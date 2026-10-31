Phó tổng giám đốc đứng sau 'ổ phim lậu', chi 24 tỉ mua siêu xe, bất động sản

Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố Nguyễn Đình Minh Khoa (38 tuổi, Phó tổng giám đốc Công ty TNHH Pixes Perfect) cùng đồng phạm, liên quan ổ nhóm chiếu phim lậu quy mô cực lớn.

Khoa cùng Nguyễn Trung Anh (33 tuổi), Nguyễn Hoàng Thanh (37 tuổi) và Nguyễn Đình Xuân (33 tuổi) bị truy tố về 2 tội "xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan" và "rửa tiền".

Trong khi đó, Doãn Thành Luân (34 tuổi), Nguyễn Khương Duy (34 tuổi) và Nguyễn Phước Toàn (36 tuổi) bị truy tố về tội "xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan".

Các bị can Khoa, Trung Anh, Xuân, Thanh (hàng trên) và Toàn, Luân, Duy (hàng dưới, từ trái qua) ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Rửa tiền bằng nhà lầu, xe sang

Cáo trạng xác định, 6 bị can nêu trên đã sao chép và trình chiếu trái phép 33.500 bộ phim. Nhờ đó, Khoa, Trung Anh và Xuân mỗi người hưởng 50 tỉ đồng, Thanh hưởng hơn 51 tỉ đồng.

Ba bị can giúp sức gồm Luân hưởng lợi hơn 3,7 tỉ đồng, Duy hơn 1,7 tỉ đồng và Toàn hơn 418 triệu đồng.

Sở hữu nguồn lợi bất chính khổng lồ, các bị can vung tiền mua xe, nhà đất, nhằm che giấu tiền do phạm tội mà có.

Trong đó, Khoa sử dụng gần 7,5 tỉ đồng mua chiếc Porsche Panamera, để vợ đứng tên. Một thời gian sau, Khoa bán được 5 tỉ đồng và chi thêm hơn 6,3 tỉ đồng để chuyển sang chiếc Mercedes G63, vẫn để vợ đứng tên.

Được vài tháng, Khoa tiếp tục bán chiếc Mercedes G63 lấy 8,5 tỉ đồng, rồi lấy số tiền này cộng thêm 4,4 tỉ đồng để mua chiếc Land Rover Autobiography LWB, cũng đứng tên vợ.

Khoa còn chi 1,9 tỉ đồng mua chiếc ô tô GAC M8, chi 4,3 tỉ đồng mua 2 thửa đất tại Lâm Đồng. Như vậy, tổng số tiền bị can dùng để mua tài sản là hơn 24 tỉ đồng.

Ngoài Khoa, các thành viên chủ chốt khác trong đường dây đều rửa tiền với hình thức tương tự. Chẳng hạn Xuân dùng 10,6 tỉ đồng để mua 2 chiếc Mercedes và một căn hộ tại Hà Nội. Thanh thì sử dụng hơn 7,6 tỉ để mua nhà đất và liên tục "lên đời" ô tô. Trung Anh cũng dùng hơn 6,8 tỉ đồng mua một chiếc Porsche, nhờ chị gái đứng tên.

Thu quảng cáo hơn 315 tỉ từ chiếu phim lậu

Theo cáo trạng, năm 2019, nhận thấy nhiều website chiếu phim lậu có giao diện chưa tối ưu, Khoa nảy sinh ý định xây dựng hệ thống riêng để kiếm tiền quảng cáo, nên bàn bạc với Trung Anh, sau đó rủ thêm 4 bị can còn lại cùng tham gia.

Khoa phụ trách mua hơn 100 tên miền, thực hiện tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO) để đưa các website lên vị trí dễ tìm thấy trên internet, đồng thời liên hệ với nền tảng quảng cáo Propeller Ads để nhận mã, gắn lên website.

Những người khác chịu trách nhiệm thuê máy chủ, quản lý hệ thống lưu trữ và truyền phát phim; lập trình, vận hành và bảo trì website; thiết kế giao diện, theo dõi chi phí và lợi nhuận quảng cáo…

Khi người dùng truy cập xem phim, các cửa sổ quảng cáo tự động xuất hiện. Số tiền quảng cáo mà nhóm Khoa nhận được sẽ phụ thuộc vào số lượng người xem, càng đông càng kiếm nhiều.

Để duy trì hệ thống, các bị can chi khoảng 70.000 USDT mỗi tháng, tương đương 1,68 tỉ đồng, cho máy chủ. Cùng đó là chi phí văn phòng, lương nhân viên…, khoảng 1,3 tỉ đồng mỗi tháng.

Quá trình hoạt động, các website nhiều lần bị Google cảnh báo vi phạm bản quyền theo cơ chế DMCA. Song, nhóm bị can liên tục thay đổi địa chỉ website để tiếp tục chiếu phim, thu tiền quảng cáo.

Kết quả điều tra xác định từ giữa năm 2019 đến tháng 3.2026, các bị can đã sao chép trái phép 26.000 bộ phim truyền hình và 7.500 bộ phim hoạt hình để phát trên hệ thống website của mình.

Nhóm này được nền tảng quảng cáo Propeller Ads thanh toán 12,85 triệu USDT, tương đương hơn 315 tỉ đồng, rồi phân chia lợi nhuận như đã nêu.