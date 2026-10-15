'Phố Tây' Huế về đêm: Có gì vui mà tây, ta kéo nhau đến nườm nượp?

Khoảng 19 giờ, các đường Phạm Ngũ Lão, Chu Văn An, Võ Thị Sáu bắt đầu sáng rực. Tiếng nhạc, tiếng cụng ly và những cuộc trò chuyện bằng nhiều thứ tiếng đan vào nhau, đánh thức một thành phố vốn thường được hình dung bằng sự trầm mặc. Tôi tìm một chiếc bàn, gọi bia và thử ngồi giữa nhịp sống ấy, thay vì chỉ đi ngang để ngắm phố.

Ngồi xuống "phố Tây", gặp một Huế khác

"Phố Tây" Huế về đêm luôn tấp nập, nhất là dịp cuối tuần. Những bảng hiệu sáng đèn, các quán ăn san sát, khách du lịch nườm nượp. Từ những quán nhỏ bình dân đến các bar sôi động, mỗi nơi một kiểu, cùng góp vào bức tranh về đêm náo nhiệt ở thành phố vốn nổi tiếng với nhịp sống chậm rãi.

"Phố Tây" về đêm ở Huế luôn tấp nập, nhất là dịp cuối tuần ẢNH: QUANG VIÊN

Tôi gọi thêm một đĩa đồ nhắm giá chỉ 100.000 đồng, nhưng đủ có lý do ngồi lâu hơn nhìn phố đêm không ngừng chuyển động. Người người đi tìm quán, nhóm khách trẻ cười nói, nhân viên phục vụ thoăn thoắt giữa những chiếc bàn. Tôi vừa nhâm nhi vừa quan sát, cảm nhận rõ mình không còn đứng ngoài cuộc vui.

Đĩa "mồi" chỉ 100.000 đồng, nhưng chính những khoản chi bình dân như vậy tạo nên một phần kinh tế phố đêm. Một chiếc bàn có khách, một món ăn được gọi thêm, một lượt đồ uống được phục vụ cũng là công việc của người bán hàng, nhân viên quán và những người cung cấp nguyên liệu phía sau.

Nhân viên thoăn thoắt phục vụ bàn khách người nước ngoài ẢNH: QUANG VIÊN

Ngồi quanh tôi là những người "đa quốc tịch". Có nhóm du khách Việt đi du lịch. Có nhiều du khách nước ngoài. Họ đến đây để ăn tối, gặp bạn, uống vài ly bia hoặc tìm một nơi thư giãn sau ngày tham quan.

Anh Bùi Duy Nghĩa, người Đà Nẵng, từng học Đại học Sư phạm Huế từ năm 1990 - 1994, nay ra lại thăm trường, hào hứng nói với tôi: "Hồi trước các tuyến đường ni đâu có tưng bừng như ri. Bây chừ vui quá hỉ?".

Chị Thúy Ngọc từ Quảng Trị vào Huế du lịch, cũng cho rằng nếu chỉ tham quan lăng tẩm, Đại nội rồi trở về khách sạn, chuyến đi sẽ thiếu một phần thú vị.

"Phố Tây" rõ ràng đem lại lựa chọn khác, nhất là với những người trẻ. Trong khi đó, một du khách nước ngoài chia sẻ rằng điều hấp dẫn khi đến Huế là có thể khám phá di tích ban ngày, rồi buổi tối đổi không khí bằng việc đi bộ, thưởng thức đồ ăn bình dân và nghe nhạc.

Tôi chợt nghĩ đến hình ảnh Huế buồn được mặc định trong suy nghĩ của nhiều người, trong cả âm nhạc kiểu như bài Huế mù sương có câu nghe não lòng: "Huế bây chừ buồn lắm phải không em?" là lỗi thời rồi.

Nếu chỉ hình dung cố đô qua cung điện cổ, những khu vườn yên tĩnh hay dòng sông Hương lững lờ, người ta dễ nghĩ thành phố luôn chậm và buồn, nhất là khi đêm xuống. Nhưng đi giữa "phố Tây" của Huế thật vui.

Một cô gái Việt xinh đẹp đến "phố Tây" ăn uống, thư giãn ẢNH: QUANG VIÊN

Trong khi đó, nhóm nữ du khách người nước ngoài cũng đang xem thực đơn để chọn các món đặc sản Huế ẢNH: QUANG VIÊN

Rời quán, tôi đi dọc đường Chu Văn An rồi vòng qua đường Võ Thị Sáu. Quán ăn, cà phê, bar và pub nối tiếp nhau. Người thích náo nhiệt có thể tìm đến những quán mở nhạc, hoặc chọn quán bia vừa ăn uống vừa ngắm dòng người. Muốn lắng đọng thì chọn quán cà phê ngồi nhâm nhi.

