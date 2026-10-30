Chẳng phải phép màu, vậy sao chúng ta lại gặp nhau...

Từ những cuộc gặp gỡ ấy, Hội những người yêu thiện nguyện Điện Bàn (Đà Nẵng) được hình thành. Hơn 5 năm qua, các thành viên cùng đi đến những vùng khó khăn ở miền Trung, mang theo quà tặng, bữa ăn và sự sẻ chia. Qua mỗi chuyến đi, họ tiếp tục kết nối những người có chung mong muốn góp sức cho cộng đồng.

Đoàn thiện nguyện lội bộ 4 giờ đồng hồ để đến thôn 6B xã Trà Vân ẢNH: TGCC

Khi những phận đời gặp nhau vì điều tử tế

Thành lập tháng 4.2021, hội hiện có hơn 50 thành viên thuộc nhiều ngành nghề, lứa tuổi, từ bác sĩ, kỹ sư, giáo viên đến sinh viên, tài xế, công nhân, nông dân… Mỗi người có hoàn cảnh và công việc riêng, nhưng cùng dành thời gian, công sức cho các hoạt động thiện nguyện.

Trần Thị Lâm (24 tuổi, phường An Thắng), Phó chủ nhiệm hội, là một trong những thành viên có hoàn cảnh đặc biệt. Sinh ra không biết mặt cha, mẹ mắc bệnh tâm thần, Lâm trải qua tuổi thơ nhiều thiếu thốn. Có thời gian, hai mẹ con phải sống trong căn nhà tạm bợ, cô từng ngủ trên chuồng gà.

Dù vậy, Lâm vẫn bền bỉ theo đuổi việc học với ước mơ trở thành cô giáo. Hiện nay, bên cạnh công việc và cuộc sống riêng, cô tham gia tổ chức các hoạt động thiện nguyện, cùng hội đến với những hoàn cảnh khó khăn.

Nếu Lâm vượt qua nghịch cảnh bằng sự bền bỉ, Đặng Văn Chiến (27 tuổi, phường Điện Bàn Đông) được biết đến qua ba lần lao xuống biển cứu người đuối nước. Anh được Trung ương Đoàn trao tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm”. Với Chiến, khi thấy người gặp nạn, anh nghĩ mình cần tìm cách giúp đỡ.

Cùng tham gia các chuyến đi còn có Lê Xuân Hải (27 tuổi, phường Điện Bàn Bắc), người vừa gắn bó với những căn bếp thiện nguyện, vừa đảm nhiệm công việc trưởng thôn. Trong mỗi chương trình, Hải phụ trách chuẩn bị bữa ăn cho đoàn và người dân, sau đó trở về tiếp tục công việc ở địa phương.

Gieo yêu thương ở biên giới Quảng Trị ẢNH: TGCC

Mỗi người một câu chuyện, một cách đóng góp. Họ cùng duy trì hoạt động của hội, từ chuẩn bị hậu cần, vận động nguồn lực đến trực tiếp trao quà cho người dân.

Vượt đường rừng đến với nóc Ông Yên - Nam Trà My ẢNH: TGCC

Chương trình thiện nguyện tại đỉnh Ngọc Linh tỉnh Kon Tum (cũ) ẢNH: TGCC

Nấu bữa ăn ngon phục vụ bà con dân làng ẢNH: TGCC

Những chuyến đi đến vùng xa

Các chương trình của hội trải dài từ Quảng Trị, TP.Huế, Đà Nẵng đến những địa bàn miền núi, vùng biên giới ở Quảng Ngãi và các khu vực lân cận. Nhiều chuyến đi hướng đến những nơi đường sá cách trở, điều kiện sinh hoạt còn thiếu thốn.

Lê Tất Thành (33 tuổi), Phó chủ nhiệm hội, cho biết nhóm thường ưu tiên những địa bàn khó tiếp cận, nơi người dân còn thiếu điện lưới, sóng điện thoại và các điều kiện sinh hoạt cơ bản.

