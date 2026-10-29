Nơi kết nối yêu thương

Không chỉ sẻ chia với người nghèo, các thành viên Câu lạc bộ KNYT Đăk Glei còn kết nối các nhà hảo tâm, chung tay hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn, từ lo hậu sự cho người đã khuất đến cải thiện điều kiện học tập và đi lại của người dân vùng biên giới.

Từ những chiếc "quan tài không đồng"...

Ngày 4.10, Câu lạc bộ KNYT Đăk Glei hỗ trợ quan tài cho gia đình ông A Nhạ (61 tuổi, thôn Đăk Rang, xã Đăk Pék) và chị Y Than (50 tuổi, thôn Đăk Nớ, xã Đăk Plô), cùng ở tỉnh Quảng Ngãi.

Ông A Nhạ mắc bệnh tiểu đường nhiều năm. Việc chạy chữa kéo dài khiến gia đình khánh kiệt, thuộc diện hộ nghèo của xã. Chị Y Than qua đời sau thời gian mắc bệnh suy tim. Nhận được tin, câu lạc bộ kết nối với các cơ sở sản xuất quan tài để hỗ trợ hai gia đình lo hậu sự.

Trước đó, ngày 21.9, câu lạc bộ cũng vận động hỗ trợ một chiếc quan tài trị giá 10 triệu đồng cho gia đình em Y Phim (26 tuổi, dân tộc Giẻ Triêng, thôn Đông Nay, xã Đăk Man), qua đời vì bệnh hiểm nghèo.

Đây là 3 trong hàng chục trường hợp người nghèo tại các xã biên giới Quảng Ngãi được hỗ trợ từ chương trình “Quan tài không đồng”, giúp gia đình có người thân qua đời giảm bớt gánh nặng lo hậu sự.

Các thành viên CLB vận chuyển “quan tài không đồng” cho chị Y Than ngày 4.10 ẢNH: TGCC

Anh Hồ Diện, Chủ nhiệm Câu lạc bộ KNYT Đăk Glei, cho biết hơn 10 năm sống tại địa phương, anh chứng kiến nhiều gia đình khó khăn đến mức không có tiền mua quan tài, phải dùng chiếu hoặc ván gỗ đóng tạm để mai táng người thân. Từ thực tế ấy, anh đề xuất chương trình “Quan tài không đồng”, được các thành viên câu lạc bộ đồng thuận triển khai từ tháng 10.2025.

Theo anh Diện, quan tài loại không sơn có giá khoảng 8 - 10 triệu đồng, loại sơn son từ 10 - 12 triệu đồng. Khi nhận tin có gia đình gặp khó khăn vì người thân qua đời, câu lạc bộ liên hệ các cơ sở sản xuất để vận động hỗ trợ. Bình quân mỗi tháng có 2 - 3 trường hợp cần giúp đỡ, có tháng lên đến 4 - 5 trường hợp.

... đến các hoạt động hướng về cộng đồng

Không dừng ở việc hỗ trợ các gia đình có người thân qua đời, Câu lạc bộ KNYT Đăk Glei còn kết nối nguồn lực để cải thiện điều kiện sinh hoạt, học tập cho người dân vùng biên.

Ngày 29.8, Hội Bảo vệ quyền trẻ em và Bảo trợ người khuyết tật tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với câu lạc bộ và nhóm Từ thiện Mai Vy Kon Tum trao tặng Trường tiểu học - THCS Đăk Nhoong, xã Đăk Blô, hai máy lọc nước, hai nồi cơm điện công nghiệp cùng đồ dùng học tập, tổng trị giá 115 triệu đồng. Kinh phí do câu lạc bộ kết nối Công ty cổ phần Đầu tư và thương mại hóa dầu Việt Nam (VNPETRO), nhóm Từ thiện Mai Vy Kon Tum và các nhà hảo tâm hỗ trợ.

