Phó thủ tướng Vũ Đức Đam ghi nhận Thừa Thiên - Huế chống dịch quyết liệt, sáng tạo

Ngày 21.1, Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam dẫn đầu đoàn công tác của Chính phủ đến thăm, chúc tết, động viên tinh thần các lực lượng phòng chống dịch Covid-19 tại tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đã đến thăm lực lượng y bác sĩ và các bệnh nhân F0 đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Tại đây, Phó thủ tướng tặng quà, thăm hỏi, chúc tết, chia sẻ những khó khăn trong thời gian qua với đội ngũ y bác sĩ và bệnh nhân. Đồng thời, mong muốn các y bác sĩ tiếp tục nỗ lực trong công tác khám chữa bệnh và bệnh nhân tiếp tục cố gắng tham gia điều trị, giữ vững tinh thần sớm phục hồi sức khỏe trong thời gian tới.

Về công tác phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá cao sự quyết tâm của các cấp, các ngành, của lãnh đạo tỉnh trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Phó thủ tướng ghi nhận những chuyển biến tích cực và thành quả của địa phương trên lĩnh vực kiểm soát dịch bệnh, dập dịch, thu dung, điều trị bệnh nhân F0; thực hiện kịp thời các biện pháp đảm bảo an sinh xã hội cho người dân đang gặp khó khăn do dịch bệnh.

"Thừa Thiên - Huế có nhiều cách làm năng động, linh hoạt, quyết liệt, sáng tạo; huy động các nguồn lực xã hội hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19, kịp thời giúp đỡ hộ dân trong các khu phong tỏa, khu cách ly và lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch bệnh về cả vật chất lẫn động viên tinh thần", Phó thủ tướng Vũ Đức Đam ghi nhận.





Phó thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo tỉnh tập trung triển khai nhanh tiêm vắc xin phòng Covid-19 mũi thứ 3. Đặc biệt chú ý tổ chức tiêm an toàn, thuận lợi cho người nguy cơ cao.

Ngoài ra, thực hiện nghiêm Nghị quyết 128 của Chính phủ đảm bảo tính khoa học, thống nhất trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân, công nhân, người lao động thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch, nhất là trong quá trình di chuyển về quê, sinh hoạt trong dịp tết và trở lại nơi làm việc sau tết.

Địa phương cần tăng cường các công tác phòng, chống dịch bệnh; đặc biệt là công tác hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch an toàn, khoa học trong thời gian trước, trong và sau tết. Chú ý phối hợp với các đoàn thể, doanh nghiệp, cơ quan thông tin để tuyên truyền, vận động toàn xã hội cùng tham gia, nâng cao ý thức người dân, “tạo vắc xin ý thức” để đảm bảo tết an toàn, lành mạnh, ấm cúng và trở lại lao động sau tết vui khỏe, kiểm soát an toàn, thích ứng linh hoạt...

Trao 550 suất quà cho các hoàn cảnh khó khăn

Trong ngày hôm nay, đoàn công tác do Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam dẫn đầu đã đến thăm, chúc tết, động viên và trao quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, người mắc bệnh hiểm nghèo, người nhiều năm không có điều kiện về quê ăn tết, người bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế. Tổng cộng đã trao 550 suất quà.

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam cùng đoàn công tác cũng đã đã đến thăm Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Vàng (có chồng và con là liệt sĩ, trú tại P.Thủy Xuân, TP.Huế) và mẹ Trần Thị Chanh (có 2 người con là liệt sĩ, trú tại P.An Đông, TP.Huế).