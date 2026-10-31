Người mẹ của những 'siêu nhân nhí'

Đôi chân từng run rẩy sau những ca mổ, trái tim từng chịu đựng biết bao đau đớn, nay lại trở thành điểm khởi nguồn cho những yêu thương dành đến những người yếu thế.

Các em nhỏ tại lớp học Tâm Thiện An và Siêu Nhân Nhí Ảnh: TGCC

Ước mơ sau 6 lần phẫu thuật

Đinh Thị Phương Dung sinh năm 1988, ở làng Tư Đình, P.Long Biên, TP.Hà Nội. Dung chào đời lúc 7 tháng, nặng 1,1 kg. Ngày ấy, không ai nghĩ sinh linh bé nhỏ ấy có thể sống sót. Nhưng bố mẹ Dung đã kiên trì nâng niu từng hơi thở nhẹ như không khí của con để giữ Dung ở lại với cuộc đời.

Lên hai tuổi, Dung bắt đầu biết vịn để tập đi nhưng chỉ được vài bước lại ngã. Các bác sĩ chẩn đoán cô không có bánh chè bẩm sinh, khớp gối không hoàn thiện. Sau ca phẫu thuật đầu tiên, Dung có thể tự bước đi. Nhưng những thử thách chưa dừng lại. 9 tuổi, Dung bị bỏng nặng. 12 tuổi, đôi chân đau trở lại và phải phẫu thuật lần thứ hai. Hai năm sau là ca đại phẫu thứ ba. Những ca mổ tiếp tục nối dài suốt những năm đại học và cả khi trưởng thành. Đến tuổi 36, Dung đã trải qua sáu cuộc phẫu thuật. Sau mỗi lần phẫu thuật là một hành trình tập phục hồi chức năng với những cơn đau tưởng như xé toạc cơ thể. Nhưng Dung không từ bỏ. Cô vừa tập vừa khóc, khóc xong lại tiếp tục tập với quyết tâm sắt đá: "Mình sẽ đi lại được. Không phải hôm nay. Không phải tuần sau. Nhưng mình nhất định sẽ đi được".

Các em nhỏ tại lớp học Tâm Thiện An và Siêu Nhân Nhí Ảnh: TGCC

Là người trong cuộc, Dung thấm thía sâu sắc những khó khăn mà người khuyết tật phải đối mặt trong cuộc sống. Cô hiểu cảm giác bế tắc khi phải nỗ lực gấp nhiều lần người khác chỉ để có được những điều bình thường. Dung luôn cho rằng mình vẫn còn may mắn vì được học hành, có tri thức và đủ nghị lực để từng bước vượt qua nghịch cảnh. Trong khi đó, còn rất nhiều người khuyết tật có hoàn cảnh nặng nề hơn, không được đến trường, không biết chữ và phải đối mặt với muôn vàn khó khăn. Chính vì vậy, từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Dung đã chia sẻ với bạn bè về ước mơ: "Tớ sẽ xây dựng một mái nhà dành cho trẻ em khuyết tật. Ngay bên cạnh sẽ là một ngôi nhà chăm sóc các em nhỏ mồ côi, người già neo đơn, một mái ấm cho những người mẹ đơn thân, những phụ nữ và trẻ em phải lánh nạn vì bạo hành...".

Sống trong vòng tay của yêu thương

Để chuẩn bị cho ước mơ của mình, Dung thi vào Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, Khoa Giáo dục đặc biệt. Năm 2009, cô kết hôn. Giữa bộn bề mưu sinh, khi miếng cơm manh áo còn là nỗi lo thường trực, hai vợ chồng Dung vẫn lặng lẽ cùng nhau lên chùa Bồ Đề, mang theo bảng, phấn và trái tim đầy yêu thương để dạy chữ cho các em nhỏ mồ côi. Năm 2014, sau bao năm chắt chiu, hai vợ chồng mở lớp học nhỏ mang tên Tâm Thiện An, là nơi chăm sóc và dạy học cho các em nhỏ bị bại não, trẻ tự kỷ hoặc khuyết tật thể chất trên địa bàn. Ngay năm đầu tiên thành lập, lớp đã đón hơn 20 học sinh. Có em chậm nói, có em tăng động, giảm chú ý, có em chậm phát triển trí tuệ… Mỗi bài học ở Tâm Thiện An vì thế đều bắt đầu từ những điều nhỏ nhất: một ánh mắt biết nhìn, một cái nắm tay biết đáp lại, một tiếng gọi khe khẽ, một nụ cười đầu tiên… Không thể kể hết những nhọc nhằn mỗi ngày, nhưng bằng sự kiên nhẫn và tình yêu thương bền bỉ, từng ngọn nến nhỏ đã được thắp sáng. Từ chỗ những ngày đầu đến lớp, có em gần như không giao tiếp, không phản ứng với thế giới xung quanh, nhiều em đã dần biết tự chăm sóc bản thân và từng bước hòa nhập như bao đứa trẻ bình thường khác. Sau chín năm, đến năm 2022, vợ chồng Dung mang toàn bộ số tiền dành dụm sau bao năm lao động vất vả để về quê chồng ở xã Xuân Cẩm, tỉnh Bắc Ninh mở thêm lớp học Siêu Nhân Nhí. Cũng như ở Tâm Thiện An, mỗi em nhỏ đến với lớp học Siêu Nhân Nhí đều là một "siêu nhân" nhỏ bé, phải chiến đấu từng ngày với những giới hạn của bản thân. Sau một thời gian hoạt động, lớp học không chỉ trở thành địa chỉ tin cậy của các gia đình tại Bắc Ninh mà còn đón nhận các em nhỏ từ nhiều miền đất nước như Hà Nội, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Hà Tĩnh...

