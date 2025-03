Phó thủ tướng yêu cầu quản lý thị trường vàng hiệu quả, tăng cường thanh tra

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo 65/TB-VPCP về kết luận của Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc, Trưởng ban Chỉ đạo điều hành giá, tại cuộc họp của ban chỉ đạo về công tác quản lý, điều hành giá năm 2024 và định hướng công tác điều hành giá năm 2025.

Hiện mỗi lượng vàng miếng SJC cao hơn thế giới 1,9 triệu đồng, trong khi vàng nhẫn cùng thương hiệu cao hơn 1,6 triệu đồng ẢNH: ĐAN THANH

Để chủ động ứng phó với các thách thức trong công tác điều hành giá của năm 2025, Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tập trung chủ động công tác dự báo, tính toán, xây dựng và cập nhật kịch bản điều hành giá các mặt hàng thiết yếu theo lộ trình thị trường nhằm đảm bảo kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra.

Trong năm 2025, các bộ quản lý ngành, lĩnh vực chủ động trong việc tính toán, sớm chuẩn bị các phương án giá, lộ trình điều chỉnh giá các mặt hàng để tránh bị động trong phối hợp chính sách.

Bộ Tài chính khẩn trương dự thảo, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị về thực hiện nghiêm quy định của luật Giá, công khai, niêm yết giá nhằm bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, cung cấp thông tin minh bạch, khách quan cho người mua, ngăn chặn các trường hợp thao túng giá, nâng khống giá.

Với thị trường vàng, Ngân hàng Nhà nước được yêu cầu phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện các giải pháp quản lý vàng hiệu quả, phù hợp, bảo đảm thị trường vàng hoạt động ổn định, công khai, minh bạch. Cạnh đó, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn và xử lý nghiêm hành vi buôn lậu vàng.

Biến động vàng ngày 28.2.2025

Ngân hàng Nhà nước không can thiệp giá vàng

Theo quan sát của Thanh Niên, trong năm 2024, đặc biệt từ đầu năm tới nay, giá vàng trong nước liên tục "nhảy múa", biến động mạnh theo giá vàng thế giới. Trên thị trường Việt Nam liên tục xuất hiện những hiện tượng bất thường như giá vàng trong nước quy đổi có thời điểm ngang bằng, thậm chí thấp hơn giá vàng thế giới.

Ngân hàng Nhà nước chỉ thực hiện can thiệp, nhằm hướng tới sự ổn định của thị trường vàng, không can thiệp vào giá vàng trong nước ẢNH: ĐAN THANH

Giá vàng nhẫn nhiều thời điểm cao hơn giá vàng miếng SJC; chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra giãn cách tới khoảng 3,5 triệu đồng/lượng, chứa đựng nhiều yếu tố rủi ro, thay vì khoảng cách thông thường khoảng 2 triệu đồng/lượng.

Từ đầu năm tới nay, giá vàng liên tục trồi sụt, chủ yếu theo đà tăng. Sau giai đoạn giá vọt lên tới đỉnh hơn 92 triệu đồng/lượng, vài ngày gần đây giá vàng "hạ nhiệt" nhưng vẫn ở mức 90 - 91 triệu đồng/lượng.

Trưa 1.3, vàng miếng SJC được niêm yết giá mua vào và bán ra là 88,7 triệu đồng/lượng và 90,5 triệu đồng/lượng; vàng miếng vàng rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu có giá mua vào và bán ra lần lượt 90,1 triệu đồng/lượng và 91,3 triệu đồng/lượng…

Trước những biến động mạnh mẽ của giá vàng, nguồn cung vàng miếng thiếu hụt, các kênh mua bán vàng "chợ đen" hoạt động sôi động. Mới đây đã có trường hợp người mua vàng tại "chợ đen" mua phải vàng giả với mức giá thấp hơn giá niêm yết của các doanh nghiệp uy tín.

Liên quan tới quản lý thị trường vàng, đặc biệt là giá vàng, trả lời kiến nghị của cử tri một số địa phương mới đây, Ngân hàng Nhà nước cho biết, thời gian gần đây, giá vàng thế giới liên tục biến động, chủ yếu theo xu hướng tăng.

Điều này xuất phát từ căng thẳng địa chính trị, thương mại, xung đột vũ trang tại nhiều quốc gia trên thế giới leo thang khiến nhu cầu tiêu thụ vàng vật chất ở một số nước và dự trữ vàng của nhiều ngân hàng T.Ư tăng mạnh… Như vậy, giá vàng diễn biến tăng cả trên thế giới chứ không chỉ ở Việt Nam.

Theo luật Giá năm 2012 và luật Giá sửa đổi năm 2023, vàng không phải mặt hàng thiết yếu, không thuộc Danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá. Giá mua bán vàng do các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp kinh doanh mua bán vàng miếng chủ động niêm yết.

"Thực tiễn trên thế giới, các ngân hàng T.Ư cũng không quản lý giá vàng mà giá vàng do cung - cầu thị trường quyết định. Do đó, Ngân hàng Nhà nước chỉ thực hiện can thiệp, nhằm hướng tới sự ổn định của thị trường vàng, không can thiệp vào giá vàng trong nước", Ngân hàng Nhà nước khẳng định.