Trao tặng máy lọc nước, bếp công nghiệp cho Trường tiểu học - THCS Đăk Nhoong, xã Đăk Blô ẢNH: TGCC

Anh Ngô Quang Quyết, Phó chủ nhiệm Câu lạc bộ KNYT Đăk Glei, cho biết Đăk Blô là xã biên giới, phần lớn người dân là đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống còn nhiều khó khăn. Qua tìm hiểu, câu lạc bộ nhận thấy Trường tiểu học - THCS Đăk Nhoong thiếu trang thiết bị phục vụ sinh hoạt nên vận động nguồn lực hỗ trợ nhà trường.

Thầy Hoàng Việt, hiệu trưởng nhà trường, cho biết trước đây, lượng học sinh đông khiến hệ thống lọc nước không đáp ứng đủ nhu cầu. Một số em phải sử dụng nước giếng chưa qua lọc. Bếp ăn cũng chỉ là công trình tạm do phụ huynh góp sức dựng nên, gây khó khăn cho việc nấu nướng, nhất là vào mùa mưa. Các thiết bị mới giúp nhà trường cải thiện điều kiện sinh hoạt, phục vụ bữa ăn cho học sinh thuận tiện hơn.

Điểm trường tiểu học Đăk Nhoong hiện có 214 học sinh từ lớp 1 đến lớp 5. Việc được hỗ trợ thiết bị và đồ dùng học tập góp phần giảm bớt khó khăn cho thầy trò nơi đây.

Dịp tết Trung thu vừa qua, câu lạc bộ tiếp tục phối hợp với nhóm Từ thiện Mai Vy Kon Tum và các nhà hảo tâm tổ chức chương trình “Đêm hội trăng rằm”, trao 530 phần quà cho trẻ em dân tộc thiểu số tại xã Đăk Man và xã Đăk Plô. Khi xảy ra thiên tai, hỏa hoạn, các thành viên cũng vận động hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng. Tháng 9.2024, câu lạc bộ kêu gọi đóng góp nhu yếu phẩm gửi đến đồng bào vùng lũ các tỉnh phía bắc.

Cầu treo Pêng Sal Pêng, một trong những chiếc cầu được CLB KNYT Đăk Glei cùng các nhà hảo tâm quyên góp xây dựng ở xã Đăk Pék ẢNH: TGCC

Nối đôi bờ, nối những yêu thương

Bên cạnh hoạt động an sinh xã hội, Câu lạc bộ KNYT Đăk Glei còn vận động các nhà hảo tâm xây dựng cầu treo, giúp người dân vùng khó khăn đi lại thuận lợi hơn.

Hiện các thành viên câu lạc bộ thường xuyên đến kiểm tra tiến độ xây dựng cầu treo Đăk Ak tại xã Đăk Long, Quảng Ngãi. Khởi công ngày 4.7.2026, cầu dài 52 m, rộng 1,3 m, kết cấu dây văng, dầm thép. Khi hoàn thành, công trình sẽ phục vụ người dân ba thôn Đăk Ak, Đăk Ôn và Long Yên. Dù mùa mưa gây nhiều trở ngại, các thành viên vẫn bám sát công trình, động viên người dân góp ngày công xây dựng cầu.

Chị Trần Mai Vy, trưởng nhóm Từ thiện Mai Vy Kon Tum, cho biết cầu Đăk Ak là công trình thứ 9 nhóm phối hợp với câu lạc bộ vận động xây dựng từ năm 2023. Tại xã Đăk Long, cầu treo Đăk Tu cũng vừa được khánh thành, đưa vào sử dụng. Cầu dài 39 m, rộng 1,5 m, kinh phí 141 triệu đồng do các nhà hảo tâm đóng góp. Người dân thôn Đăk Tu góp hơn 450 ngày công xây dựng, giúp hơn 150 hộ dân đi lại thuận lợi hơn.

Gần 6 năm qua, bằng quan niệm “cho đi là còn mãi”, các thành viên câu lạc bộ bền bỉ vận động, kết nối những tấm lòng cùng hướng về người nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số ở miền Tây Quảng Ngãi. Tình thương từ đó không chỉ dừng ở sự sẻ chia trước mắt, mà còn được cụ thể hóa bằng những công trình, những hỗ trợ thiết thực, góp phần giúp người dân vơi bớt khó khăn trong cuộc sống.