Con gái của Đinh Thị Phương Dung tích cực hỗ trợ mẹ trong việc quản lý lớp học Tâm Thiện An Ảnh: TGCC

Lê Quốc Huy là một trong những "siêu nhân" như thế. Khi đến lớp lúc hơn 4 tuổi, Huy có biểu hiện của hội chứng tăng động giảm chú ý. Nhờ sự kiên trì của gia đình, sự đồng hành của các cô giáo ở lớp học Tâm Thiện An và nỗ lực không ngừng của chính mình, Huy đã tự tin bước vào lớp một, hoàn thành xuất sắc chương trình học và còn tham gia kỳ thi Toán quốc tế ASMO. Hay như hai anh em Đặng Chí Thanh (10 tuổi) và Đặng An Nhiên (6 tuổi) đến từ Khánh Hòa, đều từng chậm nói và mắc hội chứng tăng động giảm chú ý. Sau quá trình học tập và can thiệp tại lớp học Siêu Nhân Nhí, cả hai đã có những tiến bộ rõ rệt; năm học vừa qua, các em đều đạt danh hiệu học sinh xuất sắc.

Đinh Thị Phương Dung cùng các em nhỏ tại lớp học Tâm Thiện An và Siêu Nhân Nhí Ảnh: TGCC

Lựa chọn gắn bó với đàn con khuyết tật không chỉ là một công việc mà còn là tâm huyết của cả cuộc đời Dung. Một lựa chọn đồng nghĩa với những tháng năm gần như không có khái niệm nghỉ ngơi. Những người đồng hành cùng Dung phần lớn cũng là người khuyết tật nên bên cạnh việc dạy học, Dung còn trực tiếp chuẩn bị từng bữa cơm, hằng đêm thao thức để canh giấc ngủ cho các con. Từ năm 2022, con gái lớn của Dung đã hỗ trợ mẹ điều hành các hoạt động tại Tâm Thiện An. Thế nhưng, mỗi ngày, vào khoảng 16 giờ 30, sau khi kết thúc công việc ở lớp học Siêu Nhân Nhí (Bắc Ninh), Dung lại vội vã lên xe trở về Hà Nội để tiếp tục chăm sóc các con tại Tâm Thiện An. Đến khoảng 23 giờ 30, cô lại ngược đường về Bắc Ninh, kịp chuẩn bị cho một ngày mới ở Siêu Nhân Nhí khi bình minh còn chưa kịp thức giấc. Nhiều năm qua, hơn một trăm cây số qua lại mỗi ngày đã trở thành hành trình quen thuộc với Dung. Đó là con đường dài, nhiều nhọc nhằn, nhưng cũng là con đường Dung tự nguyện lựa chọn, chỉ với một mong ước giản dị: các em nhỏ sẽ vơi đi một chút thiệt thòi, bớt đi một chút gian khó. Trong hành trình ấy, đã có lúc Dung kiệt sức, nhưng chưa bao giờ cô nghĩ đến việc dừng lại. Với cô, niềm hạnh phúc lớn nhất là được chứng kiến từng đứa trẻ biết cười nhiều hơn, tự lập hơn và từng bước vượt qua những giới hạn của chính mình.

Đinh Thị Phương Dung và em nhỏ ở lớp học Tâm Thiện An và Siêu Nhân Nhí Ảnh: TGCC

Bên cạnh tâm huyết dành cho Tâm Thiện An và Siêu Nhân Nhí, từ năm 2024, Đinh Thị Phương Dung còn là thành viên tích cực của Chi hội Bại não Bắc Giang. Mỗi khi có thể sắp xếp thời gian, cô lại cùng các cộng sự tổ chức tập luyện môn Boccia, hỗ trợ chỗ ở, bữa ăn, chi phí đi lại và tạo điều kiện để các em nhỏ bại não được tham gia các hoạt động cộng đồng. Dung mong các em có thêm cơ hội kết nối, rèn luyện kỹ năng sống tự lập và từng bước nuôi dưỡng sự tự tin. Cùng với đó, hàng tháng, vợ chồng Dung lại chuẩn bị những phần quà nhỏ trao tặng cho các em nhỏ đang điều trị bệnh hiểm nghèo tại bệnh viện.

Dung bảo, cô sẽ luôn cố gắng bằng tất cả trái tim và sức lực của mình để hành trình yêu thương ở Tâm Thiện An, lớp học Siêu Nhân Nhí và Chi hội Bại não Bắc Giang được tiếp tục, để ngày càng có thêm nhiều em nhỏ kém may mắn được chắp thêm đôi cánh để lớn lên, để tin rằng dù xuất phát điểm có nhiều thiệt thòi, các em vẫn xứng đáng được sống trong vòng tay của yêu thương, sẻ chia và hy vọng.