của nạn nhân", đại úy Đỉnh nói.

Đại úy Đỉnh nhấn mạnh, tài xế xe ôm khi thấy khách là nam giới có biểu hiện bất thường cần cẩn thận và không nên phục vụ. Nếu nhận chở thì chỉ đi qua khu vực có đèn sáng, đông dân cư, tránh nơi vắng vẻ, ít người qua lại.

Trước đó, sáng 17.7, Công an xã Kim Chung nhận được tin báo về một thi thể nam giới, là tài xế xe ôm, trên người có nhiều vết thương tại khu vực đường ra nghĩa trang thôn Bầu (xã Kim Chung), nghi bị sát hại. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an H.Đông Anh đã phối hợp Công an TP.Hà Nội bắt giữ Lê Văn Công là kẻ gây ra vụ án, khi đối tượng đang lẩn trốn tại nhà riêng, sau 30 giờ xảy ra vụ án.