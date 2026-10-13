Phó thủ tướng giao nghiên cứu phụ cấp cho viên chức cấp xã, thôn đội trưởng

Tại hội nghị, cử tri xã Thanh An nêu 7 ý kiến với 13 kiến nghị, tập trung vào những vấn đề thiết thực liên quan đến đời sống nhân dân, hoạt động của chính quyền cơ sở và định hướng phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Phó thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng giải đáp kiến nghị của cử tri ẢNH: CỔNG TTĐT ĐIỆN BIÊN

Cử tri đề nghị Chính phủ xem xét điều chỉnh chế độ phụ cấp đối với viên chức Trung tâm Dịch vụ tổng hợp cấp xã và thôn đội trưởng; tháo gỡ vướng mắc về thủ tục đầu tư các dự án du lịch sinh thái dưới tán rừng.

Đồng thời, kiến nghị sớm điều chỉnh, bổ sung quy hoạch điện VIII nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng năng lượng tái tạo của tỉnh, gắn với đầu tư hệ thống lưới điện truyền tải tại các địa bàn khó khăn.

Trong lĩnh vực văn hóa, xã hội và xây dựng nông thôn mới, cử tri đề nghị bố trí nguồn lực trùng tu, tôn tạo di tích lịch sử Thành Bản Phủ và di tích dân quân xã Thanh An bắn rơi máy bay Mỹ; bổ sung trang thiết bị công nghệ thông tin cho cán bộ thôn, bản phục vụ chuyển đổi số; đầu tư nâng cấp đường giao thông, xây dựng nhà văn hóa và hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Ngoài ra, cử tri kiến nghị xem xét chế độ hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, bản, mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và cơ chế hỗ trợ các hộ gia đình gặp rủi ro kinh tế, mất nơi ở ổn định. Đặc biệt, cử tri đề xuất nghiên cứu nâng cấp Cảng hàng không Điện Biên Phủ thành cảng hàng không quốc tế, tăng cường kết nối với các nước trong khu vực, qua đó mở rộng cơ hội thu hút đầu tư, phát triển thương mại và du lịch.

Điện Biên cần tập trung cao nhất cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 11%

Phát biểu tại hội nghị, Phó thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng đề nghị tỉnh Điện Biên tập trung cao nhất cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026 đạt trên 11%; rà soát cụ thể từng chỉ tiêu, dự án và nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm hiệu quả thực chất.

Đối với 13 kiến nghị của cử tri xã Thanh An, Phó thủ tướng cho biết có 7 kiến nghị thuộc thẩm quyền T.Ư, 4 kiến nghị thuộc thẩm quyền địa phương và một số nội dung cần phối hợp giải quyết.

Về chế độ, chính sách, Phó thủ tướng giao Bộ Nội vụ nghiên cứu chế độ phụ cấp đối với viên chức Trung tâm Dịch vụ tổng hợp cấp xã trong quá trình xây dựng đề án cải cách tiền lương, bảo hiểm xã hội; đồng thời, chỉ đạo Bộ Quốc phòng rà soát, nghiên cứu sửa đổi quy định về phụ cấp thôn đội trưởng.

Đối với các dự án du lịch sinh thái dưới tán rừng, tỉnh cần tổng hợp cụ thể những khó khăn, vướng mắc và thủ tục cần cắt giảm, báo cáo Bộ Nông nghiệp - Môi trường nghiên cứu, tháo gỡ.

Về phát triển năng lượng tái tạo, Phó thủ tướng đồng tình với kiến nghị bổ sung quy hoạch điện gió, điện mặt trời; đồng thời đề nghị tỉnh chủ động thu hút nguồn lực đầu tư tư nhân phát triển hệ thống lưới điện truyền tải.

Liên quan đến đề xuất nâng cấp Cảng hàng không Điện Biên Phủ thành cảng hàng không quốc tế, Phó thủ tướng đề nghị tỉnh phối hợp đẩy mạnh quảng bá du lịch, khai thác các chuyến bay thuê chuyến và mở rộng đường bay nội địa. Chính phủ sẽ chỉ đạo các bộ, ngành hỗ trợ tỉnh triển khai các nhiệm vụ liên quan.

Đối với kiến nghị về hạ tầng giao thông, thiết chế văn hóa và bảo tồn di tích lịch sử, Phó thủ tướng đề nghị tỉnh chủ động bố trí nguồn lực, lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia để từng bước đáp ứng nhu cầu đầu tư. Đồng thời, tỉnh cần rà soát, hỗ trợ các hộ gia đình khó khăn về nhà ở theo quy định.