Điều níu chân phần lớn du khách là cảm giác được đi bộ không vội vã, chọn một quán vừa túi tiền, gọi món mình thích và trò chuyện giữa phố đông.

Quán bar tại "phố Tây" ẢNH: QUANG VIÊN

Kinh tế đêm ở "phố Tây" không chỉ là những ly bia

Khoảng 21 giờ, "phố Tây" càng đông. Những chiếc bàn ngoài trời lần lượt có thêm khách. Câu chuyện kinh tế đêm bỗng trở nên cụ thể: phía sau mỗi cuộc vui là một chuỗi dịch vụ đang vận hành.

Du khách có thể đến Huế vì Đại nội, nhưng quyết định ở lại thêm một đêm còn phụ thuộc vào việc buổi tối có gì để trải nghiệm. Khi có thêm lựa chọn, du khách ở lại lâu hơn có thể chi tiêu thêm cho phòng nghỉ, bữa ăn, đồ uống, vận chuyển và mua sắm.

Sau khi tham quan Đại nội, du khách đến "phố Tây" trải nghiệm ẢNH: QUANG VIÊN

"Phố Tây" có lợi thế khi nhiều dịch vụ tập trung trong một khu vực tương đối gọn. Khách có thể ăn uống, đi bộ trải nghiệm, giải trí, thư giãn… mà không phải di chuyển xa. Những món ăn bình dân cũng giúp khu phố tiếp cận được nhóm khách trẻ, khách "du lịch bụi" và người muốn kiểm soát chi tiêu.

Tuy nhiên, không thể chỉ đo sức sống kinh tế ban đêm bằng độ đông đúc hay số bàn kín khách. Muốn phát triển bền vững, Huế cần tạo thêm trải nghiệm mang dấu ấn riêng, thay vì chỉ dựa vào bia, âm nhạc và những cuộc vui tương tự các điểm du lịch khác.

Ẩm thực địa phương, chương trình âm nhạc quy mô nhỏ, sản phẩm thủ công và hoạt động giới thiệu văn hóa có thể được kết nối với hệ thống dịch vụ hiện hữu. Khi du khách vừa được giải trí vừa hiểu thêm về Huế, phố đêm sẽ có chiều sâu hơn. Đó cũng là cách góp phần quảng bá bản sắc Huế, thay vì chỉ tạo doanh thu trong vài giờ.

Huế không thể chỉ đo sức sống kinh tế đêm bằng độ đông đúc hay số bàn ăn mà cần thêm các hoạt động mang dấu ấn riêng ẢNH: QUANG VIÊN

Cũng cần đặt ra yêu cầu về quản lý. Tiếng ồn, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, niêm yết giá và an ninh nếu không quản tốt đều ảnh hưởng đến trải nghiệm của khách. Một điểm đến hấp dẫn không chỉ cần nhiều hàng quán mà còn phải khiến người đến cảm thấy an toàn, thoải mái và được tôn trọng.

Huế cũng không cần biến mọi con đường thành khu vui chơi náo nhiệt. Thế mạnh của thành phố nằm ở khả năng kết hợp di sản, cảnh quan, ẩm thực và đời sống đương đại. "Phố Tây" là một mảnh ghép trong bức tranh ấy, không phải khuôn mẫu để toàn bộ đô thị phải chạy theo.

Để nâng cao trải nghiệm của du khách, công tác quản lý cần được chú trọng và thực hiện chặt chẽ hơn ở nhiều mặt ẢNH: QUANG VIÊN

Đêm càng về khuya, những cuộc trò chuyện vẫn tiếp diễn. Tôi hiểu sức sống của "phố Tây" nằm trong những cuộc gặp gỡ, những món ăn bình dân, những khoản chi tiêu nhỏ và cơ hội mưu sinh của người dân địa phương.

Huế vẫn là thành phố di sản, sông Hương và những khoảng lặng khiến người ta muốn tìm về. "Phố Tây" chưa thể đại diện cho toàn bộ đời sống ban đêm của cố đô, song đủ để cho thấy Huế không chỉ có sự trầm mặc.

Huế níu chân mọi người bằng sự đối lập thú vị: ban ngày sâu lắng giữa di sản, ban đêm cởi mở bên những chiếc bàn nhỏ, nơi một ly bia và đĩa thức ăn bình dân cũng đủ mở đầu cho câu chuyện về một cố đô đang chuyển mình.