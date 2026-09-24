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    Đời sống

    Phố Hàng Mã bất ngờ thông thoáng, khách tha hồ tạo dáng

    Văn Chung-Tuấn Minh
    Tối 24.9, tức 14 tháng 8 âm lịch, phố Hàng Mã (P.Hoàn Kiếm, Hà Nội) khá thông thoáng, cộng thêm thời tiết dịu mát giúp người dân, du khách thảnh thơi mua sắm, dạo bộ và chụp hình dịp tết Trung thu.

    Phố Hàng Mã luôn là điểm đến hấp dẫn người dân và du khách mỗi dịp tết Trung thu. Các gian hàng bày bán đèn lồng, đèn ông sao, mặt nạ giấy bồi, đầu lân, tò he... trải dài khắp phố tạo nên không gian sinh động, đặc trưng của trung thu phố cổ. 

    Phố Hàng Mã bất ngờ thông thoáng, khách tha hồ tạo dáng - Ảnh 1.
    Phố Hàng Mã bất ngờ thông thoáng, khách tha hồ tạo dáng - Ảnh 2.
    Phố Hàng Mã bất ngờ thông thoáng, khách tha hồ tạo dáng - Ảnh 3.
    Phố Hàng Mã bất ngờ thông thoáng, khách tha hồ tạo dáng - Ảnh 4.

    Phố Hàng Mã tối 24.9 không còn cảnh đông đúc, thời tiết lại mát mẻ ủng hộ cho du khách và người dân tới trải nghiệm

    ẢNH: TUẤN MINH

    Chợ trung thu tại phố Hàng Mã hoạt động từ 7 giờ đến 24 giờ hằng ngày. Theo ghi nhận của Thanh Niên, từ 18 giờ đến 20 giờ tối 24.9, không gian quanh khu phố vốn nhộn nhịp, đông đúc nay có phần thông thoáng hơn mọi khi. Khách đi bộ không cần nhích từng chút một mà có thể tản bộ, dừng lại để chụp ảnh hoặc mua sắm. 

    Nhiều năm tới chợ trung thu phố cổ, chị Phạm Ngọc Diệu (nhà ở phố Khâm Thiên, Hà Nội) cho biết: "Hôm nay tôi thấy mọi thứ gọn gàng, có phần nhẹ nhàng và vắng người hơn mọi năm".

    Phố Hàng Mã bất ngờ thông thoáng, khách tha hồ tạo dáng - Ảnh 5.
    Phố Hàng Mã bất ngờ thông thoáng, khách tha hồ tạo dáng - Ảnh 6.
    Phố Hàng Mã bất ngờ thông thoáng, khách tha hồ tạo dáng - Ảnh 7.
    Phố Hàng Mã bất ngờ thông thoáng, khách tha hồ tạo dáng - Ảnh 8.

    Các em nhỏ thích thú khi được đưa tới phố Hàng Mã dịp tết Trung thu

    ẢNH: TUẤN MINH

    Ông Phạm Văn Sơn, cán bộ tổ an ninh cơ sở P.Hoàn Kiếm hỗ trợ công tác phân luồng, hướng dẫn giao thông tại khu phố, cho biết: "Thời điểm này là ít khách hơn mọi khi. Mấy ngày trước người dân, du khách nườm nượp, đi bộ còn phải nhích từng chút một. Có lẽ mọi người cũng đã tranh thủ đi trước nhiều. Cộng thêm hôm nay có cơn mưa rào trước đó nên phố phường cũng thông thoáng, mát mẻ hơn".

    Phố Hàng Mã bất ngờ thông thoáng, khách tha hồ tạo dáng - Ảnh 9.
    Phố Hàng Mã bất ngờ thông thoáng, khách tha hồ tạo dáng - Ảnh 10.
    Phố Hàng Mã bất ngờ thông thoáng, khách tha hồ tạo dáng - Ảnh 11.
    Phố Hàng Mã bất ngờ thông thoáng, khách tha hồ tạo dáng - Ảnh 12.

    Các bạn trẻ thoải mái tạo dáng chụp hình lưu niệm

    ẢNH: TUẤN MINH

    Phố Hàng Mã bất ngờ thông thoáng, khách tha hồ tạo dáng - Ảnh 13.

    Gia đình anh Nguyễn Văn Trọng, tỉnh Hưng Yên bên một gian hàng tại phố Hàng Mã

    ẢNH: TUẤN MINH

    Vượt hàng chục km, xếp hàng nhiều giờ để mua loại bánh Trung thu lâu đời ở Hà Nội

    Dù vậy, sự háo hức và vui vẻ là điều mà nhiều du khách như gia đình anh Nguyễn Văn Trọng, P.Thượng Hồng, tỉnh Hưng Yên cảm nhận được. 

    Anh cho biết: "Gia đình tôi rời nhà từ 15 giờ 30 ra Hà Nội, thăm thú phố Nhà Thờ và một vài địa điểm trước khi di chuyển tới chợ trung thu phố Hàng Mã. Không khí thật dễ chịu, nhiều gian hàng bắt mắt và rất thoải mái".

    Phố Hàng Mã bất ngờ thông thoáng, khách tha hồ tạo dáng - Ảnh 14.

    "Rất sống động và đầy màu sắc", chị En Qi (áo đen, du khách tới từ Singapore) chia sẻ về không khí lễ hội trong những ngày cuối cùng của chuyến du lịch Việt Nam đầu tiên. Trong ảnh: Gia đình chị En Qi chụp ảnh tại phố Hàng Mã tối 24.9.

    ẢNH: TUẤN MINH

    Tại khu phố Hàng Mã, buổi tối, cả ô tô và xe máy được hạn chế để dành không gian cho hoạt động tham quan, mua sắm và vui chơi. 

    UBND phường Hoàn Kiếm bố trí các điểm trông giữ xe đạp, xe máy tại phố Thuốc Bắc, một phần phố Hàng Mã và khu vực nút giao Hàng Lược - Hàng Rươi.

    Năm 2026, lễ hội trung thu phố cổ diễn ra từ 11 - 25.9 tại khu phố cổ và khu vực hồ Hoàn Kiếm. Không gian lễ hội được mở rộng từ chợ trung thu truyền thống Hàng Mã, khu vực cửa chính chợ Đồng Xuân đến các tuyến phố đi bộ, khu phố cổ, hồ Hoàn Kiếm và nhiều điểm di sản văn hóa trên địa bàn phường.

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