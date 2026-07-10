Thi hành án dân sự TP.HCM thu hồi gần 68.000 tỉ đồng từ các đại án

Ngày 10.7, Thi hành án dân sự TP.HCM tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19.7.1946 - 19.7.2026).

Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19.7.1946 - 19.7.2026) ẢNH: NGUYỄN ANH

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cho biết năm 2025 đánh dấu bước ngoặt lịch sử của hệ thống thi hành án dân sự khi các cơ quan thi hành án dân sự của TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) được hợp nhất thành Thi hành án dân sự TP.HCM.

"Đây là địa bàn với khối lượng công việc và giá trị thi hành án lớn nhất cả nước, tập trung nhiều vụ án kinh tế, tham nhũng, tín dụng ngân hàng có giá trị đặc biệt lớn như Alibaba, Vạn Thịnh Phát... Dù khối lượng công việc rất lớn, đơn vị vẫn hoàn thành vượt cả hai chỉ tiêu về việc và tiền, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh", Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng nói.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng ẢNH: NGUYỄN ANH

Đáng chú ý, giai đoạn 2021 đến tháng 3.2026, Thi hành án dân sự TP.HCM đã thi hành xong 1.094 việc, thu hồi gần 68.000 tỉ đồng cho nhà nước trong các vụ án tham nhũng, kinh tế. Nhiều vụ án lớn, phức tạp thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo đã được xử lý, góp phần củng cố niềm tin của người dân.

Theo Bộ trưởng Hoàng Thanh Tùng, Thi hành án dân sự TP.HCM cũng là đơn vị đi đầu toàn hệ thống trong chuyển đổi số với nhiều giải pháp như biên lai điện tử, thông báo thi hành án qua VNeID, ban hành quyết định và thanh toán tiền thi hành án trên môi trường điện tử, xây dựng Trung tâm giám sát, điều hành thông minh (IOC)...

Bộ trưởng cũng gửi lời cảm ơn đến Thành ủy, UBND TP.HCM và các cơ quan ban ngành đã hỗ trợ Thi hành án dân sự TP.HCM trong quá trình tổ chức thi hành án để đạt được kết quả tốt.

Ông Trần Văn Bảy, Phó chủ tịch UBND TP.HCM ẢNH: NGUYỄN ANH

Bảo đảm mọi bản án, quyết định của tòa án có hiệu lực được thi hành

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Văn Bảy, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, cho hay theo báo cáo của Thi hành án dân sự TP.HCM thì trong 9 tháng (tính từ tháng 10.2025 đến nay), thành phố phải tổ chức thi hành hơn 190.000 việc với tổng giá trị trên 294.000 tỉ đồng. Riêng các vụ án tham nhũng, kinh tế có số tiền phải thi hành trên 102.000 tỉ đồng và 47 vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM đề nghị Thi hành án dân sự TP.HCM tiếp tục nghiên cứu các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính. Từ đó bảo đảm mọi bản án, quyết định của tòa án có hiệu lực pháp luật phải được tôn trọng và tổ chức thi hành nghiêm minh.

Ông Nguyễn Văn Hòa, Trưởng thi hành án dân sự TP.HCM ẢNH: NGUYỄN ANH

Ông Nguyễn Văn Hòa, Trưởng thi hành án dân sự TP.HCM, cho biết dấu mốc 80 năm ngày truyền thống là dịp để nhìn lại chặng đường phát triển và những kết quả nổi bật của đơn vị.

Hướng tới sự kiện này, đơn vị đã tổ chức nhiều hoạt động như hội thao, hội thi tìm hiểu pháp luật về thi hành án dân sự, liên hoan văn nghệ; đồng thời phối hợp Cục Quản lý thi hành án dân sự tổ chức thành công hội thao toàn quốc, góp phần lan tỏa niềm tự hào về truyền thống ngành và tăng cường sự gắn kết.

Theo ông Hòa, nhiều năm liên tiếp, Thi hành án dân sự TP.HCM hoàn thành đồng thời cả hai chỉ tiêu về việc và tiền. Bên cạnh đó, đơn vị tiếp tục tiên phong ứng dụng công nghệ với các mô hình như số hóa hồ sơ, dữ liệu nghiệp vụ và các phần mềm phục vụ quản lý, điều hành.