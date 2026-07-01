Phó tổng lãnh sự Nhật Bản tại TP.HCM kể chuyện tìm sách học tiếng Việt

Sáng 1.7, tại Nhà sách Fahasa Nguyễn Huệ (TP.HCM), Công ty CP Phát hành sách TP.HCM (Fahasa) phối hợp cùng Tập đoàn Kinokuniya khai mạc Tuần lễ sách Nhật Bản với chủ đề "Nhật Bản trên từng trang sách". Sự kiện hướng đến kỷ niệm 50 năm thành lập Fahasa và đánh dấu 10 năm hợp tác giữa hai đơn vị (2016 - 2026).

Ông Kotaro Takano - đại diện Tập đoàn Kinokuniya - phát biểu khai mạc Tuần lễ sách Nhật Bản tại Việt Nam Ảnh: QUỲNH TRÂN

Phó tổng lãnh sự Nhật Bản tại TP.HCM Furudate Seiki (trái) cùng lãnh đạo Fahasa (phải) và Tập đoàn Kinokuniya thực hiện nghi thức khai mạc Ảnh: QUỲNH TRÂN

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Furudate Seiki, Phó tổng lãnh sự Nhật Bản tại TP.HCM, người đã có hơn 16 năm công tác tại Việt Nam, đánh giá cao những hoạt động hợp tác văn hóa giữa Fahasa và Tập đoàn Kinokuniya. Ông bày tỏ kỳ vọng mối quan hệ hợp tác giữa hai đơn vị sẽ tiếp tục được củng cố, góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa và phát triển văn hóa đọc giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Chia sẻ kỷ niệm gắn với tiếng Việt, ông Furudate Seiki cho biết khi mới sang công tác, trụ sở Tổng lãnh sự quán Nhật Bản ở TP.HCM nằm gần nhà sách Fahasa Nguyễn Huệ nên ông thường ghé mua sách để học tiếng Việt. "Bây giờ ở Việt Nam, muốn mua sách tiếng Việt chỉ cần đến Fahasa là có ngay. Còn tại Nhật Bản, nhờ hệ thống nhà sách Kinokuniya, độc giả cũng có thể dễ dàng tìm mua sách tiếng Việt để học ngôn ngữ này, không còn khó khăn như thời tôi mới bắt đầu học", ông nói.

Nhà ngoại giao Nhật Bản Furudate Seiki kể chuyện tìm sách Việt trau dồi tiếng Việt Ảnh: QUỲNH TRÂN

Tuần lễ sách Nhật Bản kiến tạo những không gian văn hóa đọc hiện đại

Chủ tịch HĐQT Fahasa Phạm Minh Thuận cho biết: "Tại Việt Nam, gian hàng sách Nhật Bản được Fahasa bố trí trong không gian mang đậm phong cách Nhật. Còn ở xứ sở mặt trời mọc, khu sách Việt Nam tại Book Kinokuniya Tokyo được thiết kế đậm bản sắc Việt, đồng thời thường xuyên bổ sung nhiều đầu sách mới để đáp ứng nhu cầu học tập, giải trí của kiều bào và độc giả yêu tiếng Việt".

Theo ông Phạm Minh Thuận, sau 10 năm hợp tác, việc phát triển các gian hàng sách tiếng Nhật tại hệ thống Fahasa và đưa sách Việt Nam đến Nhật Bản không chỉ mở rộng cơ hội tiếp cận xuất bản phẩm chất lượng cho bạn đọc hai nước mà còn góp phần lan tỏa ngôn ngữ, văn hóa và tăng cường giao lưu nhân dân giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Quan trọng hơn cả, Fahasa và Kinokuniya đã cùng nhau kiến tạo những không gian văn hóa đọc hiện đại, nơi độc giả có thể tiếp cận các xuất bản phẩm nguyên bản, tìm hiểu ngôn ngữ, văn hóa, lối sống, tinh thần sáng tạo và những giá trị nhân văn đặc sắc của mỗi quốc gia", ông nhấn mạnh.

Độc giả đến với Tuần lễ sách Nhật Bản Ảnh: QUỲNH TRÂN

Phó tổng lãnh sự Nhật Bản tại TP.HCM Furudate Seiki cùng Ban giám đốc Fahasa tham quan không gian sách Nhật Bản Ảnh: QUỲNH TRÂN

Sau lễ khai mạc, Phó tổng lãnh sự Nhật Bản tại TP.HCM Furudate Seiki cùng Ban giám đốc Fahasa đã tham quan không gian sách Nhật Bản, khu vực trưng bày Jump Shop tại nhà sách Fahasa Nguyễn Huệ. Ông bày tỏ ấn tượng trước sự đón nhận nồng nhiệt của độc giả Việt Nam dành cho sách và văn hóa phẩm Nhật Bản.

Hơn 60.000 cuốn sách Nhật Bản đến tay bạn đọc Việt mỗi năm Sau 10 năm hợp tác, Fahasa và Kinokuniya đã phát triển gần 30 gian hàng sách tiếng Nhật trên toàn quốc, với hơn 60.000 cuốn sách bán ra mỗi năm. Hệ thống này phục vụ cộng đồng người Nhật tại Việt Nam cùng đông đảo độc giả yêu thích ngôn ngữ, văn hóa Nhật Bản. Manga, comic, artbook, sách học tiếng Nhật, sách thiếu nhi và sách tham khảo là những dòng sách được bạn đọc đón nhận nhiều, góp phần bồi đắp cầu nối văn hóa giữa hai quốc gia.



