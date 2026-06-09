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Văn hóa

Từ giấc mơ 15 năm đến cuốn sách viết cùng Jack Canfield

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
09/06/2026 13:21 GMT+7

Năm 2011, giữa hành trình tìm kiếm hướng đi cho bản thân, Trần Tiến Công đặt ra mục tiêu táo bạo: một ngày trở thành đồng tác giả sách cùng Jack Canfield, cha đẻ Chicken Soup for the Soul. Sau hơn một thập niên, ước mơ ấy đã trở thành hiện thực.

Sáng 9.6 tại TP.HCM, nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập Công ty CP Phát hành sách TP.HCM (1976 - 2026), Fahasa tổ chức chương trình giao lưu và ra mắt cuốn Living Truth, đồng thời tạo cơ hội để độc giả gặp gỡ, trò chuyện trực tiếp với tác giả Trần Tiến Công.

Tại chương trình, độc giả và khách mời đã cùng lắng nghe hành trình hiện thực hóa giấc mơ được ông ấp ủ suốt 15 năm qua. Từ đó, những thông điệp về tầm nhìn, niềm tin và khát vọng sống tích cực được lan tỏa, truyền cảm hứng để mỗi người vững vàng vượt qua thử thách và hướng đến thành công.

Trần Tiến Công và giấc mơ 15 năm cho cuốn sách truyền cảm hứng - Ảnh 1.

Buổi giao lưu ra mắt sách Living Truth

Ảnh: QUỲNH TRÂN

Trần Tiến Công và giấc mơ 15 năm cho cuốn sách truyền cảm hứng - Ảnh 2.

Bạn đọc đặt nhiều câu hỏi thú vị tới tác giả

Ảnh: QUỲNH TRÂN

Tác giả Trần Tiến Công bàn cách vượt qua nỗi sợ hãi để chạm đến thành công

Chia sẻ với độc giả về động lực viết Living Truth, tác giả Trần Tiến Công cho biết giai đoạn 2008 - 2011, hai cuốn sách có ảnh hưởng lớn nhất đến ông là Awaken the Giant Within của Tony Robbins và The Success Principles của Jack Canfield.

"Tôi đọc mỗi ngày và kiên trì áp dụng những nguyên tắc trong sách vào cuộc sống của mình", ông nói.

Theo tác giả, quá trình đồng hành cùng Jack Canfield và nhiều doanh nhân thành công trên thế giới trong quá trình thực hiện cuốn sách đã mang đến cho ông những bài học sâu sắc về ý chí, niềm tin và sự bền bỉ trên hành trình theo đuổi mục tiêu.

Dù có cuộc sống ổn định với công việc kỹ sư dầu khí và một gia đình hạnh phúc, Trần Tiến Công cho biết bản thân từng nhiều lần đối diện với những nỗi sợ vô hình. Ông cũng được biết đến là một trong những người tiên phong đặt nền móng cho nghề khai vấn (coach) tại Việt Nam.

"Ai cũng nghĩ tôi có một cuộc sống viên mãn, nhưng mỗi khi ở một mình, những nỗi lo sợ trong tôi lại xuất hiện. Dù bên ngoài luôn vui vẻ và lạc quan, bên trong tôi vẫn có những bất an riêng", ông chia sẻ.

Chính từ đó, Trần Tiến Công bắt đầu thay đổi bản thân bằng cách đọc sách, chơi thể thao và tham gia các hoạt động cộng đồng. Những trải nghiệm ấy giúp ông xây dựng sự tự tin, trở nên năng động hơn và từng bước vượt qua những giới hạn do nỗi sợ tạo ra.

Trần Tiến Công và giấc mơ 15 năm cho cuốn sách truyền cảm hứng - Ảnh 3.

Phó tổng giám đốc Fahasa Nguyễn Thị Phụng (bìa phải) tặng hoa cho tác giả (giữa) và người dẫn chuyện Phạm Thị Quý Hiền

Ảnh: QUỲNH TRÂN

Trần Tiến Công và giấc mơ 15 năm cho cuốn sách truyền cảm hứng - Ảnh 4.

Tác giả Trần Tiến Công ký tặng sách

Ảnh: QUỲNH TRÂN

Từng ấp ủ ước mơ trở thành thầy giáo từ năm 18 tuổi, nhưng Trần Tiến Công đã rẽ sang hướng khác khi không đủ điểm trúng tuyển Trường đại học Sư phạm TP.HCM và theo học Trường đại học Bách khoa TP.HCM. Sau khi ra trường, ông trở thành kỹ sư dầu khí tại Vũng Tàu với công việc ổn định.

"Tôi nghĩ mình là người may mắn khi nhận được nhiều đặc ân từ cuộc đời. Dù không đi theo nghề giáo như mong muốn ban đầu, tôi vẫn luôn thấy mãn nguyện. Chỉ cần có niềm tin, đam mê và kiên trì theo đuổi mục tiêu, rồi những điều mình mong chờ cũng sẽ đến", ông chia sẻ.

Gửi gắm thông điệp đến người trẻ, tác giả cho rằng nỗi sợ hãi và sự hào hứng luôn song hành trong cuộc sống. Khi học hỏi và đồng hành cùng những người giỏi hơn, mỗi người sẽ có thêm động lực để vượt qua giới hạn của bản thân, biến nỗi sợ thành hành trang trên con đường đi đến thành công.


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