Mùa đông năm 2024, trong chương trình Đông ấm đại ngàn, đoàn đến thôn 6B, xã Trà Vân, Quảng Nam (cũ). “Đường lên thôn rất khó đi, sình lầy, lại có vắt rừng. Gần 10 giờ di chuyển bằng xe máy và đi bộ liên tục, đến 16 giờ, 22 tình nguyện viên mới đến nơi”, anh Thành nhớ lại.

Thôn 6B có khoảng 130 hộ đồng bào Ca Dong sinh sống, địa hình cách trở, việc đi lại khó khăn. Tại đây, đoàn trao áo ấm và quà cho người dân, trẻ em.

Bếp ăn nhân ái cho người vô gia cư ẢNH: TGCC

Tháng 9 vừa qua, chương trình Trung thu biên giới đưa 50 tình nguyện viên đến bản Pâr Ây, xã A Lưới 1, TP.Huế. Mưa lớn và nhiều điểm sạt lở trên đường Hồ Chí Minh khiến đoàn phải chờ thông tuyến.

Thành viên Trịnh Quang Nam Bình kể, đoàn vượt quãng đường hơn 200 km, di chuyển suốt 9 giờ mới đến nơi. Chương trình mang đến hoạt động đón trung thu cho khoảng 200 trẻ em tại bản.

Phiên chợ 0 đồng trong mỗi chương trình thiện nguyện ẢNH: TGCC

Mỗi năm, hội duy trì 4 chương trình chính gồm Xuân yêu thương, Tết thiếu nhi 1.6, Trung thu biên giới và Đông ấm đại ngàn, với kinh phí khoảng 100 triệu đồng mỗi chương trình. Nguồn lực đến từ đóng góp của thành viên, vận động nhà hảo tâm và các hoạt động gây quỹ như bán hàng, thu gom ve chai.

Ngoài trao quà, các chương trình còn có bữa ăn, cắt tóc miễn phí, trò chơi, văn nghệ và phiên chợ 0 đồng. Theo Trần Thị Lâm, mỗi người góp một phần tùy khả năng, từ tiền bạc đến công sức, giúp hội duy trì hoạt động.

Bên cạnh các chuyến đi, từ năm 2024, hội tổ chức Bếp ăn nhân ái hằng tháng, trao suất ăn cho người vô gia cư và người có hoàn cảnh khó khăn. Dự án Áo dài cho nữ sinh vùng cao cũng được duy trì qua các mùa tựu trường. Hàng trăm bộ áo dài trắng do nữ sinh lớp 12 ở Đà Nẵng giặt, ủi, gấp và đóng gói được gửi đến nữ sinh lớp 10 vùng cao Nam Trà My.

Những hoạt động này giúp hội duy trì việc hỗ trợ cộng đồng quanh năm, thay vì chỉ tập trung vào các dịp lễ, tết hoặc những chuyến đi lớn.

Các hoạt động thiện nguyện của nhóm ẢNH: TGCC

Sống sao cho đời có nghĩa

Trương Thị Thủy (42 tuổi), người Điện Bàn đang sống tại TP.HCM, vừa là thành viên vừa hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động của hội. Chị cho biết những chuyến đi giúp các thành viên hiểu hơn về hoàn cảnh sống của người dân ở những địa bàn còn nhiều khó khăn, từ đó có thêm động lực để tiếp tục đóng góp.

Sau hơn 5 năm hoạt động, Hội những người yêu thiện nguyện Điện Bàn vẫn duy trì các chương trình bằng sự góp sức của thành viên và sự đồng hành của các nhà hảo tâm. Người tham gia trực tiếp, người lo hậu cần, người đóng góp kinh phí; mỗi phần việc góp vào những chuyến đi và hoạt động hỗ trợ cộng đồng.

Họ gặp nhau từ những mối duyên khác nhau, rồi gắn bó qua những việc làm cụ thể. Không phải chuyến đi nào cũng thay đổi được hoàn cảnh của một người, nhưng những hỗ trợ đúng lúc có thể giúp người nhận vơi bớt khó khăn. Với các thành viên, đó cũng là lý do để hành trình thiện nguyện tiếp tục.