Phó thủ tướng nói về xử lý học sinh vi phạm

Trả lời một số kiến nghị của đại biểu Quốc hội liên quan vấn đề giáo dục tại phiên thảo luận sáng 30.10, Phó thủ tướng Lê Thành Long cho biết, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chỉ đạo Bộ GD-ĐT nắm sát tình hình, theo dõi diễn biến để kịp thời sửa đổi, bổ sung chính sách liên quan.

Phó thủ tướng Lê Thành Long trả lời đại biểu sáng 30.10 ẢNH: GIA HÂN

Trước đó, Bộ GD-ĐT đã ban hành Thông tư 19 quy định khen thưởng, kỷ luật học sinh trong nhà trường. Theo Phó thủ tướng, thông tư này nhằm sửa đổi, bổ sung những quy định không còn phù hợp trong Thông tư 08 năm 1988.

"Như vậy, gần 40 năm chúng ta mới sửa được. Nhiều bộ trưởng các thời kỳ đã bàn thảo, nâng lên hạ xuống nhưng chưa thực hiện. Đây là một việc làm rất bản lĩnh của Bộ GD-ĐT, chúng ta cần ghi nhận", ông Lê Thành Long nói.

Nói thêm về kinh nghiệm quốc tế, Phó thủ tướng Lê Thành Long cho biết, các vi phạm được xử lý theo hệ thống pháp luật chuyên ngành tương ứng. Ví dụ, học sinh vi phạm có thể được đưa vào trường giáo dưỡng hoặc cơ sở cộng đồng. Nếu vi phạm hình sự thì căn cứ vào lứa tuổi để xử lý theo bộ luật Hình sự. Vi phạm hành chính sẽ được điều chỉnh theo luật Xử lý vi phạm hành chính.

"Đây cũng là tư duy của Bộ GD-ĐT nhằm giữ việc kỷ luật trong nhà trường tương đối nhẹ nhàng, theo quan điểm giáo dục của phần lớn các nước phát triển, không được ngắt quãng quá trình giáo dục, đặc biệt đối với trẻ em ở lứa tuổi nhạy cảm", Phó thủ tướng cho hay.

Bên cạnh đó, Chính phủ sẽ chỉ đạo Bộ GD-ĐT theo dõi sát quy định, chính sách liên quan, kịp thời sửa đổi nếu chưa phù hợp, bởi việc này hoàn toàn cởi mở.

Phát biểu thảo luận chiều 29.10, đại biểu Siu Hương (đoàn Gia Lai) cho rằng, theo Thông tư 19 của Bộ GD-ĐT, hình thức kỷ luật đình chỉ học sẽ được bỏ hoàn toàn. Dù chia sẻ chủ trương nhân văn này nhằm bảo đảm quyền học tập của học sinh, song nữ đại biểu phản ánh "nhiều cử tri lo ngại biện pháp kỷ luật chỉ dừng ở nhắc nhở, yêu cầu xin lỗi, phê bình, viết bản tự kiểm điểm chưa đủ tính răn đe, đặc biệt với hành vi xúc phạm, bạo lực học đường nhưng chưa đến mức cấu thành tội phạm".

Vì vậy, bà kiến nghị Bộ GD-ĐT nghiên cứu bổ sung cơ chế xử lý mang tính giáo dục và uốn nắn tâm lý, hành vi, có thể tham khảo kinh nghiệm một số nước như tư vấn tâm lý bắt buộc, lao động công ích trong trường hoặc tham gia các lớp giáo dục kỹ năng sống.

Đắm chìm trong thế giới 'tổng tài bá đạo' nhưng thực tế rất khắc nghiệt

Thảo luận thêm về nội dung này sáng nay 30.10, đại biểu Châu Quỳnh Dao (đoàn An Giang) bày tỏ lo ngại trước tác động tiêu cực của mạng xã hội đến lứa tuổi thanh thiếu niên. Hầu hết các em thiếu kiến thức, kỹ năng sử dụng, dễ bị nghiện mạng xã hội.

Nữ đại biểu là hiệu trưởng một trường học tại An Giang dẫn khảo sát của UNICEF, cho biết tại Việt Nam năm 2022, 82% trẻ 12 - 13 tuổi và 93% trẻ 14 - 15 tuổi sử dụng internet mỗi ngày, thời gian dùng mạng xã hội trung bình 5 - 7 tiếng.

Đại biểu Châu Quỳnh Dao (đoàn An Giang) ẢNH: PHẠM THẮNG

Cảnh báo "nếu dành quá nhiều thời gian cho mạng xã hội, các em sẽ chịu hậu quả nặng nề về sức khỏe thể chất và tinh thần", bà Dao chỉ ra, các em có thể bị suy giảm hệ miễn dịch do mất ngủ triền miên, thiếu vận động; mắc bệnh về mắt, cột sống; não bộ kém tư duy, sáng tạo. Sức khỏe tâm thần cũng giảm sút với biểu hiện lo âu, căng thẳng, dễ kích động, trầm cảm và tự hủy hoại bản thân.

Khảo sát cho thấy chỉ 21% trẻ tự tin có đủ kiến thức, kỹ năng ứng phó rủi ro từ mạng xã hội. Nguyên nhân bắt nguồn từ hệ thống chính sách, pháp luật bảo vệ trẻ em an toàn trên môi trường mạng chưa đầy đủ.

Nhiều gia đình hiện coi mạng xã hội và thiết bị điện tử là "bảo mẫu giữ trẻ" để cha mẹ có thời gian làm việc, mưu sinh. Nhà trường chú trọng giáo dục văn hóa nhưng thiếu hoạt động ngoại khóa tạo sân chơi lành mạnh, khiến học sinh thiếu bản lĩnh, ý chí, lối sống tích cực.

"Các em đắm chìm trong thế giới ảo với tổng tài bá đạo nhưng thực tế là những cái kết rất nghiệt ngã", đại biểu nêu.

Do đó, bà kiến nghị Chính phủ rà soát hệ thống chính sách pháp luật, quy định rõ độ tuổi trẻ em được sử dụng mạng xã hội và giới hạn thời gian truy cập; nhà trường tổ chức dạy học 2 buổi mỗi ngày, tăng hoạt động ngoại khóa, đa dạng hình thức học tập.

"Nghị định 147/2024 chỉ quy định trẻ dưới 16 tuổi đăng ký tài khoản mạng xã hội phải dùng thông tin cha mẹ, đồng thời cha mẹ có trách nhiệm giám sát, kiểm soát nội dung con xem. Tại sao không quy định giới hạn độ tuổi và giới hạn thời gian truy cập, như Úc quy định cấm hoàn toàn trẻ em dưới 16 tuổi, hay Hà Lan cấm trẻ em dưới 15 tuổi", bà Dao đặt vấn đề.