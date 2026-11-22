Tối 21.11, tại lễ khai mạc các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11 và Festival tôm Cà Mau lần thứ 2 năm 2026, Phó thủ tướng Lê Tiến Châu nhấn mạnh yêu cầu thay đổi cách phát triển ngành tôm. Theo đó, chất lượng, giá trị gia tăng và thu nhập bền vững của người nuôi phải trở thành thước đo, thay vì chỉ chú trọng mở rộng quy mô, tăng sản lượng.

Ông Lữ Quang Ngời, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, cho biết năm 2026 sản lượng tôm của tỉnh ước đạt 636.000 tấn, tăng 6,9% so với cùng kỳ; kim ngạch xuất khẩu thủy sản ước đạt trên 2,8 tỉ USD.

Ông Lữ Quang Ngời, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, cho biết kim ngạch xuất khẩu thủy sản ước đạt trên 2,8 tỉ USD ẢNH: G.B

Tuy nhiên, theo ông Ngời, khi thị trường quốc tế ngày càng đặt ra những tiêu chuẩn khắt khe, lợi thế về diện tích và sản lượng không còn là yếu tố quyết định khả năng cạnh tranh. Ngành tôm Cà Mau thay vì chỉ tập trung mở rộng quy mô, tăng sản lượng, chuyển sang nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng và năng lực cạnh tranh; từ sản xuất riêng lẻ sang liên kết chặt chẽ theo chuỗi; từ dựa vào lợi thế tự nhiên sang kết hợp khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Cà Mau cũng chú trọng phát triển các mô hình nuôi bền vững như tôm - rừng, tôm - lúa, nuôi tôm công nghệ cao; đồng thời nâng cao chất lượng con tôm, đặc biệt là con giống.

Phát biểu chỉ đạo, Phó thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu ngành tôm cả nước phải chuyển mạnh sang phát triển theo chiều sâu, lấy chất lượng, giá trị gia tăng và thu nhập bền vững của người nuôi làm thước đo.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, các bộ, ngành Trung ương và địa phương tập trung thực hiện 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, cần tổ chức lại không gian sản xuất tổng thể nhằm sử dụng hiệu quả các nguồn lực; nâng cao chất lượng tôm giống và vật tư đầu vào để kéo giảm chi phí. Cùng với đó là đổi mới phương thức tổ chức sản xuất, thúc đẩy liên kết chuỗi bền vững.

Phó thủ tướng Lê Tiến Châu đề nghị Cà Mau phương tập trung vào 3 mũi nhọn chiến lược ẢNH: G.B

Riêng với Cà Mau, Phó thủ tướng đề nghị tập trung vào 3 mũi nhọn chiến lược. Trước hết, cần xác định rõ định hướng phát triển ngành tôm theo từng vùng sinh thái, lựa chọn những mô hình hiệu quả, cách làm hay để tập trung nguồn lực đầu tư và nhân rộng; Tiên phong ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để giải quyết những bài toán lớn của ngành tôm, nâng cao giá trị chuỗi cung ứng; Gắn phát triển ngành tôm với văn hóa, du lịch, hình thành các sản phẩm du lịch trải nghiệm, ẩm thực và lễ hội. Đây cũng là hướng phát triển được đặt ra tại sự kiện kết hợp giữa tôn vinh bản sắc văn hóa và quảng bá ngành hàng thủy sản chủ lực của địa phương.

Chương trình nghệ thuật tại lễ khai mạc các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam và Festival tôm Cà Mau lần thứ 2 năm 2026 ẢNH: G.B

Phó thủ tướng Lê Tiến Châu khẳng định Chính phủ sẽ tiếp tục chỉ đạo các bộ, ngành hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo hành lang pháp lý và môi trường thuận lợi nhất để ngành tôm Việt Nam nói chung, tỉnh Cà Mau nói riêng phát triển hiệu quả, bền vững trong giai đoạn tới.