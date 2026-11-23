Những ngày này, ở TP.HCM, không khó để bắt gặp hình ảnh những cờ đỏ sao vàng tung bay trước các cửa hàng, tòa nhà, cửa tiệm nhỏ… Trên những tuyến đường đông đúc, sắc đỏ nổi bật giữa dòng xe cộ ngược xuôi, tạo nên diện mạo khác ngày thường.



Cờ đỏ sao vàng rợp đường Thanh Đa (P.Bình Quới), đây cũng là địa điểm nhiều bạn trẻ yêu thích đến chụp ảnh ghi lại những khoảnh khắc ấn tượng dịp lễ ẢNH: THANH ĐA

Khung cảnh bình yên tại nhà văn hóa khu phố ở Q.Bình Thạnh (cũ) ẢNH: THANH ĐA

Phạm Lê Phi Long Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM cùng bạn dạo chơi đường Nguyễn Văn Bình, P.Sài Gòn (đường sách TP.HCM), cho biết yêu thích không gian nhiều cây xanh, những lá cờ đỏ sao vàng được trang trí dọc tuyến đường, đặc biệt là các gian hàng trưng bày tranh ảnh về văn hóa và sắc màu Việt Nam. Những hình ảnh này khiến không gian đường sách trở nên sinh động, mang đến cảm giác gần gũi và khơi gợi niềm tự hào về văn hóa dân tộc.

Phi Long thích đến đường sách và tham quan bảo tàng vào dịp nghỉ lễ ẢNH: THANH ĐA

"Không khí ở đường sách những ngày này rất đẹp và sôi động. Được nghỉ 1 ngày lễ, mình muốn dành thời gian đến tham quan Bảo tàng Lịch sử Việt Nam. Dịp này, bảo tàng và nhiều địa điểm được miễn phí vé vào cửa", Phi Long chia sẻ.

Chỉnh lại lá cờ treo trước cửa nhà bị gió thổi, Phạm Quỳnh My (27 tuổi, đường Võ Oanh, P.Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM), cho biết gia đình treo cờ Tổ quốc từ nhiều ngày trước. My cũng cho biết thêm năm nào đến những dịp lễ lớn như: 30.4, 1.5, ngày tết... cả khu dân cư lại cùng nhau treo cờ. "Năm nay có thêm ngày Văn hóa Việt Nam. Mỗi khi nhìn lá cờ Tổ quốc mình luôn cảm thấy cảm giác thiêng liêng và xúc động", My chia sẻ.

Cờ đỏ sao vàng tung bay trong hẻm nhỏ ẢNH: THANH ĐA

Khu phố 49 P.Thạnh Mỹ Tây ẢNH: THANH ĐA

Cuối tuần Nguyễn Hà Song Quân, Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM, chạy xe máy dạo quanh thành phố. Song Quân nói khi nhìn thấy cờ đỏ sao vàng rợp khắp những tuyến đường, cảm thấy rất tự hào và xúc động.

"Không khí ấy khiến mình cảm nhận rõ hơn tình yêu quê hương, đất nước và thêm trân trọng những giá trị văn hóa, truyền thống của dân tộc. Mình dự định ở lại TP.HCM để tận hưởng không khí ngày lễ và đi xem bắn pháo hoa với bạn", Song Quân chia sẻ.

Đường sách TP.HCM là điểm đến yêu thích của nhiều bạn trẻ ẢNH: THANH ĐA

Ngày Văn hóa Việt Nam, đường sách là nơi diễn ra nhiều hoạt động thú vị ẢNH: THANH ĐA

Trên đường Võ Oanh (P.Thạnh Mỹ Tây) ẢNH: THANH ĐA

Trong một quán cà phê ẢNH: THANH ĐA

Từ những đại lộ đông đúc đến các hẻm nhỏ bình yên người dân treo cờ Tổ quốc lan tỏa niềm tự hào về quê hương, đất nước ẢNH: THANH ĐA

Không chỉ ở những tuyến đường lớn, không khí chào mừng ngày Văn hóa Việt Nam còn len lỏi vào các hẻm nhỏ, khu dân cư ở TP.HCM. Hình ảnh cờ Tổ quốc tung bay trước những căn nhà san sát, cửa tiệm nhỏ làm dâng lên niềm tự hào về tình yêu đất nước.