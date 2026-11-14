Phó thủ tướng: Khuyến học cần 'đi xa hơn' việc biểu dương thành tích

Ngày 14.11, tại Hội nghị tổng kết công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2026 tổ chức tại P. Mão Điền (Bắc Ninh), Phó thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu nhấn mạnh cần bồi đắp truyền thống hiếu học, chú trọng thực học, thực tài và tạo cơ hội học tập suốt đời cho người dân.

Phó thủ tướng Lê Tiến Châu phát biểu tại hội nghị ẢNH: CHINHPHU.VN

Hướng tới kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam 20.11, hội nghị cũng là dịp tri ân, vinh danh, khen thưởng các thầy cô giáo - những người ươm mầm, khơi dậy khát vọng học tập và dẫn dắt học sinh vươn lên, sống có lý tưởng và thành công.

Phát biểu tại hội nghị, Phó thủ tướng bày tỏ sự trân trọng, xúc động trước tinh thần hiếu học của người dân Mão Điền. Từ một vùng quê thuần nông, đời sống còn nhiều khó khăn, các thế hệ người dân nơi đây đã bền bỉ chăm lo việc học, coi tri thức là con đường quan trọng để vươn lên, xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.

Theo Phó thủ tướng, đằng sau mỗi người con Mão Điền thành đạt là sự miệt mài học tập, sự tảo tần của ông bà, cha mẹ và sự tận tụy của các thế hệ thầy cô giáo. Những gia đình dù còn khó khăn vẫn chắt chiu cho con em đến trường, những dòng họ bền bỉ chăm lo việc học của con cháu đã góp phần làm nên danh tiếng "Làng đại học" Mão Điền.

Phó thủ tướng cũng ghi nhận những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Mão Điền, TP.Bắc Ninh trong phát triển giáo dục và đào tạo, thể hiện sự quan tâm đầu tư cho thế hệ trẻ và tương lai lâu dài của địa phương.

Chú trọng thực học, thực tài, học tập suốt đời

Nhấn mạnh vai trò của tri thức, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong giai đoạn phát triển mới, Phó thủ tướng Lê Tiến Châu đề nghị các cấp, ngành và Hội Khuyến học tiếp tục gìn giữ, vun đắp truyền thống hiếu học; phát huy vai trò của gia đình, dòng họ và cộng đồng trong xây dựng xã hội học tập.

Việc chăm lo học tập cho thế hệ trẻ không chỉ dừng ở kết quả học tập mà cần chú trọng giáo dục nhân cách, lối sống, tinh thần yêu thương, chia sẻ và trách nhiệm với cộng đồng. Các địa phương cần phối hợp với Hội Khuyến học đưa phong trào đến từng gia đình, dòng họ, khu dân cư; phát huy thực chất các mô hình gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập.

Phó thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu trao Cờ thi đua của Chính phủ tặng Trường THCS Mão Điền ẢNH: CHINHPHU.VN

Phó thủ tướng lưu ý cần đề cao tinh thần thực học, thực tài, gắn học tập với lao động sáng tạo và cống hiến. Các nhà trường phải chú trọng phương châm học đi đôi với hành, giáo dục nhân cách, kỹ năng sống, hướng nghiệp gắn với thực tiễn; đồng thời phát hiện, bồi dưỡng, tạo điều kiện để người có năng khiếu, tài năng và người giỏi nghề phát huy năng lực.

Đặc biệt, cần thúc đẩy học tập suốt đời, tạo điều kiện để mọi người dân nâng cao kiến thức, kỹ năng, thích ứng với những thay đổi nhanh chóng của khoa học, công nghệ và đời sống.

Phó thủ tướng đề nghị Bộ GD-ĐT và các địa phương chỉ đạo các nhà trường thực hiện tốt việc học đi đôi với hành, chú trọng giáo dục nhân cách, kỹ năng sống và gắn hướng nghiệp với trải nghiệm thực tế.

Song song với đó, công tác khuyến học cần đi xa hơn việc biểu dương thành tích; cần phát hiện sớm, bồi dưỡng theo sở trường và tạo cơ hội để người có năng khiếu, người giỏi nghề, người có sáng kiến phát huy năng lực và đóng góp cho xã hội.

Bộ GD-ĐT cũng cần phối hợp với Hội Khuyến học Việt Nam và TP.Bắc Ninh tổng kết kinh nghiệm từ Mão Điền cùng các mô hình tiêu biểu khác để phổ biến, nhân rộng, góp phần xây dựng xã hội học tập từ cơ sở.

Dịp này, Phó thủ tướng Lê Tiến Châu trao Cờ thi đua của Chính phủ tặng Trường THCS Mão Điền vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nhiều tập thể, cá nhân và dòng họ có thành tích xuất sắc trong phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2026 cũng được vinh danh, khen thưởng.