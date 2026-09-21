Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Logistics không có ranh giới hành chính

Thông điệp này được Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh chiều 21.9 tại Diễn đàn logistics vùng lần VII, tổ chức tại TP.Hải Phòng.

“Logistics không có ranh giới hành chính”, Phó thủ tướng nói, đồng thời đặt vấn đề thay đổi cách tổ chức hệ thống logistics hiện nay.

Thay vì mỗi địa phương phát triển một hệ thống riêng, logistics cần được tổ chức theo không gian kinh tế và chuỗi cung ứng, với sự phối hợp giữa quy hoạch sản xuất, giao thông và hệ thống hậu cần. Cách làm này nhằm hạn chế tình trạng đầu tư phân tán, trùng lặp giữa các địa phương.

Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng phát biểu chỉ đạo tại diễn đàn ẢNH: N.T

Với vùng đồng bằng sông Hồng, Phó thủ tướng lưu ý việc tăng liên kết trên các hành lang kinh tế Bắc - Nam, Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh và vành đai ven biển Ninh Bình - Nam Định - Thái Bình - Hải Phòng - Quảng Ninh.

Một trong những điểm nghẽn hiện nay, theo Phó thủ tướng, là vận tải hàng hóa vẫn phụ thuộc lớn vào đường bộ. Trong khi đó, kết nối giữa đường bộ, đường sắt, đường thủy, hàng hải, hàng không với các khu vực sản xuất, kho vận và cảng biển chưa đồng bộ, khiến chi phí logistics còn cao.

Do đó, hạ tầng logistics cần được phát triển đồng bộ với hạ tầng giao thông, tăng khả năng kết nối giữa các phương thức vận tải.

Cùng với hạ tầng, các quy định liên quan đến vận tải đa phương thức, hàng hải, đường thủy, hải quan, thương mại và giao dịch điện tử cũng cần được rà soát để tháo gỡ những điểm nghẽn trong lưu chuyển hàng hóa.

Hải Phòng tính mô hình cảng biển - logistics - công nghiệp

Với Hải Phòng, Phó thủ tướng đề nghị nghiên cứu mô hình tích hợp cảng biển - logistics - công nghiệp - thương mại - đô thị, tập trung quanh Lạch Huyện, Nam Đồ Sơn, gắn với Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải và Khu thương mại tự do TP.Hải Phòng.

Hệ thống cảng cửa ngõ quốc tế cùng khả năng kết nối logistics đa phương thức được xác định là lợi thế dài hạn của Hải Phòng. Theo quy hoạch đến năm 2030, thành phố có 73 bến cảng biển với tổng chiều dài hơn 23 km và trên 300 cảng, bến thủy nội địa.

Định hướng được đặt ra là phát triển cảng biển không chỉ làm nơi bốc xếp, trung chuyển hàng hóa mà trở thành trung tâm của hệ sinh thái logistics và kinh tế biển theo hướng hiện đại, xanh và thông minh. Trong đó, Lạch Huyện và Nam Đồ Sơn nằm trong nhóm cảng cửa ngõ phía bắc được ưu tiên phát triển.

Theo Chiến lược phát triển dịch vụ logistics Việt Nam thời kỳ 2025 - 2035, tầm nhìn đến năm 2050, Việt Nam đặt mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng logistics 12 - 15%/năm, từng bước giảm chi phí logistics xuống khoảng 12 - 15% GDP và hình thành các trung tâm logistics có khả năng kết nối khu vực, quốc tế.