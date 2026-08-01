Phục hồi điều tra vụ lừa đảo tại Điện ảnh chiều thứ 7 vào 15 năm trước

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) Bộ Công an vừa ra quyết định phục hồi điều tra vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Trung tâm Điện ảnh chiều thứ 7, Cục Điện ảnh.

15 năm năm trước, vào ngày 1.6.2011, C03 đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Thanh Hải (49 tuổi, trú Tổ dân phố 23, xã Thư Lâm, Hà Nội), kế toán viên Cục Điện ảnh, về tội lừa đảo tài sản.

Bị can Phạm Thanh Hải ẢNH: BỘ CÔNG AN

Do ông Phạm Thanh Hải bỏ trốn, không có mặt tại nơi cư trú, cảnh sát đã phát lệnh truy nã toàn quốc vào ngày 3.6.2011. Đến 11.5.2012 thì ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án đối với bị can Hải.

Vụ án được phục hồi điều tra từ ngày 19.6 vừa qua. C03 yêu cầu ông Hải tự giác ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng, nếu không thì coi như từ bỏ quyền tự bào chữa và sẽ bị điều tra, truy tố, xét xử theo quy định.

Trước đó, năm 2012, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã kết thúc điều tra vụ án liên quan đến Phạm Thanh Hải. Trong vụ án, cảnh sát cáo buộc ông Lê Ngọc Minh, cựu Phó cục trưởng Cục Điện ảnh, kiêm Giám đốc Trung tâm Điện ảnh chiều thứ 7; bà Trần Thị Kim Phụng, cựu kế toán Cục Điện ảnh; bà Nguyễn Thị Kim Chi và bà Nguyễn Thu Hiền, cựu kế toán viên Kho bạc nhà nước Ba Đình, đã thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Cảnh sát xác định, từ năm 2008 - 2011, ông Hải đã giả mạo chữ ký, lập khống chứng từ "rút ruột" hơn 36 tỉ đồng công quỹ của Cục Điện ảnh rồi bỏ trốn.

Trong đó, ông Lê Ngọc Minh, là chủ tài khoản Trung tâm Điện ảnh chiều thứ 7, đã trực tiếp ký vào 45 chứng từ do ông Hải lập khống nhưng không kiểm tra. Bà Trần Thị Kim Phụng không làm tròn trách nhiệm trong việc đối chiếu trực tiếp số liệu của Cục Điện ảnh với số liệu của kho bạc. Hai kế toán viên của Kho bạc Nhà nước Q.Ba Đình đã tùy tiện cho Hải mượn chứng từ mang về.

Cũng trong năm 2012, Viện KSND tối cao đã có quyết định tạm đình chỉ vụ án đối với bị can là ông Lê Ngọc Minh. Lý do đình chỉ được đưa ra là do bị can chính của vụ án là Phạm Thanh Hải đang bỏ trốn, chưa có điều kiện để hỏi cung, thu thập chứng cứ đối với bị can, cũng như làm rõ một số tình tiết quan trọng của vụ án.

Quyết định yêu cầu cơ quan điều tra tạm đình chỉ mọi hoạt động tố tụng với ông Minh, chờ khi bắt được Phạm Thanh Hải sẽ phục hồi điều tra.