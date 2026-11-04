Bếp ăn khuyến học: Học sinh no lòng, người ‘thổi lửa’ ấm dạ

Thương học trò thiếu bữa trưa, chung tay lập bếp ăn

Cuối tháng 6.2017, Bếp ăn khuyến học Trường THPT Thanh Bình 1 được xây dựng khang trang, rộng rãi, có sức chứa hơn 200 người. Kinh phí xây dựng do các tổ chức, cá nhân trong và ngoài huyện Thanh Bình đóng góp.

Ông Trần Văn Móc, 68 tuổi, ngụ ấp Bắc, xã Tân Thạnh, tỉnh Đồng Tháp, là một trong những thành viên gắn bó với bếp ăn từ những ngày đầu. Ông kể, gần 30 năm trước, ông từng tham gia tổ từ thiện cấp cơm, cháo và nước sôi tại Bệnh viện đa khoa huyện Thanh Bình. Khi Bếp ăn khuyến học Trường THPT Thanh Bình 1 khánh thành và đi vào hoạt động, ông chuyển sang đây tiếp tục công việc thiện nguyện.

Phía trước Bếp ăn khuyến học Trường THPT Thanh Bình 1, xã Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp ẢNH: TGCC

"Trước đây, bếp ăn có hàng trăm người trong và ngoài huyện Thanh Bình tham gia. Sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, hiện còn hơn 60 thành viên, chia thành 8 tổ luân phiên phục vụ. Mỗi ngày, bếp cung cấp hơn 200 suất cơm, thức ăn chay và nước uống vào buổi trưa cho học sinh ở xa nhà, người bán vé số, người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn. Bếp nghỉ phục vụ thứ bảy và chủ nhật", ông Móc chia sẻ.

Những suất ăn miễn phí không chỉ giúp học sinh giảm bớt chi phí sinh hoạt mà còn hỗ trợ những người yếu thế có thêm một bữa cơm đủ đầy trong ngày.

Tìm hiểu hoạt động của bếp ăn, chúng tôi được biết mọi khoản thu, chi đều được ghi chép công khai hằng ngày, có quyết toán và báo cáo cụ thể với Ban giám hiệu Trường THPT Thanh Bình 1 cùng Hội Khuyến học. Ban điều hành hiện có 16 người, cùng hơn 60 tình nguyện viên chia thành 8 tổ luân phiên phục vụ.

Mỗi thành viên trong bếp ăn đều làm việc rất tận tâm, nhịp nhàng và vui vẻ ẢNH: TGCC

Phần lớn thành viên chưa từng quen biết nhau trước khi tham gia. Họ đến từ những hoàn cảnh, độ tuổi khác nhau nhưng gặp nhau ở mong muốn góp sức chăm lo bữa ăn cho học sinh Trường THPT Thanh Bình 1 và các trường lân cận.

Ông Nguyễn Quang Rành, 75 tuổi, ngụ ấp Tây, xã Tân Thạnh, tỉnh Đồng Tháp, cho biết ông có 8 người con, nay đều đã lập gia đình và có công việc ổn định. Hiện ông sống cùng gia đình con trai út, làm nghề nông. Khi cuộc sống gia đình đã ổn định, ông dành thời gian tham gia hoạt động thiện nguyện.

"Tôi tuổi đã cao, cuộc sống cũng đủ đầy nên muốn dành thời gian giúp học sinh và những người có hoàn cảnh khó khăn. Vừa giúp được người khác, vừa tìm thấy niềm vui cho mình", ông Rành bộc bạch.

