Phó hiệu trưởng bị tố sàm sỡ nữ sinh: Gia hạn tạm đình chỉ công tác

Ngày 3.6, UBND H.Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh cho biết đã ra quyết định gia hạn tạm đình chỉ công tác thêm 15 ngày đối với ông N.V.T, Phó hiệu trưởng Trường THCS Long Khánh, người bị tố cáo có hành vi sàm sỡ nữ sinh lớp 9.

Cũng theo quyết định này, thời gian gia hạn tạm ​​đình chỉ công tác đối với ông T. thêm 15 ngày, bắt đầu từ ngày 1.6. Lý do gia hạn theo UBND H.Bến Cầu nêu, do đã hết thời hạn 15 ngày theo quyết định tạm đình chỉ công tác của UBND huyện đối với ông T. nhưng chưa có kết luận của cơ quan chức năng. Do đó, Phòng Nội vụ đã có tờ trình lên UBND H.Bến Cầu, đề nghị gia hạn tạm đình chỉ theo quy định đối với ông T.





Trước đó, ngày 17.5, ông Phan Văn Hòa, Chủ tịch UBND H.Bến Cầu đã có quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông T. 15 ngày. Lý do trong thời gian chờ cơ quan chức năng xác minh làm rõ thông tin về hành vi vi phạm của ông T. đồng thời để tạo sự an tâm cho phụ huynh có con em đang theo học tại trường.

Liên quan vụ ông N.V.T, Phó hiệu trưởng Trường THCS Long Khánh bị tố cáo có hành vi sàm sỡ nữ sinh lớp 9, nhà trường cho biết đã có thêm 2 nữ sinh gửi đơn tố cáo về hành vi tương tự của ông T. Cơ quan Công an H.Bến Cầu đang thụ lý xác minh làm rõ vụ ông T. bị tố cáo sàm sỡ đối với 3 nữ sinh.