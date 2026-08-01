Khởi tố 3 ông chủ ứng dụng phim lậu ‘phimne’

Tối 1.8, Công an Hà Nội cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Đình Quý (29 tuổi, trú xã Vinh Lộc, TP.Huế), Hà xuân Sáng (29 tuổi, trú xã Hiếu Giang, Quảng Trị) và Vũ Huy Hoàng (23 tuổi, sinh viên), cùng về tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan, quy định tại điều 225 bộ luật Hình sự.



Theo kết quả điều tra, Quý và Sáng cùng tốt nghiệp đại học chuyên ngành công nghệ thông tin. Dù không được chủ thể chuyển quyền cho phép khai thác, kinh doanh phim nhưng cả 2 đã cùng lập trình ứng dụng phim lậu "phimne.app" trên nền tảng Android TV.

Các đối tượng bị khởi tố ẢNH: CÔNG AN HÀ NỘI

Ứng dụng này tích hợp đường dẫn tới các nguồn phim trên internet để trình chiếu trái phép nhiều tác phẩm điện ảnh thuộc quyền của Hiệp hội phân phối nội dung ra nước ngoài Nhật Bản và Hiệp hội Điện ảnh Mỹ.

Ngoài ra, Quý và Sáng còn thiết kế chức năng yêu cầu người dùng thanh toán phí thành viên sau 15 phút xem miễn phí, đồng thời xây dựng hệ thống quản trị riêng, thuê máy chủ trong nước rồi chuyển sang máy chủ ở Malaysia nhằm duy trì hoạt động.

Công an Hà Nội xác định, từ năm 2025 đến tháng 4.2026, thông qua 6.451 lượt thanh toán của người dùng, Quý và Sáng đã thu lợi bất chính gần 415 triệu đồng.

Theo xác nhận của Công ty Luật trách nhiệm hữu hạn MNB - đơn vị đại diện thực thi quyền của Hiệp hội phân phối nội dung ra nước ngoài Nhật Bản, hành vi của Sáng và Quý đã gây thiệt hại hơn 9,08 tỉ đồng đối với Công ty TMS Entertainment Co., Ltd.

Quá trình điều tra, Công an Hà Nội còn xác định Hoàng là sinh viên năm cuối chuyên ngành kỹ thuật phần mềm. Với kiến thức của mình, Hoàng đã tạo lập hệ thống đa nền tảng "phimne.live", gồm website và các ứng dụng trên tivi, điện thoại, máy tính bảng.

Hoàng sử dụng mã nguồn để tự động lấy dữ liệu phim từ các website trên internet, đồng thời áp dụng nhiều giải pháp kỹ thuật nhằm che giấu thông tin quản trị.

Công an Hà Nội xác định hệ thống của Hoàng hoạt động từ tháng 6.2025, thu hút hơn 1.090 thành viên đăng ký và trên 90.000 lượt truy cập, trình chiếu trái phép nhiều tác phẩm điện ảnh thuộc quyền của Hiệp hội phân phối nội dung ra nước ngoài Nhật Bản, Hiệp hội Điện ảnh Mỹ, Công ty cổ phần Beta Media và nhiều bộ phim Việt Nam.

Đáng chú ý, bộ phim Mưa đỏ của Điện ảnh Quân đội nhân dân bị trình chiếu trái phép, chủ sở hữu xác định thiệt hại khoảng 3 tỉ đồng.