Phó thủ tướng chỉ ra 4 cơ hội lớn để thanh niên cống hiến cho đất nước

Tại chương trình Thủ tướng Chính phủ đối thoại với thanh niên năm 2026, anh Phạm Huy Hiệu, giảng viên - Giám đốc Nghiên cứu và Đổi mới Trường đại học VinUni, cho biết, xuyên suốt dòng chảy lịch sử của dân tộc, các thế hệ trẻ Việt Nam đã luôn để lại dấu ấn đậm nét trong việc tiên phong phụng sự Tổ quốc, phụng sự dân tộc.

Anh Phạm Huy Hiệu đặt câu hỏi ẢNH: TUẤN MINH

Anh Hiệu đặt câu hỏi với Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, trong bối cảnh ngày hôm nay đâu sẽ là những cơ hội lớn nhất của tuổi trẻ Việt Nam để có thể làm việc, cống hiến và để lại dấu ấn đậm nét của thế hệ mình?

Trả lời câu hỏi trên, Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho rằng, thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay có một "mùa xuân đặc biệt" khi được trưởng thành trong thời kỳ đất nước đổi mới, phát triển và có khát vọng vươn lên mạnh mẽ.

Theo Phó thủ tướng, nếu thế hệ cha anh đã giành độc lập, thống nhất đất nước thì thế hệ trẻ hôm nay sẽ viết tiếp câu chuyện đổi mới, kiến tạo và phát triển bằng trí tuệ, bản lĩnh, khát vọng và tri thức.

Bà chỉ ra 4 cơ hội lớn để thanh niên cống hiến, sáng tạo và khẳng định dấu ấn của thế hệ mình. Đầu tiên là khát vọng phát triển đất nước cùng những quyết sách chiến lược đang mở ra không gian rộng lớn để người trẻ tham gia kiến tạo tương lai.

Mục tiêu đặt ra đến năm 2045 Việt Nam trở thành nước phát triển, có thu nhập cao đòi hỏi phải khơi thông các nguồn lực, tạo động lực phát triển mới. Đây cũng là cơ hội để thanh niên tiếp cận, tận dụng các chủ trương, cơ chế, chính sách của Đảng và Nhà nước, biến khát vọng thành những đóng góp cụ thể.

Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà ẢNH: TUẤN MINH

Thứ hai, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số mở ra cơ hội lớn để thanh niên thử sức, trải nghiệm và tạo ra giá trị mới. Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn và công nghệ phát triển mạnh mẽ, người trẻ cần tiên phong lan tỏa tinh thần chuyển đổi số trong cộng đồng, góp phần xây dựng xã hội số, công dân số và Chính phủ số.

"Tôi rất muốn các bạn thanh niên sẽ là lực lượng tiên phong đi đầu. Các bạn không nên hỏi thế giới có gì mới mà cố gắng để làm sao chúng ta dám làm những việc khó, những việc mới để Việt Nam của chúng ta có thể tạo ra được các sản phẩm mang giá trị và thương hiệu Việt Nam, với tinh thần "Make in Vietnam", Phó thủ tướng nhấn mạnh.

Thứ ba, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng tạo điều kiện để thanh niên mở rộng tầm nhìn, tiếp thu tri thức thế giới và đưa những giá trị tinh hoa của Việt Nam ra quốc tế. Theo Phó thủ tướng, người trẻ cần chủ động trở thành công dân toàn cầu nhưng đồng thời phải giữ gìn bản sắc, cốt cách, ý chí và bản lĩnh Việt Nam.

Thứ tư, thực tiễn cuộc sống và mục tiêu của đất nước đặt ra là tăng trưởng 2 con số chính là không gian để thanh niên thử thách, trải nghiệm và khẳng định mình. Người trẻ có thể đóng góp bằng những hành động thiết thực như đến vùng sâu, vùng xa, hỗ trợ đồng bào ở địa bàn đặc biệt khó khăn, giúp đỡ những người yếu thế và lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.

Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tin tưởng, với bản lĩnh, ý chí, kiến thức, kỹ năng và quyết tâm, cùng tinh thần kế thừa truyền thống của các thế hệ đi trước, thanh niên Việt Nam sẽ tận dụng tốt những cơ hội để đóng góp cho sự phát triển của đất nước.