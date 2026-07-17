Phó thủ tướng: Tất cả bản án có hiệu lực phải được thi hành nghiêm minh

Ngày 17.7, Bộ Tư pháp tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống thi hành án dân sự (19.7.1946 - 19.7.2026).

Cục Quản lý thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhất ẢNH: BTC

Phát biểu tại buổi lễ, Phó thủ tướng Lê Tiến Châu đánh giá, qua 80 năm năm xây dựng và trưởng thành, hệ thống thi hành án dân sự không ngừng đổi mới, từng bước hoàn thiện cả về thể chế, tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ và năng lực thực thi.

Theo Phó thủ tướng, việc chuyển sang mô hình tổ chức 2 cấp là bước đổi mới quan trọng, phù hợp với chủ trương lớn của Đảng về tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Cùng với đó, kết quả hoạt động thi hành án dân sự ngày càng chuyển biến tích cực. Nhiều vụ việc có giá trị đặc biệt lớn, liên quan đến tham nhũng, kinh tế, tín dụng - ngân hàng được tổ chức thi hành hiệu quả.

Điều này góp phần thu hồi tài sản cho Nhà nước, giảm nợ xấu, khơi thông nguồn lực cho nền kinh tế và tạo dựng môi trường đầu tư kinh doanh ổn định.

Nhấn mạnh nhiệm vụ thời gian tới, Phó thủ tướng yêu cầu tất cả các bản án, quyết định của tòa án đã có hiệu lực pháp luật phải được tổ chức thi hành nghiêm minh, đúng pháp luật và hiệu quả; lấy quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, tổ chức và hiệu quả thu hồi tài sản làm thước đo.

Ông cũng yêu cầu tập trung xử lý dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành, nhất là các vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

Nhân dịp này, Cục Quản lý thi hành án dân sự (Bộ Tư pháp) được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhất vì có thành tích xuất sắc đột xuất trong tổ chức thi hành án dân sự trên phạm vi cả nước.

Thi hành án dân sự TP.HCM được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba. Nhiều đơn vị khác cũng được tặng bằng khen của Thủ tướng vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.