Mới đây, sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn, ĐH Quốc gia TP.HCM, tổ chức không gian trải nghiệm chợ phiên Tây Bắc, thu hút bạn trẻ tìm hiểu văn hóa vùng cao thông qua các hoạt động ẩm thực, trò chơi dân gian và trang phục truyền thống.

Hẹn nhau ở một phiên chợ

Không gian chợ phiên được tái hiện qua các gian hàng ẩm thực, khu vực chụp ảnh với trang phục dân tộc và những trò chơi dân gian như nhảy sạp, ném còn. Nhiều bạn trẻ chưa một lần được đến Tây Bắc tỏ ra vô cùng thích thú khi trải nghiệm không gian chợ phiên này.

Đa dạng các món ăn đặc sản Tây Bắc xuất hiện tại không gian phiên chợ đặc biệt này ẢNH: HƯNG LỢI

Lâm Thị Mai Linh (21 tuổi, ngụ P.Linh Xuân, TP.HCM) cho biết đến với chương trình, Linh mong muốn tìm hiểu thêm về ẩm thực, trang phục và những hoạt động đặc trưng của một phiên chợ vùng cao.

"Trước đó, mình ấn tượng với hoạt động nhảy sạp nhưng do thời tiết nên đến hơi muộn. Bù lại, mình có cơ hội thử sức với trò ném còn. Đây là hoạt động rất vui nhưng cũng khá khó. Sau trải nghiệm hôm nay, mình mong sẽ có dịp đến Tây Bắc một lần", Mai Linh chia sẻ.

Các bạn trẻ tham gia hoạt động nhảy sạp tại “Hẹn Phiên 2026” ẢNH: HƯNG LỢI

Cũng tìm đến trải nghiệm phiên chợ, Trà Triệu Phú (18 tuổi, ngụ P.Đông Hòa, TP.HCM) cho biết trước đây chưa có nhiều cơ hội tìm hiểu về đời sống và ẩm thực Tây Bắc. Thông qua các hoạt động tại phiên chợ, Phú có dịp tiếp cận thêm những nét văn hóa của đồng bào vùng cao.

"Mình thích nhất là hoạt động chụp ảnh với trang phục dân tộc. Những chiếc khăn và nón được chuẩn bị rất đẹp, khiến mình muốn trải nghiệm và lưu lại nhiều hình ảnh", Triệu Phú nói.

Lê Thái Bảo Trân và Hồ Nguyễn Hoàng Vinh (20 tuổi, ngụ P.Đông Hòa, TP.HCM) ban đầu đến chương trình để ủng hộ bạn bè trong ban tổ chức. Tuy nhiên, chủ đề và cách thiết kế không gian đã khiến cả hai dành thời gian khám phá thêm các hoạt động tại đây.

Bảo Trân và Hoàng Vinh thích thú trải nghiệm mặc các trang phục miền núi Tây Bắc tại phiên chợ ẢNH: HƯNG LỢI

"Trước đây, mình chưa biết nhiều về văn hóa Tây Bắc. Khi trực tiếp trải nghiệm tại ngày hội, mình cảm thấy thích thú và tò mò hơn về vùng đất này. Mình cũng ấn tượng với cách các bạn thiết kế không gian, các gian hàng rất đẹp mắt", Bảo Trân chia sẻ.

Với Hoàng Vinh, nhảy sạp là hoạt động để lại nhiều ấn tượng. Theo Vinh, trò chơi không chỉ mang đến không khí vui vẻ mà còn giúp người tham gia cảm nhận phần nào nhịp điệu của một hoạt động văn hóa truyền thống ở vùng cao.

Trải nghiệm văn hóa Tây Bắc ngay tại TP.HCM

Nguyễn Thị Ngọc Anh (20 tuổi, trưởng ban tổ chức) cho biết ý tưởng tổ chức chợ phiên Tây Bắc xuất phát từ mong muốn giới thiệu những nét văn hóa đặc sắc của vùng đất này đến các bạn trẻ TP.HCM. Theo Ngọc Anh, dù Tây Bắc có nhiều giá trị văn hóa thú vị, nhưng do khoảng cách về địa lý khiến người trẻ tại thành phố chưa có nhiều cơ hội tiếp cận trực tiếp.

Vì vậy, ban tổ chức lựa chọn tái hiện một số nét văn hóa tiêu biểu như ẩm thực, trang phục thổ cẩm và trò chơi dân gian. Thông qua các hoạt động này, nhóm mong muốn người tham gia không chỉ tham quan mà còn có cơ hội trực tiếp tìm hiểu, trải nghiệm văn hóa vùng cao.

ẢNH: HƯNG LỢI

Thích thú trải nghiệm các hoạt động tại chương trình ẢNH: HƯNG LỢI

Là người sinh ra và lớn lên tại Mộc Châu, Sơn La, Nguyễn Thị Phương Lan (18 tuổi, thành viên ban tổ chức) bày tỏ sự bất ngờ và xúc động khi có thể mang đến không gian đậm màu sắc quê hương ngay giữa TP.HCM.

"Không gian ở đây mang lại cho mình cảm giác rất thân thương. Thông qua việc thưởng thức ẩm thực, tham gia trò chơi, nhảy múa và tham quan các gian hàng trang phục, người tham gia không chỉ được giải trí mà còn có cơ hội hiểu thêm về văn hóa, đời sống của các dân tộc vùng Tây Bắc", Phương Lan chia sẻ.

Sau chương trình, điều ban tổ chức kỳ vọng là người tham gia có thêm sự thấu hiểu, trân trọng đối với sự đa dạng văn hóa dân tộc, từ đó nâng cao ý thức gìn giữ những giá trị truyền thống.

Tiến sĩ Mai Đăng Khoa cho biết khá ấn tượng với hoạt động ném còn ẢNH: HƯNG LỢI

Đánh giá về hoạt động, tiến sĩ Mai Đăng Khoa, giảng viên Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TP.HCM, cho rằng việc sinh viên lựa chọn văn hóa truyền thống làm chủ đề cho một hoạt động trải nghiệm là điều đáng khích lệ.

Tiến sĩ Khoa cho biết trong bối cảnh đời sống hiện đại ngày càng phát triển, việc các bạn chủ động tìm hiểu và đưa những nội dung văn hóa vào hoạt động trải nghiệm dành cho các bạn trẻ là điều rất đáng quý, đặc biệt khi chúng ta đang hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11. Dù thời tiết không thuận lợi, các bạn vẫn nỗ lực điều chỉnh để mang văn hóa vùng cao Tây Bắc đến gần hơn với người tham gia.

"Mỗi gian hàng là một lát cắt văn hóa thú vị. Tôi cũng có cơ hội trải nghiệm các hoạt động, trong đó ném còn là trò chơi khiến tôi ấn tượng bởi không dễ thực hiện. Tôi tin rằng những trải nghiệm này sẽ trở thành hành trang đáng nhớ đối với sinh viên sau khi chương trình khép lại", tiến sĩ Khoa nhận định.