Cô giáo về hưu Trần Thị Em, 70 tuổi, đang phục vụ tại bếp ăn ẢNH: TGCC

Nụ cười rạng rỡ của các em học sinh tại bếp ăn ẢNH: TGCC

Hơn 60 người cùng "giữ nhiệt"

Để chuẩn bị những đĩa cơm, tô canh và ly nước phục vụ miễn phí, các thành viên Bếp ăn khuyến học thường bắt đầu công việc từ 5 - 6 giờ sáng. Khi nhiều người còn chưa thức giấc, gian bếp đã đỏ lửa. Người nhặt rau, người gọt bầu bí, người chiên đậu hũ, sơ chế nguyên liệu... Mỗi người một việc, phối hợp nhịp nhàng để đến khoảng 11 giờ, những suất cơm nóng hổi được dọn lên, kịp phục vụ học sinh vào giờ nghỉ trưa.

Bà Trần Thị Em, 70 tuổi, ngụ ấp Tân Thuận, xã Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp, là giáo viên nghỉ hưu, đã tham gia công tác thiện nguyện nhiều năm. Thấy học sinh ở xa phải vất vả đi lại, bà mong muốn góp chút công sức để các em có bữa ăn tươm tất hơn.

"Tôi thương các cháu nên tham gia hỗ trợ các em và người nghèo. Làm việc thiện phải xuất phát từ niềm vui, sự thoải mái trong lòng thì mới có thể gắn bó lâu dài", bà Em chia sẻ.

Ông Nguyễn Quang Rành, 75 tuổi, thành viên của Bếp ăn khuyến học ẢNH: TGCC

Với nhiều học sinh Trường THPT Thanh Bình 1 và Trường Trung cấp nghề Thanh Bình, bếp ăn đã trở thành địa chỉ quen thuộc mỗi buổi trưa. Có em nhà xa, không đủ điều kiện về nhà ăn cơm giữa hai buổi học nên thường xuyên tìm đến đây.

Các em cho biết thực đơn được thay đổi thường xuyên với nhiều món chay như bún bò Huế, bánh canh, bánh xèo, nui... Nhờ những bữa ăn miễn phí, các em giảm được một phần chi phí, có thêm thời gian nghỉ ngơi và yên tâm học tập.

"Chúng cháu rất biết ơn các cô, chú, bác đã phục vụ và hỗ trợ bếp ăn. Chúng cháu sẽ cố gắng học tốt để không phụ lòng mọi người", một số học sinh chia sẻ.

Dù ít nói về việc mình làm, các thành viên Bếp ăn khuyến học luôn nhắc đến sự đóng góp của những nhà hảo tâm gần xa. Người tặng gạo, người hỗ trợ tiền, người góp chất đốt, gia vị hay nguyên liệu chế biến thức ăn. Tất cả đều được ghi nhận trên bảng tri ân treo trang trọng trong khu vực bếp ăn.

Ông Trần Văn Thơm, ngụ ấp Nam, xã Thanh Bình, cho biết ông quyết định tham gia bếp ăn sau khi chứng kiến cảnh nhiều học sinh nhà xa phải ăn uống qua loa giữa hai buổi học.

"Thấy các em vất vả, có em chỉ kịp ăn chiếc bánh mì, tô bánh tầm hay đĩa bún sau buổi học sáng rồi lại vào học buổi chiều, tôi thương lắm. Vì vậy, tôi gác việc gia đình để đến bếp phụ nấu nướng, mong các em có bữa ăn tươm tất, yên tâm học tập. Giúp được các em, tôi vui lắm!", ông Thơm nói.

Theo thống kê, trong năm học vừa qua, Bếp ăn khuyến học đã phục vụ hơn 5.000 suất cơm trưa, thức ăn và nước uống miễn phí, với tổng trị giá gần 500 triệu đồng. Hiện bình quân mỗi ngày, bếp phục vụ khoảng 200 suất ăn, trị giá 15.000 đồng/suất.

Theo ông Trần Văn Móc, hoạt động của bếp ăn góp phần giúp học sinh có bữa ăn đủ chất, bảo đảm sức khỏe, giảm bớt gánh nặng cho gia đình, từ đó yên tâm đến trường. Đây cũng là một cách thiết thực để cộng đồng chung tay với nhà trường trong công tác khuyến học, khuyến tài, góp phần hạn chế tình trạng học sinh lưu ban, bỏ học.