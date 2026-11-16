Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Quang Dũng làm Chủ tịch VCCI

Theo thông tin từ Ngân hàng Nhà nước, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Quang Dũng được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Liên đoàn Thương mại - Công nghiệp Việt Nam (VCCI) nhiệm kỳ 2025 - 2030. Việc trao quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương, cho ông Phạm Quang Dũng đã được triển khai sáng nay 16.11.

Ngay sau đó, tại Hội nghị Ban Chấp hành VCCI lần thứ 14, ông Phạm Quang Dũng được bầu làm Chủ tịch VCCI khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, thay ông Hồ Sỹ Hùng.

Ông Phạm Quang Dũng (trái) được Phó bí thư thường trực Đảng ủy Dân vận, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương Nguyễn Phi Long, trao quyết định chỉ định làm Bí thư Đảng ủy VCCI sáng 16.11 ẢNH: SBV

Trên trang thông tin chính thức của VCCI, ông Phạm Quang Dũng, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, được giới thiệu là Chủ tịch VCCI thay cho ông Hồ Sỹ Hùng.

Ông Pham Quang Dũng (53 tuổi), quê quán Thanh Hóa, hiện là Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Trước khi được bổ nhiệm giữ chức phó thống đốc vào tháng 12.2023, ông Phạm Quang Dũng từng chức Tổng giám đốc và Chủ tịch HĐQT Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank).

Ông Phạm Quang Dũng có thời gian gần 20 năm công tác tại Vietcombank trước khi giữ chức vụ lãnh đạo cao nhất tại ngân hàng này.

Ông Nguyễn Phi Long tặng hoa chúc mừng ông Phạm Quang Dũng được bầu làm Chủ tịch VCCI ẢNH: GIA HÂN

Trước đó, Chủ tịch VCCI là ông Hồ Sỹ Hùng được Quốc hội cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thường kỳ thứ 2 Quốc hội khóa XVI đang diễn ra. Ông Hồ Sỹ Hùng (58 tuổi), quê Nghệ An, nguyên là thứ trưởng Bộ Tài chính, được bầu làm Chủ tịch VCCI vào tháng 11.2025.

Ngoài tân Chủ tịch VCCI Phạm Quang Dũng, hiện VCCI có 4 phó chủ tịch, gồm: ông Hoàng Quang Phòng; ông Nguyễn Quang Vinh; ông Bùi Trung Nghĩa; ông Trần Bá Dương (phó chủ tịch không chuyên trách).

VCCI là tổ chức quốc gia, phi chính phủ, phi lợi nhuận, tập hợp và đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, người sử dụng lao động và các hiệp hội doanh nghiệp ở Việt Nam. Mục tiêu của tổ chức này là phát triển, bảo vệ và hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp xây dựng quan hệ lao động tiến bộ, hài hòa.

Về mặt tổ chức, VCCI là tổ chức thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và chức danh chủ tịch là chức danh do Ban Chấp hành VCCI bầu.