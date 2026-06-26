Phó thủ tướng: Xử nghiêm doanh nghiệp chậm giảm giá cước khi giá nhiên liệu giảm

Báo cáo tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương cho biết, lạm phát vẫn trong tầm kiểm soát nhưng áp lực đối với mục tiêu cả năm còn lớn.

Cụ thể, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng trong khoảng 0,84% đến 1,23% trong các tháng 2, tháng 3, tháng 4 so với tháng trước do tác động của yếu tố mùa vụ và giá xăng dầu, gas, vật liệu xây dựng tăng theo giá thế giới, nhưng đã hạ nhiệt vào cuối quý 2/2026 nhờ nguồn cung lương thực, thực phẩm dồi dào.

Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu giảm giá cước tương ứng giá nhiên liệu giảm ẢNH: VGP

Theo ông, trong 6 tháng cuối năm 2026, mặt bằng giá trong nước dự báo tiếp tục chịu áp lực từ cả yếu tố bên ngoài và trong nước. Trên thế giới, xung đột địa chính trị, đặc biệt tại Trung Đông nếu tiếp tục diễn biến phức tạp có thể làm gia tăng giá năng lượng, chi phí vận tải và nguyên vật liệu nhập khẩu, qua đó tạo áp lực lạm phát nhập khẩu.

Ngoài ra, tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh và điều chỉnh tiền lương cơ sở từ ngày 1.7 cũng là những yếu tố gây sức ép lên mặt bằng giá nửa cuối năm 2026.

Tuy nhiên, áp lực lạm phát được hỗ trợ giảm bớt nhờ việc tiếp tục thực hiện các chính sách giảm thuế, phí, lệ phí; chính sách tiền tệ được điều hành chủ động, linh hoạt...

Ba kịch bản lạm phát, cao nhất 5,5%

Bộ Tài chính cập nhật 3 kịch bản lạm phát năm 2026 tăng trong khoảng 4,5%; 5% và 5,5%. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam dự báo lạm phát bình quân năm 2026 tăng trong khoảng 4,8 - 5,5% (nằm trong miền 5% ± 0,5). Các tổ chức quốc tế dự báo lạm phát bình quân của Việt Nam tăng khoảng 3,8 - 5,2%.

Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chỉ đạo, việc điều hành giá các hàng hóa dịch vụ do Nhà nước quản lý theo lộ trình phù hợp, bảo đảm hài hòa giữa mục tiêu thị trường hóa giá cả với việc kiểm soát lạm phát và hỗ trợ phục hồi sản xuất kinh doanh.

Đối với lĩnh vực y tế và giáo dục, cần rà soát lại lộ trình và cơ cấu giá. Những dịch vụ thuộc y tế, giáo dục đã dự kiến tăng giá cần được đánh giá kỹ để xác định nội dung nào bắt buộc phải thực hiện, nội dung nào có thể lùi thời điểm điều chỉnh.

Đồng thời, cần rà soát lại phạm vi và mức độ điều chỉnh giá. Từ nay đến cuối năm, phải thường xuyên theo dõi dư địa kiểm soát lạm phát. Nếu đến hết quý 3 vẫn còn dư địa thì có thể triển khai theo kế hoạch; ngược lại, nếu dư địa không còn nhiều thì phải đánh giá lại cả phạm vi và mức tăng cho phù hợp.

Về nhiệm vụ cụ thể, Phó thủ tướng giao Bộ Xây dựng chủ trì theo dõi đánh giá diễn biến giá vật liệu xây dựng, giá nhà ở, bất động sản và chi phí xây dựng, chủ động đề xuất các giải pháp bình ổn thị trường vật liệu xây dựng. Xử lý kịp thời tình trạng đầu cơ găm hàng hoặc thao túng giá vật liệu xây dựng bao gồm tất cả các hình thức kiểm tra xử lý và thu hồi giấy phép.

Đồng thời, tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá đối với các doanh nghiệp kinh doanh vận tải và dịch vụ logistics, kiểm tra việc kê khai giá, niêm yết giá và thực hiện giá cước theo quy định.

Bộ Xây dựng yêu cầu các doanh nghiệp vận tải thực hiện điều chỉnh giảm giá cước tương ứng khi chi phí nhiên liệu giảm. Xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng biến động giá xăng dầu để tăng giá cước bất hợp lý hoặc là chậm điều chỉnh giảm giá cước khi giá nhiên liệu giảm.



