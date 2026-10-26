Ông Hun Sen kêu gọi phụ huynh dạy con tự lập, giúp đỡ người nghèo

Trong một bài đăng trên mạng xã hội hôm 25.10 có kèm theo những bức ảnh chụp các con của mình khi còn nhỏ, ông Hun Sen chia sẻ rằng những hình ảnh này như một lời nhắc nhở rằng sự tiến bộ chỉ có được thông qua nỗ lực của chính bản thân mỗi người.

Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen khẳng định phẩm hạnh và đạo đức là những yếu tố cốt lõi trong việc nuôi dạy con cái Ảnh: AFP

Ông cho rằng cha mẹ không nên nuông chiều con cái quá mức, mà thay vào đó hãy khuyến khích chúng học tập chăm chỉ và tự đứng trên đôi chân của mình. Ông nhấn mạnh con cháu trong gia đình cần tự xây dựng tương lai bằng sự chăm chỉ, thay vì dựa vào địa vị của cha mẹ.

Bên cạnh nỗ lực cá nhân, ông nhấn mạnh phẩm hạnh và đạo đức là những yếu tố cốt lõi trong việc nuôi dạy con cái, trong đó có sự tôn trọng người lớn tuổi và giúp đỡ người nghèo.

Ông nhắc nhở con cháu của mình rằng họ là con, cháu và chắt của những người nông dân, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc trân trọng lao động, sự cần cù và lối sống giản dị.

Giáo sư triết học Chhort Bunthong từ Viện Hàn lâm hoàng gia Campuchia cũng nhấn mạnh trẻ em cần học cách xây dựng lòng can đảm và tự mình giải quyết các vấn đề. Ông Bunthong cho rằng trẻ em nên tham gia các hoạt động xã hội phù hợp với lứa tuổi để phát triển kỹ năng giải quyết vấn đề một cách độc lập.

Bình luận về thông điệp của ông Hun Sen, ông Bunthong cho rằng các bậc phụ huynh nên ưu tiên giáo dục thay vì cung cấp mọi thứ cho con mà không rèn luyện cho chúng tinh thần trách nhiệm.

Vị giáo sư cho rằng người trẻ nên đạt được thành công bằng chính năng lực của mình, đồng thời khẳng định rằng sự tiến bộ bền vững phải dựa trên nền tảng là kiến thức, năng lực, tinh thần trách nhiệm và sự chăm chỉ, theo Khmer Times.