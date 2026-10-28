Phó thủ tướng: TP.HCM đứng trước cơ hội thu hút vốn, tạo lập giá trị mới

Phát biểu định hướng tại Phiên tham luận và đối thoại chuyên sâu về khung hợp tác trong kỷ nguyên mới chiều 28.10, trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa thu (AEF) 2026, Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nhìn nhận việc lựa chọn điểm đến đầu tư ngày nay không dừng lại ở bài toán chi phí, mà còn xoay quanh các tiêu chí về an toàn, tính linh hoạt và các liên kết chiến lược dài hạn.

Chính những đột phá công nghệ, sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo (AI), tự động hóa và các tiêu chuẩn ESG đang định hình lại lợi thế cạnh tranh giữa các quốc gia, dần trở thành điều kiện quan trọng để tham gia chuỗi giá trị toàn cầu. "Những chuyển dịch này vừa mở ra cơ hội, vừa đặt ra không ít thách thức, áp lực cạnh tranh và yêu cầu về những nền tảng đối thoại nhằm củng cố lòng tin, thúc đẩy hợp tác giữa các bên", Phó thủ tướng nhìn nhận.

Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đến sự kiện AEF 2026 ẢNH: NHẬT THỊNH

Phó thủ tướng cho rằng, có ba xu hướng lớn cần được nhận diện và làm rõ. Đó là chuyển đổi kép, khi chuyển đổi số và chuyển đổi xanh ngày càng đan xen, làm thay đổi phương thức sản xuất, tiêu chuẩn thị trường và lợi thế cạnh tranh. Tiếp đến là sự dịch chuyển của các cực tăng trưởng về châu Á, châu Phi và Mỹ Latinh. Cuối cùng là quá trình tái cấu trúc chuỗi cung ứng theo hướng đa dạng hóa, bảo đảm cả hiệu quả lẫn an toàn.

"Những xu hướng này mang đến cả cơ hội và thách thức, đặc biệt với các nền kinh tế đang phát triển như Việt Nam. Một mặt, các quốc gia có thêm điều kiện tiếp cận nguồn vốn, công nghệ và thị trường mới. Mặt khác, đây cũng là sức ép về năng lực hấp thụ công nghệ, chất lượng nguồn nhân lực và khả năng đáp ứng những tiêu chuẩn ngày càng cao. Do đó, phải xác định cơ hội chỉ trở thành tăng trưởng khi mỗi quốc gia đủ năng lực để nắm bắt", ông phân tích.

Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chia sẻ tại phiên thảo luận với chủ đề “Nhận diện các động lực tăng trưởng mới” trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2026 chiều 28.10 ẢNH: NHẬT THỊNH

Trong bối cảnh đó, mỗi quốc gia cần chủ động xác định vị thế và củng cố năng lực nội tại trong mạng lưới sản xuất toàn cầu. Với Việt Nam, yêu cầu cấp thiết không chỉ là kết nối, tham gia các chuỗi giá trị hiện hữu hoặc đang hình thành, mà còn phải xây dựng môi trường, cơ chế và năng lực phù hợp để cùng các đối tác quốc tế trực tiếp tham gia vào quá trình sáng tạo, kiến tạo giá trị trong những chuỗi giá trị mới.

Đề cập vai trò của TP.HCM, Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đánh giá, với vị thế là đô thị đầu tàu kinh tế và trung tâm đổi mới sáng tạo của Việt Nam, thành phố đang đứng trước cơ hội lịch sử để kết nối và chuyển hóa các nguồn lực thành những khuôn khổ hợp tác, đổi mới và giá trị mới.

“Không đơn thuần là điểm hội tụ của dòng vốn, tri thức và công nghệ khu vực, TP.HCM đồng thời hướng đến trở thành một cực tăng trưởng uy tín, có trách nhiệm và sẵn sàng hội nhập cùng các đối tác quốc tế”, Phó thủ tướng nhấn mạnh.

Nhiều đại biểu trong và ngoài nước tham dự phiên thảo luận “Khung hợp tác trong kỷ nguyên mới” trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2026 chiều 28.10 ẢNH: NHẬT THỊNH

Tuy nhiên, để hiện thực hóa cơ hội này, TP.HCM nói riêng, Việt Nam nói chung cần có những định hướng hợp tác đủ sâu, đủ thực chất với các quốc gia và tổ chức quốc tế. Nếu buổi sáng của Diễn đàn AEF 2026 là thời điểm cùng nhận diện tầm nhìn, thì buổi chiều là thời điểm bắt tay vào hành động. Chủ đề xuyên suốt của Diễn đàn Kinh tế mùa thu năm nay chỉ thực sự có ý nghĩa khi được chuyển hóa thành những cam kết, khuôn khổ chính sách và dự án hợp tác cụ thể giữa các bên. “Chúng ta không chỉ đến đây để cùng đối thoại, mà quan trọng hơn, chúng ta đến đây để cùng nhau hướng đến tầm nhìn hành động chung”, Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh.







