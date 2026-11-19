Chiều nay 19.11, anh Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, dẫn đầu đoàn đại biểu đến thăm, chúc mừng Bộ GD-ĐT nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Đón tiếp đoàn có Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thị Quyên Thanh cùng đại diện lãnh đạo các vụ, cục chức năng của bộ.

Anh Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, dẫn đầu đoàn đại biểu đến thăm, chúc mừng Bộ GD-ĐT ẢNH: TRỊNH LÝ

Thay mặt Ban Bí thư T.Ư Đoàn, anh Nguyễn Minh Triết chúc mừng lãnh đạo Bộ GD-ĐT cùng đội ngũ cán bộ, nhà giáo cả nước, đồng thời cảm ơn sự đồng hành, ủng hộ của Bộ đối với công tác Đoàn và phong trào thanh niên thời gian qua.

Nhấn mạnh mối quan hệ gắn bó giữa hai bên, anh Triết cho biết các chương trình phối hợp giai đoạn, chương trình năm hay những ngày lễ trọng của hai ngành luôn nhận được sự quan tâm sát sao từ Ban Bí thư, Ban Chấp hành và Ban Thường vụ T.Ư Đoàn. "Chúng tôi xem đây là nhiệm vụ trên hết để triển khai thực hiện", anh Triết khẳng định.

Theo Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, học sinh, sinh viên hiện chiếm gần 70% lực lượng của Đoàn. Đây là lực lượng nòng cốt trong tổ chức phong trào, tuyên truyền, vận động cả trong và ngoài nước, đồng thời giữ vai trò quan trọng trong việc hấp thụ, triển khai hiệu quả các chủ trương, nghị quyết mới như Nghị quyết 57, Nghị quyết 71, Nghị quyết 66…

Ngoài các nhiệm vụ thường niên, nắm bắt tư tưởng học sinh, sinh viên và tuyên dương nhà giáo trẻ tiêu biểu, anh Triết đặc biệt quan tâm đến đội ngũ giáo viên trẻ sau quá trình tinh gọn bộ máy.

"Thời gian qua, sau sắp xếp, sáp nhập, hàng chục ngàn cán bộ quản lý giáo dục trở về làm giáo viên, trong đó có nhiều giáo viên trẻ. Hai cơ quan cần tiếp tục tạo phong trào, sân chơi để đội ngũ này phát huy năng lực", anh Triết nhấn mạnh.

Đoàn đại biểu T.Ư Đoàn đến chúc mừng Bộ GD-ĐT nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam ẢNH: TRỊNH LÝ

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thị Quyên Thanh cảm ơn tình cảm, sự đồng hành của T.Ư Đoàn và cá nhân anh Nguyễn Minh Triết, xem đây là nguồn động viên tinh thần to lớn đối với toàn ngành trong quá trình triển khai Nghị quyết 71 về đột phá phát triển GD-ĐT.

Chia sẻ tại buổi gặp, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT cho biết, kể ngày còn đứng lớp, bà cũng từng làm Bí thư Đoàn trường.

"Bí thư nhỏ thôi, nhưng rất tâm huyết và thích tham gia các hoạt động của Đoàn, bởi đó là sân chơi giúp học sinh, sinh viên phát huy năng lực, sức sáng tạo và tinh thần xung kích", Thứ trưởng Quyên Thanh nói.

Bà Quyên Thanh cũng khẳng định, tổ chức Đoàn Thanh niên là nơi tin cậy để học sinh, sinh viên gửi gắm tâm tư, nguyện vọng và giúp các em định hướng lối sống. Đồng thời mong muốn hai cơ quan tiếp tục có những chương trình hành động thiết thực nhằm triển khai các nghị quyết trụ cột, giúp học sinh, sinh viên "vừa hồng, vừa chuyên", phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu và xung kích.